‫مكتبة تطبيقات هواوي للمطورين HUAWEI AppGallery Connect تكشف النقاب عن شعارها الجديد

شينزين، الصين، 21 أبريل 2021 /PRNewswire/ — كشفت AppGallery Connect -وهي منصة خدمة التطبيقات المقدَّمة من HUAWEI AppGallery– عن شعارها الجديد. تصميم الشعار مستوحى من أقواس الزاوية (<>)، وهما رمزان يُستخدمان كثيرًا في كتابة الأكواد البرمجية. ترتبط أقواس الزاوية ارتباطًا وثيقًا من أجل تشكيل مربع، مما ينقل رسالة مفادها أن AppGallery Connect مكرَّسة لتعميق الشراكة مع المطورين من أجل بناء تطبيقات مبتكرة بشكل مشترك.

قال مدير عمليات HUAWEI AppGallery Connect، “يسلط الشعار الجديد الضوء على دور AppGallery Connect ليس فقط كمنصة لخدمات توزيع التطبيقات، بل أيضًا كشريك للمطورين بينما يواصلون دفع الابتكار الذي يؤدي إلى إنشاء تطبيقات جديدة”.

وتماشيًا مع شعارها “تمكين الإبداع”، تُوفِّر AppGallery Connect للمطورين في جميع أنحاء العالم خدمات تغطي دورة الحياة الكاملة للتطبيق – من الابتكار مرورًا بالتطوير والتوزيع والعمليات إلى التحليلات، مع دعم نظامي تشغيل أندوريد و “آي أو إس” والويب والتطبيقات السريعة. وقد تم تصميم AppGallery Connect من أجل مساعدة مطوري التطبيقات على تحسين تطويرهم وكفاءة عملياتهم، فضلاً عن مساعدتهم في تحقيق نمو المستخدِم والإيرادات، مع مهمة خلق حياة رقمية أفضل للمستخدمين في جميع أنحاء العالم. تحقق AppGallery Connect ذلك من خلال تقديم خط تطوير سريع يؤدي إلى نجاح الأعمال.

اعتبارًا من نهاية عام 2020، فتحت AppGallery Connect خدماتها لـ 2.3 مليون مطور في أكثر من 170 دولة ومنطقة. تتوفر 69 خدمة للمطورين خارج الصين، بما في ذلك خدمة المصادقة (Auth Service) التي حسنت كفاءة التطوير بين المطورين بنسبة 80٪؛ والتهيئة عن بُعد (Remote Configuration)، والتي ساعدت في زيادة عدد المستخدمين النشطين شهريًا للتطبيقات (MAU) بنسبة 10٪؛ وحزمة التطبيقات (App Bundle)، التي حسنت معدل نجاح تثبيت التطبيق بنسبة 4٪، من بين العديد من الخدمات الأخرى التي تدعم المطورين في تحقيق النجاح.

ومن خلال مجموعة قوية من برامج التمكين عبر الإنترنت، تهدف أكاديمية AppGallery Connect Academy إلى تعظيم قيمة خدمات AppGallery Connect مع لعب دور رئيسي في دفع نجاح أعمال المطورين. بالإضافة إلى ذلك، ستستمر أكاديمية AppGallery Connect Academy في تنظيم أحداث مباشرة عبر الإنترنت للمطورين بهدف تسهيل التبادل بين المطورين، وذلك من خلال تقديم تفاصيل حول الخدمات المفتوحة لـ AppGallery Connect ومشاركة قصص نجاح الشركاء. بالنظر إلى المستقبل، تخطط AppGallery Connect لمواصلة العمل مع المطورين من أجل دعم بناء نظام بيئي لتطوير التطبيقات من خلال تعزيز ومشاركة الابتكارات في التكنولوجيا.

لمزيد من المعلومات حول AppGallery Connect، يُرجى الرجوع إلى:

https://developer.huawei.com/ consumer/en/agconnect

لمزيد من المعلومات حول تفاصيل شعار AppGallery Connect، يُرجى الاطلاع على هذا الفيديو:

https://www.youtube.com/watch? v=8nDYJAK5AEw

الشعار من – https://mma.prnewswire.com/ media/1492675/1.jpg