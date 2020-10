‫”معجزة العمارة العالمية” من شركة Hangxiao Steel Structure التي اختارتها قناة ناشونال جيوغرافيك الأميركية يتم بثها إلى 18 دولة

هانغتشو، الصين، 13 أكتوبر 2020 /PRNewswire/ — أُصدر مؤخرًا الفيلم الوثائقي فندق شينكينج أوف ذا جريت بروجكت تاور (Shenkeng Hotel of the Great Project Tour)، الذي صورته قناة ناشونال جيوغرافيك الأمريكية، في أستراليا ونيوزيلندا ودول جنوب شرق آسيا. تم الاحتفاء بفندق إنتركونتيننتال شنغهاي واندرلاند (InterContinental Shanghai Wonderland) (المعروف أيضًا باسم فندق شينكينج)، الذي تم بناؤه على جرف في محجر شينكينج (Shenkeng Quarry) المهجور، باعتباره “معجزة معمارية عالمية” من قبل ناشونال جيوغرافيك، مع تقارير متابعة من قبل كل من ناشونال جيوغرافيك وقناة ديسكفري (Discovery Channel).

You May Also Like