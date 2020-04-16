‫معرض كانتون يُعقد على الإنترنت لأول مرة من 63 عاما

وقال رن هونغ بين، مساعد وزير التجارة “بعد أكثر من ستة عقود من الجهود الدؤوبة، أصبح معرض كانتون أكبر معرض تجاري دولي شامل في الصين، كما أصبح المعرض الذي يتمتع بأطول تاريخ، ويضم معظم السلع والعملاء وأفضل النتائج التجارية. ويُقترح أن يُقام معرض كانتون الـ 127 على الإنترنت بدلاً من معرض مادي. هذا رد فعل عملي على وباءكوفيد-19ومبادرة رئيسية للتنمية المبتكرة.”

كجزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، تسعى الصين جاهدة للحفاظ على استقرار الصناعة العالمية وسلسلة التوريد بينما استأنفت غالبية المصانع والشركات الآن عملياتها التجارية العادية. يلتزم معرض كانتون بتعزيز التجارة غير المقيدة مع شركائها العالميين. سيعمل أول معرض افتراضي من معارض كانتون على إنشاء منصة تجارة دولية عبر الإنترنت لمنتجات عالية الجودة ومتخصصة تغطي 16 فئة تصدير رئيسية، مثل الأجهزة المنزلية والسلع الاستهلاكية والمنسوجات والرعاية الطبية والصحية.

مدعومًا بتكنولوجيا المعلومات المتقدمة، سيوفر معرض كانتون خدمات على مدار الساعة عبر الإنترنت لترويج المنتجات والمطابقة والمفاوضات التجارية، مما يتيح لكل من الشركات الصينية والدولية تقديم طلبات الشراء عن بُعد.

بالإضافة إلى ذلك، سيقيم معرض كانتون منطقة للتجارة الإلكترونية عبر الحدود لاستكشاف إمكانيات جديدة للتجارة الدولية الفعالة وتعزيز مجموعة من شركات العلامات التجارية للتجارة الإلكترونية عبر الحدود. كما سيوفر المعرض خدمات البث المباشر للعارضين لترويج منتجاتهم للمشترين عبر القنوات الحية المخصصة. سيتم تشغيل البث المباشر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وسيسمح إما بالتفاوض وجهاً لوجه أو الترويج الجماعي للتسويق للجماهير.

وقال لى شينغ تشيان، مدير ادارة التجارة الخارجية بوزارة التجارة: “سنعمل بنشاط على تعبئة جميع القوى، وتحسين المستويات الفنية، وتوسيع نطاق المؤسسات المفضلة، وتحسين الخدمات الداعمة، وتعزيز تجربة جميع المؤسسات عبر الإنترنت. ونتعهد بعقد معرض كانتون عبر الإنترنت الرائع بشكل خاص مع أهمية خاصة من خلال تدابير خاصة فى هذا الوقت غير المسبوق. نرحب بكم لإيلاء الانتباه للمعرض فى ذلك الوقت.”

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: http://www.cantonfair.org.cn/ en/