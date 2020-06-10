‫منتج شركة ليف للمواد الصيدلانية التحقيقي لسرطانات الرئة والقولون والمستقيم، عقار ليف 1401 يُعرض في الاجتماع السنوي الافتراضي 2020 للجمعية الأميركية لطب السرطان السريري

يكشف العلاج بعقار ليف 1401 الورم إلى أكثر من 20 ضعفا من مادة بيميتريكسد المتعددة الغلوتامات من العقار التقليدي بيميتريكسد. وقد ثبت أن عقار بيميتريكسد المتعدد الغلوتامات أكثر فعالية بـ 80 مرة من بيميتريكسد التقليدي في تثبيط سينثاز ثيميديلات، وهو إنزيم رئيسي في مسار حمض الفوليك. وتعتبر بيميتريكسد اليوم واحدة من العلاجات الكيميائية الرائدة في مجموعات العلاجات الكيميائية لسرطان الرئة في العالم.

فالي فورغ، بنسلفانيا، 10 حزيران/يونيو 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة ليف للمواد الصيدلانية L.E.A.F. Pharmaceuticals LLC ، وهي شركة أدوية عالمية تركز على تطوير عقاقير جديدة مضادة للسرطان، اليوم أن نتائج دراسة ما قبل السريرية لـعقار ليف 1401، وهو منتج الشركة الرئيسي لمكافحة السرطان، قد تم تقديمه في الاجتماع السنوي الافتراضي 2020 للجمعية الأميركية لطب السرطان السريري الذي انعقد من 29 – 31 أيار/مايو 2020. ومؤتمر الجمعيةهو أكبر مؤتمر للسرطان في العالم، وهو يجمع من جميع أنحاء العالم، كلا من باحثي السرطان ومقدمي الرعاية الصحية لمرضى السرطان لمراجعة ومناقشة علاجات السرطان الجديدة التي يتم تطويرها في جميع أنحاء العالم. أدى العلاج بـليف 1401إلى زيادة مستويات التعرض داخل اللثة 20 مرة من مادة بيميتريكسد المتعددة الغلوتامات (الشكل النشط الرئيسي من مادة بيميتريكسد) و 30 ضعفا من مستويات التعرض الداخلي لمادة بيميتريكسد نفسها، عند مقارنته بالعلاج معبيميتريكسدالموافق عليه حاليًا أليمتا (Alimta®).

تفاصيل الملصق كما يلي:

الملصق رقم #3524-254: مستويات التعرض داخل الرئة منمادة بيميتريكسد المتعددة الغلوتامات بعد العلاج بـليف 1401 بيميتريكسد.

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ليف 1401، وهو جيل جديد من مضادات أيضيةللأورام السرطانية مصمم لتعطيل التمثيل الغذائي للكربون 1 غير المنتظم في السرطان والجهاز المناعي، وهو تركيبة دهنية من جاما أل للمادة المتعددة الغلوماتات بيميتريكسد. وقد ثبت أنجاما أل للمادة المتعددة الغلوماتات بيميتريكسد أقوى 80 مرة من مادة بيميتريكسدفي تثبيط سينثاز الثيميديل. في تشرين الأول/أكتوبر 2018، تلقتليفملاحظات إيجابية بعد نقاشات الأدوية الجديدة قبل التحقيق مع إدارة الغذاء والدواء الأميركية حولليف 1401، حيث أشارت الوكالة إلى أنليف 1401قد يكون مقبولًا للتطوير والتسجيل تحت المسار التنظيمي 505(b)(2) . بالإضافة إلى ذلك، قدمت الوكالة أيضًا إرشادات حول كيفية إنشاء “جسر” بين هذا المنتج وأليمتا، الدواء المعتمد من قِبل إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية، لغرض تلبية متطلبات مسار التسجيل 505(b)(2).

وقال مؤسس ورئيس والمدير التنفيذيلشركة ليف للمستحضرات الصيدلانية، الدكتور كليت نييكيزا، Dr. Clet Niyikiza “إن اختيارليف 1401من قبل الجمعية الأميركية للسرطان السريريلعرضه في اجتماعالجمعية الأميركية للسرطان السريريالسنوي لهذا العام كان علامة فارقة مهمة في اعتراف خبراء السرطان البارزين في العالم بالدور المستقبلي الذي من المتوقع أن يلعبه هذا المنتج الاستقصائي الجديد في علاج السرطان.”

ويقول الدكتور فيكتور مويو، نائب الرئيس التنفيذي، الرئيس العالمي للبحوث والتطوير والمدير الطبي في ليف للمواد الصيدلانية: “على الرغم من أن بيميتريكسد يظل العمود الفقري لأنظمة العلاج المعتمدة لسرطان الرئة، فإن عددًا غير مقبول من مرضى سرطان الرئة الذين يعالجون بـ بيميتريكسد بمفرده أو بالاشتراك مع أدوية جديدة، مثل العلاج المناعي، يموتون في نهاية المطاف جراء هذا المرض.” وأضاف الدكتور مويو، “نتائج الدراسات قبل السريرية على ليف 1401، حيث يتم قذف مستويات أعلى بشكل ملحوظ من بيميتريكسد وبيميتريكسد المتعدد الغلوماتات الأقوى إلى الورم مع زيادة تأثير مضادات الأورام، حيث تشير هذه إلى احتمال كبير أن ليف 1401 يمكن أن يحقق نتائج محسنة لمرضى سرطان الرئة.”

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معلومات عن ليف للأدوية

ليف للأدوية هي شركة أدوية عالمية مهمتها اكتشاف وتطوير وتسويق العلاجات المبتكرة والآمنة للسرطان. تلتزم ليف برفع وتمكين جميع العائلات، من خلال تطوير وإتاحة أدوية السرطان الجديدة للمرضى في جميع أنحاء العالم، وخاصة المناطق الأقل خدمة في العالم.

اتصالات الإعلام: الدكتور نافريت ديندسا

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