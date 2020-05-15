‫مطهرات الأنف والفم من هالوداين تظهر نشاطا مضادا سريعا للفيروسات ضد فيروس سارس-كوف-2 (كوفيد – 19)

وقالت المؤلفة الرئيسية للدراسة الطبيبة جيسي بيليتييه: “تظهر هذه الدراسة أن محلولا أنفيا وشفويا غير سام أثبت أنه فعال أيضا ضد فيروس سارس كوف-2. وهذا هو أول مطهر يعتمد على اليود ثبت أن له نشاط ضد الفيروس الذي يسبب كوفيد-19 من مجموعةأوشن أوبثالومولجي(ميامي، فلوريدا). والآن وقد أثبتنا فعاليته في نهاية المطاف ضد فيروس سارس كوف-2لمحاليل اليود البوفيدون الآمنة للغشاء المخاطي، يمكننا دمجها في جهودنا للحد من انتقال كوفيد-19. وتقود الدكتورة بيليتيير الجهود لتصميم بروتوكولات آمنة للعودة إلى العمل في عيادات طب العيون الخارجية ومراكز الجراحة المتنقلة.

هالودين وكوفيد -19

تعتمد عائلة مطهرات هالودين Halodine على مادة اليود البوفيدون غير السامة للأسطح المخاطية. وقد تم تطويرها خصيصًا للاستخدام الآمن والمتكرر في الأنف والفم. تخلق الأحمال الفيروسية العالية في الأنف والفم خطر انتقال الفيروسات، خاصة في مواقع الرعاية الصحية. وقد ثبت أن الهباء الجوي وقطرات الأنف والجهاز التنفسي هي مصدر رئيسي لانتقال كوفيد-19.

يمكن أن يبقى الهباء الجوي والقطرات الفيروسية معدية لمدة تصل إلى ثلاث ساعات. يمكن أن تساعد الأقنعة على الحماية من العدوى، ولكن مع المطهرات الأنفية والفموية التي ثبت فعاليتها ضد الفيروس، يمكن تقليل انتقال الهباء الجوي. لا تستطيع الأقنعة وحدها القضاء على الفيروس. وشددت الدكتورة بيليتييه على أن “التطهير الأنفي وشطف الفم جزء مهم من الحد من انتقال العدوى مع استخدام الأقنعة، تمامًا مثل غسل اليدين، أمر مهم مع ارتداء القفازات“.

وقال الطبيب صامويل بارون، المدير الطبي لشركةفيلوس بيوفارما: “لا يزال هناك الكثير الذي يتم تعلمه عن فيروسات كورونا الجديدة وسلوكها. لقد عملنا على العلاجات المضادة للفيروسات المستندة إلى اليود في طب الأمراض الجلدية وطب العيون منذ بضع سنوات، ونما برنامجهالوداينالمطهر من هذه التجربة. نشعر بالتشجيع الكبير للغاية من هذه النتائج التي أظهرت لأول مرة فعالية ضد الفيروس الذي يسببكوفيد-19. “

لمحة عن شركة فيلوس بيوفارما أل أل سي

شركة فيلوس بيوفارما أل أل سي هي شركة صيدلانية بيولوجية في المرحلة السريرية تركز على تطوير علاجات جديدة مضادة للفيروسات في الأمراض الجلدية وطب العيون. أسس شركة فيلوس بيوفارما أل أل سي ويديرها أطباء ممارسون.

الاتصال: contact@halodine.com,

sbarone@velocebiopharma.com

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