‫معاهد NIBIOHN وشركة “Shionogi” يكتشفان جسمًا مضادًا مضيفًا جديدًا يعتمد على المناعة ومضاد لفيروس كورونا

– مرشح محتمل كعامل علاجي واسع المدى لأمراض فيروس كورونا التي تسببها فيروسات كورونا المختلفة، بما في ذلك المتحورات –

أوساكا، اليابان ، 24 فبراير 2022 — /PRNewswire/ نجحت المعاهد الوطنية للابتكار الطبي الحيوي والصحة والتغذية (NIBIOHN؛ إباراكي-شي، أوساكا؛ المدير العام: يوشيهيرو يونيدا) بالشراكة مع شركة شايونوجي وشركاه المحدودة (Shionogi & Co.، Ltd) (تشو-كو، أوساكا، الرئيس والمدير التنفيذي: إيزاو تيسيروجي) في اكتشاف جسم مضاد جديد مضاد للفيروسات لفيروس كورونا 2 (سارس-كوف-2)، ومتحوراته، وسلالات فيروس كورونا المرتبطة به ارتباطًا وثيقًا.

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يرتبط الجسم المضاد الذي تم اكتشافه حديثًا ببروتينات سبايك الفيروسية المعروضة على سطح الخلية المصابة. ويدعم الجسم المضاد المرتبط الاستجابة المناعية للأفراد المصابين من أجل مهاجمة الخلايا المصابة عن طريق السمية بوساطة الخلايا المعتمدة على الأجسام المضادة (ADCC). وعلى عكس العديد من عقاقير الأجسام المضادة الأخرى، فإن موقع ارتباط الجسم المضاد الذي تم اكتشافه حديثًا (الحاتمة) يقبع في جزء معين من بِنية سبايك ضعيفة التأثر بالتحور. لذلك، يتفاعل الجسم المضاد مع أنواع مختلفة من الفيروسات، بما في ذلك متغير أوميكرون. علاوة على ذلك، ونظرًا لأن بِنية الحاتمة ذات التحورات القليلة شائعة بين العديد من فيروسات كورونا الأخرى ذات الصلة، فمن المتوقع أن يُظهر الجسم المضاد للفيروسات الذي تم اكتشافه حديثًا فعاليته ضد مجموعة واسعة من فيروسات كورونا، بما في ذلك المتحورات المحتملة في المستقبل.

وفي الاستخدام السريري الحالي، تستهدف كوكتيلات الأجسام المضادة والأجسام المضادة الأخرى المعادِلة الأفراد المصابين بعدوى خفيفة. وفي المقابل، قد يكون الجسم المضاد الذي تم اكتشافه حديثًا مناسبًا لعلاج المرضى المعرضين لخطر الإصابة بمرض شديد الخطورة. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون “الجسم المضاد للفيروسات واسع المدى” مثاليًا للاستخدام في حالات الطوارئ في حالة انتشار وباء فيروس كورونا جديد محتمل في المستقبل. وسوف تقوم معاهد NIBIOHN بإجراء المزيد من البحوث.

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