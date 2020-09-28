‫معرض بكين الدولي للسيارات 2020: تغير اسم العلامة التجارية لشركة جريت وول موتورز إلى شركة جلوبال موبيليتي تكنولوجي لتمكين تجربة السلامة الذكية

بكين، 28 سبتمبر 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة جريت وول موتورز (601633.SS / 02333.HK)، وهي شركة سيارات رائدة في الصين، رسميًا عن تحول اسمها إلى الشركة العالمية لتكنولوجيا التنقل (جلوبال موبيليتي تكنولوجي – Global Mobility Technology) وقد شرعت شركة جريت وول موتورز (GWM ) في مجموعة كبيرة من ترقية الاستراتيجية الرئيسية بما في ذلك ثقافة الشركة والمنتجات والتكنولوجيا والتسويق. في حدث معرض بكين الدولي للسيارات 2020 (Auto China 2020)، تكشف جريت وول موتورز عن صورة متجددة مع مجموعة منتجات جديدة تعززها التكنولوجيا الجديدة الرائدة، بما في ذلك الموديلات الجديدة من ماركة نيف (NEV)، أور (ORA) وهافال داجو (HAVAL Dagou) والجيل الثالث من هافال إتش6 (HAVAL H6) الأسطورية و إف أند إل (F&L) وسيارة النصف نقل بور بيك اب (POER pickup) وهافال إتش9 (HAVAL H9) وهافال إف7 (HAVAL F7) وهافال إف7إكس (HAVAL F7X) لمواجهة المستقبل والمنافسة في الأسواق العالمية.

ويصرح وين في، المدير العام لشركة هافال قائلًا: “يُعد هذا العام نقطة التحول بالنسبة لهافال للدخول في حقبة جديدة. حيث تتقدم هافال إلى “العلامة التجارية الاحترافية رقم 1 في العالم لسيارات الدفع الرباعي”، بثقة 6 ملايين مستخدم حول العالم. فقد فاز هافال إتش6 بـ 87 تاج مبيعات شهري بين جميع المنافسين في قطاع سيارات الدفع الرباعي في الصين”. “أطلقنا رسميًا الجيل الثالث من هافال إتش6 قبل أسابيع قليلة، حيث عرضنا أحدث التقنيات للمستهلكين العالميين. تقدم هافال داجو، مركبة بمقياس 3/4، فئة جديدة للمستخدمين الصغار. تعتمد هاتان السيارتان الجديدتان على أحدث إصدار من منصة L.E.M.O.N من جريت وول موتورز التي تخلق إمكانات غير محدودة لشركة هافال”.

يقود الجيل الثالث من هافال إتش6 تجربة قيادة ذكية عالية المستوى مع ترقية خماسية الأبعاد في التصميم والذكاء والقوة والسلامة والراحة. وقد اكتسب هذا الجيل شعبية فور إصداره، وتجاوز حجم المبيعات 20,000 وحدة منذ إطلاقها في أقل من شهر. من بين المالكين الأوائل لهذا الجيل، تثني الإناث على مساعدة القيادة الذكية الغنية التي تقترب من المستوى L3 للقيادة الذاتية، بينما يعشق الذكر ببساطة الاتصال الذكي مثل تقنية ترقية برمجة البرامج الثابتة عبر الاثير (FOTA)، والأداء غير المتوقع للمحرك وناقل الحركة ونظام الهيكل.

واستنادًا إلى مفهوم الإبداع المشترك و”تطوير المستخدم”، فإن هافال داجو، التي اشتهرت قبل إطلاقها، ونجحت في بناء وعيها المميز، حصلت على اسمها ورمز العلامة التجارية واسم التكوين واسم اللون من خلال التصويت عبر الإنترنت بواسطة المستخدمين. وسيتم “تكوين” دورة حياة هافال داجو بأكملها بواسطة المستخدمين. كما سيكون اختيار المستخدمين في واجهة المستخدم (UI) وتجربة المستخدم (UX) قابلاً للتخصيص بدرجة كبيرة في المستقبل.

تم إطلاق موديل GWM POER EV لإظهار رؤية جريت وول موتورز في صناعة سيارات النصف نقل (البيك أب) في المستقبل. تم تجهيز موديل EV بأحدث التقنيات، بما في ذلك بطارية الليثيوم الثلاثية، وهي أول جسر إلكتروني متكامل محوري عالمي. مع أقصى مدى يصل إلى 405 كم، فإن GWM POWER EV، بقوة 150 كيلوواط وعزم الدوران 300 نيوتن متر، فإن سيارة بيك أب موديل EV تُعد هذه الشاحنة هي الأكثر مبيعًا في الصين من بين شاحنات البيك أب المباعة في الصين.

تم الإعلان عن الاسم الرسمي لسيارة النصف نقل (بيك آب) من الفئة P في معرض السيارات، وهو بور (POER) الذي سيتم استخدامه في الأسواق الدولية. وكلمة POER (مشتق نطقها من كلمة بور power والتي تعني القوة) وهي مستوحاة من المقطع الصوتي الصيني باو (Pao)، وتأتي أيضًا من كلمة POWER في صيغتها الإنجليزية. يمكن تفسيرها على أنها اختصارات لـ “قوية، وتتحمل على الطرق الوعرة، مما يكون باعثًا على الاستمتاع بالتجربة والإحساس بأنها جديرة بالثقة”. ترغب شركة جريت وول موتورز في بناء مركبة قوية ليس فقط ميكانيكيًا ولكن أيضًا عمليًا، يمكنها السير على الطرق الوعرة، ومزودة بالاتصال الذكي الذي يجعل الركوب دائمًا ممتعًا وتوفر سلامة ذكية لجعلها موثوقة في الظروف القاسية.

كما تعتمد شركة جريت وول موتورز تقنية البث المباشر لمناطق زمنية متعددة لتقديم الحدث للعملاء وشركاء الأعمال في آسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية وأفريقيا وأوقيانوسيا. بالإضافة إلى ذلك، تربط جريت وول موتورز وسائل الإعلام الدولية بالبث المباشر لعرض مجموعة المنتجات الجديدة من منظور دولي، وتقديم كابينة جريت وول موتورز في هذه المناسبة الكبرى في معرض بكين الدولي للسيارات 2020 (Auto China 2020).

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