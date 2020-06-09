‫مطعم “لا تابليتا” مستعد للترحيب بزائريه مرة أخرى

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 9 يونيو 2020 /PRNewswire/ — أولا أميجوس وشيكاس! (مرحبًا بالأصدقاء والصديقات) يعود مطعم “لا تابليتا” المفضل لديكم من جديد ليقدم لكم أفضل طعام مكسيكي في المدينة يوميًا من 6:00 مساءً وحتى 10:00 مساءً.

يستطيع الزوار الانضمام لأمسية للاستمتاع بأطباق الفطائر المكسيكية الأصلية والسيبيتشي والشورو وشراب المارغريتا اللذيذ! كما يمكنهم أيضاً الرقص على الإيقاعات اللاتينية الشهيرة لإعادة الأجواء المكسيكية مرة ثانية إلى المدينة. تدور رؤية مطعم “لا تابليتا” حول تمكين زائريه من الاستمتاع بالأجواء الأكثر سعادة في الحياة، مع خوض غمار تجربة Taco Shop، والليالي ذات السمات الخاصة مثل ليالي ثلاثاء التاكو والاحتفالات الرائعة.

يمكن للنباتيين أن يتطلعوا إلى تناول قائمة من الأصناف النباتية التي تحتوي على أفضل المقبلات على الإطلاق مثل طبق الجواكمولي وطبق الناتشوز، بالإضافة إلى خيارات جديدة رائعة مثل طبق Ensalada de Nopales (سلطة الصبار) وحساء التورتيلا. ستشمل القائمة أيضاً مجموعة كاملة من الفطائر المكسيكية النباتية التي تتميز بطعمها اللذيذ بسعر لا يتعدى 18 درهماً إماراتياً، مثل وجبة Dorado de Frijol ووجبة Tiradito de Aguacate (عيش التورتيلا مع شرائح الأفوكادو الرقيقة والخيار والبصل والليمون والفلفل). بالإضافة إلى الأطباق المفضلة الأخرى مثل الأطباق Baja de Elote وFajitas Veganas (فاهيتا نباتية) وNopales – والتي تُطهى جميعها بتشكيلة مختلفة من المكونات الطازجة اللذيذة مثل الفاصوليا والذرة والأفوكادو والمشروم والطماطم والصبار والأعشاب المكسيكية.

يتولى رئيس الطهاة بمطعم “لا تابليتا” إيفان فيدال إعداد إبداعات ملونة وشيقة والتي بالتأكيد ستجعلك ترغب في الحصول على المزيد منها، ومن توصياته المفضلة طبق Molcajete وبالطبع كعكة Tres Leches (كعكة فانيليا إسفنجية غنية بحليب ليتشي والكريم المخفوق والتوت الطازج).

من قائمة “كل ما يمكنك تناوله” المتاحة في ليالي ثلاثاء التاكو من كل أسبوع، يوصي الطاه إيفان بتجربة طبق CarnitasTaco (بط مطهي على نار هادئة مع البصل والكزبرة) وطبق Huitlacoche Taco (مشروم ذرة أسود مكسيكي مع البصل والثوم وعشب الإبازوت)

ومن المقرر أن يفتح المطعم المكسيكي النابض بالحياة أبوابه أمام زائريه، مع استمراره في اتباع الإرشادات الصادرة عن السلطات المحلية من حيث التباعد الاجتماعي وممارسة أعلى المعايير المتبعة في المجال لضمان حفظ الصحة والنظافة.

تقدم الوجبات حسب قائمة الأطباق يومياً

تقدم وجبات ثلاثاء التاكو أسبوعياً / “كل ما يمكنك تناوله” من التاكو بسعر 119 درهماً إماراتياً للفرد

ساعات العمل: يومياً من 6:00 مساءً وحتى 10:00 مساءً

الموقع: ردهة فندق حياة ريجنسي دبي كريك هايتس بدبي

يمكنكم الاطلاع على المزيد عبر الموقع الإلكتروني التالي: www.latablitadubai.com

للحجز والاستفسار، يُرجى مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني latablita.reservation@hyatt. com أو يمكنك الاتصال بنا على رقم 1212 553 04

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حول مطعم “لا تابليتا”

“لا تابليتا” هو مطعم وبار مكسيكي حائز على جوائز عدة، ويقع المطعم بالقرب من وسط مدينة دبي، ويقدم طعماً أصلياً ورائعاً من طعام الشارع المكسيكي. ويتولى الطاهي إيفان فيدال منصبه في مطعم “لا تابليتا” بصفته رئيس الطهاة في المطبخ، وقد حصل فيدال على قدر كبير من التقدير على مر السنين لإضافاته ذات الذوق الرفيع في المطبخ المكسيكي الكلاسيكي. ويمكن للزائرين الاستمتاع بأجواء نابضة بالحياة ومفعمة بالحيوية تشبه عربات التاكو التي تبيع بالشارع، ويعرض المطعم قائمة الوجبات المكسيكية اليومية بما في ذلك “The Taco Shop” التي تضم 16 تشكيلة من فطائر التاكو المكسيكية. كما يمكنهم الاختيار من بين أصناف متعددة وتذوق مجموعة واسعة من الأطباق بما في ذلك أطباق الكاساديلا والناتشوز والفاهيتا. ولمحبي الحلويات، فلا يفوتهم الاستمتاع بتجربة تحليات tres leches والشورو. يزخر التصميم الداخلي في مطعم “لا تابليتا” بالعديد من الأعمال الفنية التي أعدها نخبة صاعدة من الفنانين المحليين، كما يعكس الطراز المكسيكي الحديث ويعطي المكان أجواء “فنون الشارع” الحضرية. تتجلى التفاصيل المعاصرة في جميع أنحاء المطعم في الأثاث الخشبي المصنوع بشكل بديع، كما يتزين المطعم في الوقت ذاته بأجواء من الفولكلور المكسيكي وثقافة الشوارع من خلال الأعمال الفنية المختلفة الموجودة على جدران المطعم. يحرص المطعم على تقديم الطعام في أجواء ودية وغير رسمية من خلال خدمة يقظة وبأسعار تنافسية للغاية، حيث يمكن للزائرين الاستمتاع بأجواء المطعم يومياً بدءاً من 6:00 مساءً وحتى 10:00 مساءً.

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