‫معرض كانتون الـ 127 يجمع 26,000 شركة، ويروج لتعافي الاقتصاد العالمي

غوانغجو، الصين، 18 حزيران/يونيو، 2020 / بي آر نيوزواير / — جمع معرض الاستيراد والتصدير الصيني الـ 127 والمعرض الرقمي الأول من هذا النوع (معرض كانتون) حوالي 26,000 شركة، حيث حضر رئيس الوزراء لي كيغيانغ حفل الافتتاح الافتراضي كما قام بالتجول على قاعات المعرض على الإنترنت.

وقال رئيس الوزراء الصيني لي كيغيانغ إن معرض الاستيراد والتصدير الصيني استمر على الإنترنت على الرغم من وباءكوفيد-19 الحالي، وهو ما كان طريقة مبتكرة لهذه الفترة الخاصة. وقال إن المعرض قد اكتشف مسارات جديدة لتنمية التجارة الدولية، وأظهر للعالم تصميم الصين على مزيد من الانفتاح وتأمين سلاسل التوريد الصناعية والعالمية.

يرجى زيارةhttps://www.cantonfair. org.cn/en/للحصول على فرص لا حدود لها.

معرض كانتون يمثل مساهمة الصين في التعافي الاقتصادي العالمي

في اليوم الأول من معرض كانتون 127، أقيم أكثر من 30 حدث إطلاق منتج جديد بين الشركات المصنعة والمشترين، مما جلب مجموعة متنوعة من شركات التصميم والتكنولوجيا المتطورة. قام العارضون بترتيب بث مباشر على مدار الساعة لمناطق زمنية مختلفة، وقدموا منتجات وفقًا لشرائح العملاء.

مع تطور اقتصاد البقاء في المنزل، يزداد الطلب على الأجهزة المنزلية الصغيرة بشكل ملحوظ. دفعت الزيادة في الطلب شركة غوانغجو وانهكشين الكهربائية المحدودة، إلى عرض سخانها للمياه المميز الذي يعمل بالغاز، والمقلاة الهوائية، وفرن المقلاة الهوائية والمدفأة الكهربائية في معرضها المباشر عبر الإنترنت.

قامت شركةغوانغدونغ شنباو للمعدات الكهربائية، من أجل تعظيم الفرصة، بتصوير مقاطع فيديو متعددة لمنتجاتها استنادًا إلى قطاعات السوق الجغرافية ومتطلبات العميل. قال مدير البث المباشر بشركة شنباو القابضة: “لقد جمعنا هذين الشكلين من العروض التقديمية ولدينا على الأقل خمسة من موظفي خدمة العملاء على استعداد للتفاوض في أي وقت. لذلك، يمكن استقبال العملاء عند زيارة معارضنا في أي وقت من اليوم“.

المعرض الافتراضي يجلب فرص الفوز للجميع

ساعد معرض كانتون عبر الإنترنت أيضًا في تقليل الحواجز التجارية، حيث يمكن للشركات تقديم عدد أكبر من منتجاتها في صالات العرض الخاصة بها. كما جلب قادة الصناعة مثلأوبين هوم غروب وريفنغ، الضيوف إلى قاعدة التصنيع وتقنيات الإنتاج من خلال مقاطع الفيديو وصالات عرض الواقع الافتراضي.

وتقوم شركةسوميك كورب المحدودة، أحد أبرز أحداث معرض كانتون هذا العام، بابتكار فكرة عرض جديدة من خلال دمج العرض التوضيحي عبر الإنترنت، وزيارة الواقع الافتراضي لخطوط التجميع وعروض الخدمات المحلية.

وقال جون كلارك، المشتري الأميركي المنتظم للمعرض، إن معرض كانتون كان دائمًا القناة الرئيسية بالنسبة له للبحث عن المنتجات ووكلاء المصدر ومصانع التجهيز. وهو يتطلع إلى حضور هذه الدورة الرقمية من المعرض.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1192292/Canton_Fair.jpg