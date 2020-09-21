‫معرض كانتون الـ 128 ينطلق عبر الإنترنت من 15 إلى 24 أكتوبر

جوانزو، الصين،, 21 سبتمبر 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلن معرض الاستيراد والتصدير الصيني (معرض كانتون) أن النسخة الـ 128 ستنطلق عبر الإنترنت في الفترة من 15 إلى 24 أكتوبر. سوف يستفيد هذا المعرض الافتراضي الذي يستمر لمدة 10 أيام من ميزات التفاعل الرقمي لخلق فرص جديدة للشركات العالمية للحصول على المنتجات وإقامة شراكات تجارية.

“يعد عقد معرض كانتون عبر الإنترنت بمثابة مساعدة على زيادة لعب دوره كمنصة مفتوحة شاملة للتجارة الخارجية، وتعزيز التنمية المستقرة والصحية للتجارة الخارجية في وقت تطبيع الوقاية من الأوبئة ومكافحتها، وضمان وجود أجنبي دون عوائق سلسلة صناعة التجارة وسلسلة التوريد. وسنعمل بكل جهد لتقديم خدمات أفضل وأكثر ملاءمة للعارضين والمشترين. كما نرحب بالشركات والمشترين الصينيين والأجانب للمشاركة بنشاط في المعرض وإنجاز الأعمال تجارية”، صرح بذلك قاو فينغ، المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية.

سوف يؤدي معرض كانتون الظاهري الـ 128 إلى إنشاء 50 منطقة عرض تضم 16 فئة منتجات مع منطقة تجارة إلكترونية عبر الحدود مخصصة لتعزيز المناطق التجريبية المتكاملة لتوسيع التعاون عبر منصات التجارة الإلكترونية عبر الحدود بين الشركات.

تقدم المنصة الرقمية للمعرض التجاري الافتراضي وظائف محسّنة وعملية تسجيل محسّنة للمشترين العالميين. يتيح موقع الويب المحسّن حديثًا التنقل بسهولة في صفحة الويب لتعزيز الكفاءة لكل من المشترين والبائعين من خلال ميزات بحث أكثر شمولاً وواجهة أكثر سهولة. كما سيتم توفير التكنولوجيا المبتكرة القائمة على السحابة، والأدوات عبر الإنترنت للخدمات مثل عرض منتجات البث المباشر، وأدوات الاتصال الفوري، وتعيين اجتماعات العمل والمطابقة التجارية لتسهيل العمليات التجارية.

تعزيز التجارة العالمية من خلال فتح قنوات جديدة

معرض كانتون هو مثال على أحدث مساهمة مبتكرة للصين لتحقيق الاستقرار في الصناعة العالمية وسلاسل التوريد. ومع استمرار الواردات والصادرات الصينية في إظهار زخم قوي للانتعاش، يستعد المعرض لتعزيز التجارة العالمية من خلال فتح قنوات جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري الدولي.

مع اتجاه الاستهلاك الجديد الذي تقوده ممارسات البقاء في المنزل، سيساعد معرض كانتون (Canton Fair) الشركات على التكيف مع الوضع الاقتصادي الجديد من خلال بناء منصة لإطلاق منتجاتها المنزلية عالية الجودة بما في ذلك الأجهزة المنزلية وأدوات المطبخ ومعدات التمارين الداخلية المحمولة.

كما ستشهد جلسة خريف 2020 لمعرض كانتون أحداث “الترويج على السحابة”، وتطوير شركاء عالميين جدد، وإطلاق برامج دعم مصممة لمساعدة المشترين على التكيف بشكل أفضل مع المعرض عبر الإنترنت.

https://www.cantonfair.org.cn/ en/

صورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1276982/Canton_Fair.jpg