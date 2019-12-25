‫مكافحة الفساد: تي يو في راينلاند ترخص الشركات للحصول على شهادة آيزو 37001

نظام الإدارة يساعد الشركات على اتخاذ الإجراءات المنهجية ضد الفساد وتخفيف المخاطر / شهادة تي يو في راينلاند يوثق الإجراءات المناسبة المتخذة ضد الفساد

كولون، ألمانيا، 25 كانون الأول، 2019 / بي آر نيوزواير / — حصلت شركة تي يو في راينلاند على الاعتماد للقيام بإجراءات التدقيق والشهادة بموجب متطلبات شهادة آيزو 37001 وهي تقوم الآن بترخيص الشركات في جميع أنحاء العالم بموجب معيار مكافحة الفساد المذكور. معيار آيزو 37001 هو أول معيار عالمي لنظم إدارة مكافحة الفساد. تساعد متطلبات هذا المعيار الشركات على تقديم العمليات، وتحسينها باستمرار، وبالتالي منع الفساد بشكل منهجي. إذا كانت إحدى الشركات قد أنشأت نظام إدارة وفقًا للمعيار آيزو 37001، فيمكن الآن تدقيقه وترخيصه من قبل تي يو في راينلاند بعد عملية تدقيق ناجحة. وهذا يوضح أن الشركة تتخذ إجراءات ضد الفساد وفقًا لمعايير معترف بها عالميًا.

مكافحة مخاطر الفساد

يشرح إريك غرونيس، المسؤول في تي يو في راينلاند عن إصدار الشهادات لنظم الإدارة لمكافحة الفساد، “من المؤسف أن الرشوة ظاهرة عالمية ولها عواقب وخيمة على المجتمع والاقتصاد. يمكن للشركات والمؤسسات من جميع الأنواع والأحجام مكافحة الفساد والآثار السلبية المرتبطة به عن طريق إنشاء نظام إدارة وفقًا لمعيار آيزو 37001. الشركات قادرة على التخفيف من مخاطره عن طريق التدقيق وشهادة أنظمة إدارة مكافحة الفساد الخاصة بها. وبهذه الطريقة، تقوم أيضًا بتوثيق حقيقة أنها اتخذت التدابير المناسبة لمنع الرشوة.” ويخلص غرونيس إلى القول: “هذه إشارة مهمة ليس فقط للعملاء أو شركاء العمل أو المستثمرين، ولكن أيضًا لموظفي الشركات أنفسهم.”

متطلبات آيزو 37001 المتنوعة

من أجل تلبية متطلبات آيزو 37001، يجب على الشركات أو المؤسسات تنفيذ مجموعة متنوعة من التدابير. على سبيل المثال، تتضمن هذه وجود سياسة لمكافحة الفساد ومراقبة وتدريب الموظفين وفقًا لذلك ومساءلة موظفي الإدارة. إذا تعرضت المشاريع أو شركاء العمل لأكثر من مجرد خطر بسيط من الفساد، فيجب فحص هذه المخاطر بعناية في عملية العناية الواجبة.

للحصول على الشهادة، يستخدم المدققون المعينون من تي يو في راينلاند إجراء تدقيق للتحقق مما إذا كانت جميع متطلبات آيزو 37001 قد تم الوفاء بها. ويقول إريك غرونيس: “تُعلق أهمية كبيرة على الشهادات المستقلة من جانبنا – خاصة في البلدان أو الصناعات التي تتعرض لمخاطر فساد عالية”.

يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول معيار آيزو 37001 أو الشهادات من قبل شركة تي يو في راينلاند على الموقع التالي: www.tuv.com/Antibribery

حول تي يو في راينلاند

تي يو في راينلاند هي مؤسسة عالمية رائدة في مجال خدمات الاختبار المستقلة تأسست قبل ما يقرب من 150 عاما. ويعمل لدى الشركة أكثر من 20,000 موظف وخبير حول العالم. وتبلغ عائداتها السنوية 2 مليار يورو. ويقدم الخبراء المستقلون للشركة الجودة والسلامة للناس والتكنولوجيا والبيئة في جميع القطاعات الصناعية ومجالات الحياة تقريبا. تقوم شركة تي يو في رينلاند بفحص المعدات والمنتجات والخدمات الفنية، وتشرف على المشاريع والعمليات وأمن المعلومات للشركات. ويقوم خبراؤها بتدريب الأفراد في مجموعة واسعة من المهن والصناعات. ولهذه الغاية، تدير الشركة شبكة عالمية من المختبرات المعتمدة ومراكز الاختبار والتعليم. منذ العام 2006، أصبحت تي يو في رينلاند عضوا في الاتفاق العالمي للأمم المتحدة لتعزيز الاستدامة ومكافحة الفساد. www.tuv.com