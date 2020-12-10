‫معرض BRI UMKM EXPO[RT] BRILIANPRENEUR 2020 يتحول إلى الصيغة الافتراضية لربط الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الرائدة في إندونيسيا بالمشترين الدوليين

جاكرتا، إندونيسيا، 9 ديسمبر 2020 /PRNewswire/ — سيعقد بنك راكيات إندونيسيا (BRI) (مؤشر الأسهم: BBRI.JK) الدورة السنوية الثانية لمعرض BRI UMKM EXPO[RT] BRILIANPRENEUR 2020 في مركز جاكرتا للمؤتمرات، في الفترة من 10-13 ديسمبر 2020. بدأت الصيغة الافتراضية -التي تُوفِّر للشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المختارة منصة من أجل الالتقاء بالعالم- في 1 ديسمبر 2020. التسجيل مفتوح الآن حتى 13 ديسمبر 2020.

كونها الأولى من نوعها، تُقدِّم منصة BRI UMKM EXPO[RT] BRILIANPRENEUR 2020 برنامج مطابقة الأعمال “Business Matching” الافتراضي، مما يُوفِّر للشركات ميزة الدردشة في الوقت الحقيقي، وربط الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بأكثر من 50 من المشترين المحتملين من أمريكا الشمالية والشرق الأوسط وأوروبا وآسيا. كما يمكن للمشاركين أيضًا الانتقال الفوري إلى جولة افتراضية ثلاثية الأبعاد مع تنقل بزاوية 360 درجة أثناء المشاركة في برامج حوارية مباشرة وورش تدريب يديرها وزراء حكوميون وشخصيات بارزة في المجال.

في البداية كان تدبيرًا احترازيًا للوقاية من الوباء، ولكن نمت الأحداث الافتراضية منذ ذلك الحين ليكون لها تأثير أكثر عمقًا على الطريقة التي يمارس بها الناس أعمالهم. كما اكتشف ذلك استطلاع أجرته مجموعة Northstar Meeting Group، والذي وجد أن الأشخاص ينظرون إلى الأحداث الافتراضية كأداة مهمة للشركات للتواصل مع العملاء. ومع وضع كل الأشياء في الاعتبار، يُعَّد معرضBRI UMKM EXPO[RT] BRILIANPRENEUR 2020 منصة مثالية للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للتغلب على تحديات فيروس كورونا (كوفيد-19).

قال سونارسو، رئيس بنك راكيات إندونيسيا، وهو أكبر بنك مملوك للدولة في إندونيسيا “نحن نهدف إلى ربط المشترين المحتملين حول العالم بأفضل الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في إندونيسيا في نظام اقتصادي افتراضي للأعمال. ويُوفِّر برنامج مطابقة الأعمال مخططًا فعالاً من حيث التكلفة للمشترين للتفاعل مع أصحاب الأعمال وحجز الاجتماعات الخاصة، مما يجعل الأمر مناسبًا لكلا الطرفين لإجراء المعاملات أثناء الحدث”.

هذا العام، ستعرض أكثر من 400 شركة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة أفضل منتجاتها في أربعة فئات: الموضة، والإكسسوارات والجمال، والديكور المنزلي والحِرَف اليدوية، والأطعمة والمشروبات.

أضاف سونارسو “من خلال النظام الاقتصادي الافتراضي، نأمل في تحفيز مساهمة المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الإندونيسي وتعزيز الصادرات. نحن على ثقة من أن الحدث الافتراضي سيساعد أصحاب الأعمال على مؤالفة أنفسهم مع النظام الاقتصادي الرقمي والتأقلم مع نماذج الأعمال المتغيرة”.

للانضمام إلى المعرض الافتراضي، يمكن للمشترين المحتملين الآن التسجيل عبر الإنترنت هنا وتنزيل الكتالوج إذا كان بإمكانكم تقديم معلومات قبل الحدث.