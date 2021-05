‫مقارنة بين هلام الأغاروز 2.5٪ الخاص بشركة Advanced Aesthetic Technologies, Inc. ومادة الحشو بحمض الهيالورونيك المستخدمين لتصحيح الحالات المتوسطة إلى الشديدة من الطيات الأنفية الشفوية وتساوي نتائجهما

نتائج الدراسة القائمة على تقسيم الوجه لتحديد مدى فعالية مادة الحشو بهلام الأغاروز 2.5٪ وسلامتها المستخدمة لتصحيح الطيات الأنفية الشفوية المنشورة في إحدى المجلات التي تخضع لمراجعة النظراء

بروكلين، ماساتشوستس, 27 مايو 2021 /PRNewswire/ — تفخر شركة Advanced Aesthetic Technologies, Inc. (AAT)، وهي شركة رائدة في تقنية الطُعم الهلامية التجميلية، بأن تعلن أن Algeness® VL (هلام الأغاروز 2.5٪) قد أظهر فعالية وأمان وقابلية استخدام مكافئة مقارنةً بنتائج NASHA-L وذلك بناءً على دراسة قائمة على تقسيم الوجه نُشرت في مجلة الأمراض الجلدية التجميلية.

“يُستخدم في مادة الحشو بهلام الأغاروز هلام بوليمر طبيعي له بنية ثلاثية الأبعاد مشابه للنسيج البيني الموجود خارج الخلايا، ولا يحتاج هذا الهلام إلى عمليات ربط أثناء فترة وجوده. كان هدفنا من هذه الدراسة التي أُجريت على 66 مريضًا هو تحديد مدى فعالية مادة الحشو بهلام الأغاروز 2.5٪ وسلامتها لتصحيح الطيات الأنفية الشفوية مقارنةً بنتائج NASHA-L. تضمنت تقييماتنا تقييم الطية الأنفية الشفوية (NLF)، ومقياس تقييم خطورة التجاعيد (WSRS)، ومقياس التحسين الجمالي العالمي (GAIS [دراسة عمياء بالنسبة للقائمين بالبحث])، فضلًا عن تقييم مدى رضا الأطراف الخاضعة للدراسة، والآثار الجانبية، وقابلية الاستخدام”، وذلك وفقًا للباحث الرئيسي نيكولو سكودري، الطبيب في قسم الجراحة العامة والتجميلية في جامعة لا سابينزا بروما، إيطاليا.

من بين 66 مشاركًا في الدراسة، تمكّنا من تقييم 46 فردًا أو ما يصل إلى نسبة 66.7٪ خلال 3 أشهر، وذلك عندما كان متوسطالتغير في مقياس تقييم خطورة التجاعيد متطابقًا لكلا المنتجين (−1.1 ± 0.4 بالنسبة لمادة الحشو بهلام الأغاروز 2.5%؛ −1.1 ± 0.4 فيما يخص NASHA-L). وظلت الدرجات لكل منتج متشابهة عبر جميع النقاط الزمنية وبدأت في العودة إلى خط الأساس ما بين الشهرين السابع والثامن. وعلى نفس المنوال، اتبعت نتيجة مقياس التحسين الجمالي العالمي نمطًا مشابهًا، حيث أخذت في الارتفاع بين الشهرين السابع والثامن (2.7 ± 0.6 بالنسبة لمادة الحشو بهلام الأغاروز 2.5% في الشهر السابع و3.3 ± 0.5 في الشهر الثامن مقابل 2.7 ± 0.6 فيما يخص NASHA-L في الشهر السابع-3.3 ± 0.5 في الشهر الثامن). وتم التحقق من طول الفترة الزمنية لفعالية كلا مادتي الحشو من خلال الموجات فوق الصوتية. كما جاءت جميع الآثار الجانبية عابرة بطبيعتها، وتم التعامل معها في غضون 15 يومًا، وكانت معظمها آثار ذات طبيعة معتدلة وخفيفة، ولوحظ تشابه كلا مادتي الحشو في عدد الآثار الجانبية التي ظهرت وشدتها. ويوضح الطبيب سكودري قائلًا “ما زلنا يُثار إعجابنا بالنتائج السريرية لمجموعة ®Algeness الجديدة لمواد الحشو الجلدية، وهذا هو أول حشو طبيعي 100٪ ومتوافق حيويًا وقابل للتحلل في السوق حتى الآن، وهذا ما يميزه عن غيره من منتجات القابلة للحقن.”

ويضيف الباحث المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية الطبيب بريان كيني، زميل كلية الجراحين الأمريكية، قسم الجراحة التجميلية، جامعة جنوب كاليفورنيا، كلية كيك للطب، في بيفرلي هيلز بكاليفورنيا، قائلًا “تدعم هذه النتائج مجموعة الأدلة المتزايدة التي تؤكد أن Algeness® (مادة الحشو بهلام الأغاروز 2.5%) يتمتع بدرجة عالية من الأمان ويتحمله المرضى بشكل جيد. وخلصنا إلى أن هذا المركب الفريد من مادة الحشو الجلدي يتمتع بفعالية ذات فترة زمنية طويلة مما يعادل أحد أكثر مواد الحشو استخدامًا ألا وهو حمض الهيالورونيك (NASHA-L).”

علاوةً على ذلك، أوضح دوج أبيل، الرئيس التنفيذي لشركة AAT قائلاً “نحن سعداء جدًا بنتيجة هذه الدراسة المهمة التي توضح من خلال الدراسة السريرية الأولية أن نتائج هلام الأغاروز 2.5٪ تعادل في كفاءتها نتائج NASHA-L، وهذا إنجاز مهم آخر يكشف أداء تقنية Algeness® الخاصة بنا وفعاليتها. وهذه الشهادة المهمة والمرموقة التي حصلنا عليها من ثلاثة جراحين تجميليين يحظون بالاحترام على المستوى العالمي تؤكد بشدة مدى فعالية تقنية Algeness®، وتضمن لها مكانة مميزة في سوق مواد الحشو الجلدية العالمي باعتبارها تقنية مميزة وفريدة. لقد بدأنا في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على تقنية Algeness®، بالإضافة إلى تسجيل المنتج في الصين وذلك من خلال شريكنا الاستراتيجي.”

الجدير بالذكر أن Algeness® هي مجموعة حاصلة على براءة اختراع تتكون من مواد حشو جلدية تأتي في شكل طُعم هلامية قابلة للحقن والامتصاص بالكامل، وتتميز بكونها طبيعية 100٪، وتوفر مزايا من حيث السلامة وتجديد البشرة بجانب الحصول على نتائج تضمن المظهر الطبيعي سواء أثناء حركة الوجه أو ثباته. علاوةً على ذلك، تشمل المزايا السريرية النموذجية الحد الأدنى من التورم عند الحقن ورؤية النتائج بشكل فوري. تحمل Algeness® علامة CE ويتم توزيعها حاليًا في أكثر من 30 دولة حول العالم.

AAT هي شركة عالمية سريعة النمو تعمل على تطوير تقنيات جديدة لخدمة الطب التجميلي. تُعد منتجاتنا الرئيسية ألا وهي مجموعة Algeness® للطُعم القابلة للحقن تتويجًا لأكثر من 10 سنوات من البحث العلمي والسريري وتم تطويرها بهدف توفير مواد حقن تجميلية متقدمة قادرة على تقديم دعم متكامل لبنية البشرة وتحديد الوجه بشكل دقيق وتوفير نتائج سريرية استثنائية حيث تكون النتيجة في أثناء وقت العلاج هي النتيجة النهائية. وتتميز Algeness® بأنها مادة حشو طبيعية 100٪ وقابلة للتحلل الحيوي تعتمد في تركيبتها على الأغاروز المنقى مع نمط أداء سريري مميز وسلامة عالية. تستثمر AAT باستمرار في الأبحاث وتطوير المنتجات لتوسيع نطاق المعرفة والخبرة العلمية المتعلقة بتقنية Algeness® وهلام الأغاروز فضلًا عن سعيها وراء تقنيات جديدة ومبتكرة لتعزيز الطب التجميلي وتوسيع نطاق أعمالها. تحمل Algeness® علامة CE، ولديها العديد من التسجيلات الإضافية على مستوى البلدان، كما إنها متاحة حاليًا في أكثر من 30 دولة، وتسعى شركة AAT للحصول على التسجيل في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال إدارة الغذاء والدواء وكذلك في الصين من خلال الشراكة مع شركة Lanzhou Biotechnique Development Co., LTD (Lanzhou) وشركتهم الأم China National Biotec Group Co.، LTD (CNBG). http://www.algeness. com

سكوردي إن، فانيلي بي، فينو بي، كيني بي إم. Comparison of 2.5% agarose gel vs hyaluronic acid filler, for the correction of moderate to severe nasolabial folds (مقارنة بين هلام الأغاروز 2.5٪ ومادة الحشو بحمض الهيالورونيك المستخدمين لتصحيح الحالات المتوسطة إلى الشديدة من الطيات الأنفية الشفوية). مجلة الأمراض الجلدية التجميلية. 2021;00:1– 8. https://doi.org/10.1111/ jocd.13962

