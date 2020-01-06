في مبادرة مشتركة بين معهد المحاسبين الإداريين وجمعية رسالة للأعمال الخيرية بالقاهرة

معهد المحاسبين الإداريين يُقدم 16 منحة لنيل شهادات “المحاسبين الإداريين المعتمدين” لطلبة “رسالة”

القاهرة، مصر: أعلن معهد المحاسبين الإداريين “ IMA ” خلال فعالية خاصة أقيمت في القاهرة، عن تقديم 16 منحة للحصول على شهادات المحاسبين الإداريين المعتمدين (CMA) لصالح طلبة جمعية رسالة للأعمال الخيرية ومركز رسالة التدريبي (RTC).

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وتهدف الشراكة بين الجانبين إلى رفع سوية مهارات المحاسبة لدى الطلبة عبر توفير التدريب الضروري والمجاني للحصول على شهادة المحاسب الإداري المعتمد، كما يؤكد إطلاق النسخة الثانية من المبادرة على النجاح الكبير الذي حققته هذه الشراكة من خلال مستويات النجاح العالية للطلبة.

وأسهم هذا التعاون منذ انطلاقه في العام 2017، على توفير البيئة المناسبة التي تضمن مواصلة الطلبة مسيرتهم التعليمية، حيث قام المعهد منذ بدء التعاون على تزويد 16 طالباً بمنح وصلت قيمة كلّ منها إلى 1,700 دولار أمريكي، التي تضم عضوية لهم في المعهد ورسوم التسجيل على شهادة المحاسب الإداري المعتمد ورسوم امتحانات الحصول على الشهادة.

وأثنى المعهد على دور مركز رسالة التدريبي في تنظيم وتسهيل وتوفير دورات التدريب المجانية على شهادة المحاسب الإداري المعتمد لصالح الأخصائيين المحترفين وحديثي التخرج والطلاب الجامعيين على حد سواء. وأعرب السيد أحمد مخلاتي، مدير العلاقات الاقليمية في معهد المحاسبين الإداريين، عن تقديره للجهود الاستثنائية التي يبذلها مركز رسالة التدريبي، والذي يطمح ليتحول إلى أفضل مزود مجاني للدورات التدريبية على شهادة المحاسب الإداري المعتمد في مصر بحلول عام 2020.

وقال في هذا السياق: “جرى تطوير هذا البرنامج بهدف رفع المهارات لدى أخصائي المحاسبة ومساعدتهم على تلبية متطلبات سوق العمل التي تتزايد تنافسية يوماً بعد يوم. ويعد الانتقال من مجرد دفعة صغيرة مكونة من 25 طالباً إلى 250 مرشحاً إنجازاً كبيراً بحد ذاته، وتؤكد هذه المبادرة على حرصنا بدعم الطلاب الذين تمكنوا من الحصول على شهادات المحاسب الإداري المعتمد “.

يُشار إلى أنّ مركز رسالة التدريبي هو الجهة الأولى التي تقوم بتوفير التدريب على شهادة المحاسب الإداري المعتمد بشكل مجاني. وعلى الرغم من أن عملية الانتقاء تتم بصرامة، فقد سجل الطلاب ممّن خضعوا للتدريب لدى مركز رسالة معدلات عالية ومتميزة، حيث نجح أربعة من بين كلّ خمسة طلاب من الدفعة الأولى في مركز رسالة التدريبي في اجتياز اختبارات الحصول على الشهادة.

وتُمثل هذه النتائج الاستثنائية دليلاً على شغف وحماس المدربين المسؤولين عن برنامج شهادة المحاسب الإداري المعتمد، لا سيّما وأنهم أسهموا من خلال هذه البرامج في تمكين القوى العاملة المصرية لكي تكون قادرة على تلبية المتطلبات الراهنة للسوق. وتجدر الإشارة إلى التطور المتسارع الذي يشهده البرنامج، والذي سيوفر قريباً جلسات تدريب عبر الفيديو لتوسيع نطاق الدعم إلى خارج القاهرة وصولاً إلى منطقة الشرق الأوسط.

من جانبه، قال مصطفى عربي مؤسس برنامج تدريب شهادة المحاسب الإداري المعتمد في جمعية رسالة الخيرية، ومحلل مالي أول لدى شركة “جنرال موتورز” في مصر: “بدأت مهمتنا في مصر بتدريب 25 طالب وتطوير مهاراتهم المحاسبية، وخلال خمسة أعوام وبالتعاون مع معهد المحاسب الإداري، شهدنا نتائج استثنائية حيث حقق البرنامج نمواً كبيراً، كما من المتوقع أن تواصل مسيرة النمو تقدمها خلال السنوات المقبلة وذلك عبر زيادة عدد المنح التي نقدمها سنوياً وتطوير المرافق التعليمية الخاصة بنا، فضلاً عن إعداد جلسات تدريبية مسجلة عبر الفيديو، وذلك بما يهدف في زيادة المهارات والكفاءات المحلية في المحاسبة”.

نبذة عن معهد المحاسبين الإداريين IMA:

يعتبر معهد المحاسبين الإداريين- الذي تم اختياره للحصول على لقب الهيئة المهنية لعامي 2017 و2018 من قبل نشرة المحاسب/المحاسبة الدولية- منظمة مهنية للمحاسبين والمتخصصين الماليين بمجال الأعمال، وهو واحد من أكبر التنظيمات المهنية وأكثرها احتراماً. وينصب تركيز المعهد بشكل حصري على تطوير مهنة المحاسبة الإدارية. كما يدعم المعهد هذه المهنة على المستوى العالمي من خلال عدة محاور مثل البحث وبرنامج المحاسب الإداري المعتمد CMA، والتعليم المستمر وتكوين شبكات التواصل، والتشجيع على تبنّي أعلى مستويات الممارسات الأخلاقية في العمل. وتضم الشبكة العالمية لمعهد المحاسبين الإداريين أكثر من 100 ألف عضو في 140 دولة و300 فرع محلي للمختصين والطلبة. ويقع المقر الرئيس للمعهد في مدينة مونتفيل بولاية نيوجيرسي الأمريكيّة؛ ويقدّم خدمات مخصصة عبر أقسامه العالمية الأربعة في كلٍ من الأميركتين، وآسيا/المحيط الهادي، وأوروبا، والشرق الأوسط/الهند. ولمزيد من المعلومات عن المعهد، يُرجى زيارة الموقع: www.imanet.org.