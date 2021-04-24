‫منتجات هافال ذات النجمتين تُطلق لأول مرة في معرض سيارات شنغهاي 2021، عارضة قوة جي دبليو أم في الأبحاث التقنية

شنغهاي, 24 نيسان/أبريل، 2021 /PRNewswire/ — في 19 نيسان/أبريل، ظهرت سيارتا جوليون والجيل الثالث من هافال أتش 6 لأول مرة في معرض شنغهاي للسيارات 2021. الموديلان هما المنتجان اللذان يعتمدان على معايير منصة الذكاء العالمية L.E.M.O.N. . وهما يأتيان مجهزين بالعناصر التكنولوجية، ما يعزز قوة هافال الرائدة في السوق الأولى. ويتم الآن إطلاق هذين الطرازين تدريجياً في الأسواق الخارجية.

وقد تم إطلاق السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات العصرية هافال جوليون بالفعل في جنوب إفريقيا والعراق والمملكة العربية السعودية وأستراليا، حيث اكتسبت شعبية كبيرة. فهي لا تدعم فقط التقنيات المتطورة مثل الشحن اللاسلكي للهاتف المحمول، وركن السيارة الأوتوماتيكي بالكامل، وتحويل المقبض الإلكتروني والقيادة الأوتوماتيكية L2 +، ولكنها تأتي أيضًا بأداء عالٍ واستهلاك منخفض للطاقة. وهي مجهزة بمحرك 1.5T (4g15k) وتقنية الشحن الطوربيني، مع قوة قصوى تبلغ 110 كيلو واط، وعزم دوران أقصى يبلغ 22N* متر وقوة 1.5T هي إي في، ما يمكنها من تحسين الاقتصاد في استهلاك الوقود وأن تكون أكثر نقاء وصداقة للبيئة. تتوفر السيارة على أوضاع القيادة القياسية / الرياضية / الاقتصادية / في حقول الجليد لتلبية احتياجات القيادة لظروف الطريق المختلفة.

سيتم إطلاق الجيل الثالث من هافال أتش 6 على مستوى العالم في المستقبل القريب ويأتي كعمل مبتكر يدمج الجماليات الشرقية وعلوم وتكنولوجيا المستقبل. تم تجهيز هذا الطراز بالقيادة الأوتوماتيكية L2 +، بما في ذلك ACC ومساعدات الرحلات الذكية والوقوف التلقائي الكامل. وهذا هو الطراز الوحيد في فئته المزود بميزة التعرف على المشهد الكامل AEB وأحدث نظام من الجيل 9.3 من نظام ESP، مما يحمي استقرار جسم السيارة ويوفر ضمانًا شاملاً للسلامة للسائقين والركاب. بالإضافة إلى ذلك، فهي أول علامة تجارية غير فاخرة في العالم مزودة بوظيفة التتبع العكسي، ما يوفر للمستخدمين تجربة ممتعة ومريحة في القيادة.

يعتمد هذان النموذجان على منصة L.E.M.O.N. ويأتيان في مجموعة كاملة من تصميم التثبت من السيارة إلى الأجزاء، ما يضمن أن أداءها يصل إلى المستوى الرائد الدولي.

تتميز هذه المنصة بالأداء العالي والسلامة العالية والمرونة العالية والوزن الخفيف. وقد أنتجتها جي دبليو أم بموجب مبدأ “الاستثمار الكبير في البحث والتطوير”. وبموجب هذا المبدأ، شكلت جي أم دبليو مخطط بحث وتطوير على أن تكون الصين مركزه، ويغطي “سبع دول وعشر مناطق” في أوروبا وآسيا وأميركا الشمالية. يتميز هذا التصميم بعناصر وقدرة تنافسية عالمية أساسية في العلوم والتكنولوجيا.

لقد حددت جي دبليو أم طريقًا تصاعديًا للمعلومات والذكاء والترابط بين كل شيء. بالإضافة إلى هذه المنصة المعيارية عالية الذكاء، فقد طورت منصة TANK الاحترافية للطرق الوعرة و COFIS Intelligence للحصول على ذكاء كامل للمركبة. بجهودها الكبيرة، بنت الشركة “حاجزًا تكنولوجيًا”، ما أدى إلى تسريع استراتيجيات العولمة لجي دبليو أم، وتمكين مستخدميها في جميع أنحاء العالم من تقدير المفاجأة من الابتكار العلمي والتكنولوجي وعيش حياة أكثر راحة ومتعة.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1494345/image1.jpg