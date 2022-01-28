‫مطاعم «آربيز» الأمريكية الشهيرة تستعد للانطلاقة في المملكة بافتتاح أول مطعم بالرياض نهاية 2022

بتوقيعها اتفاقية حصرية مع شركة شهية للأطعمة صاحبة الامتياز

رياض, سعودي عربية, 27 يناير / كانون الثاني 2022 /PRNewswire/ — أعلنت سلسلة مطاعم «آربيز» الشهيرة، والتي تُعد واحدة من أبرز العلامات التجارية في قطاع المطاعم في الولايات المتحدة الأمريكية، والمتخصصة في تقديم أفضل لحوم ستيك عالية الجودة، عن توقيع اتفاقية تطوير حصرية مع شركة شهية المحدودة للأطعمة، لإطلاق أعمالها في المملكة العربية السعودية، بافتتاح أول مطعم لها في الرياض نهاية عام 2022. وترسم هذه الاتفاقية ملامح أول ظهور للعلامة التجارية الأمريكية «آربيز» في المملكة، لتحقق بذلك أكبر توسع لها في منطقة الشرق الأوسط حتى الآن.

وأعرب رئيس شركة إنسباير براندز العالمية والعضو المنتدب السيد مايكل هالي، في تصريح بهذه المناسبة، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية، وتوسيع نطاق الشراكة القوية مع شركة شهية للأطعمة، والتي سيتم بموجبها تقديم لحوم ستيك عالية الجودة عبر مطاعم «آربيز» لكل زبائنها الكرام في جميع أنحاء المملكة التي تُعتبر سوقاً واعداً وسريعاً في النمو، ولديها القدرة على استضافة مئات المطاعم من «آربيز»؛ مشيراً إلى أهمية منطقة الشرق الأوسط التي تُعد حجر الزاوية خلال المرحلة القادمة من مسيرة التوسع للعلامة العالمية «آربيز» نحو مزيد من النمو المستمر على مستوى هذه المنطقة وخارجها.

ومن جانبه، أشاد السيد سعود بن عبد الله العذل الرئيس التنفيذي لشركة شهية المحدودة للأطعمة، بالمكانة السوقية البارزة التي تحتلها «آربيز»، والتجربة الممتعة والمتميّزة التي تقدمها لعملائها، وتمثل إضافة قيّمة، وعنصراً مثالياً متمماً لنشاطنا التجاري المزدهر مع علامة (دانكن)؛ مؤكداً بأن التنوع الكبير في خدمة تقديم لحوم ستيك الشهية الطازجة كل يوم، يجعل هذه العلامة تحتل مكانة فريدة تؤهلها لتلبية الطلب المحلي، وتحقيق رضا وتطلعات عملائها في المملكة.

وتُعد شركة شهية المحدودة للأطعمة، واحدة من أبرز الشركات متعددة الوحدات المشغلة للمطاعم في المنطقة، وصاحبة الامتياز الرئيسي للعلامة التجارية (دانكن) في المملكة والبحرين. وتدير شهية للأطعمة أكثر من 500 محل للعلامة التجارية (دانكن) في المملكة والبحرين وألمانيا، إلى جانب خططها الرامية إلى استمرار التوسع في جميع الأسواق.

وتمتاز Fast Crafted® التي ابتكرتها «آربيز»، بتقديم مزيج فريد من الخدمة السريعة، والجودة العالية، والعناية الفائقة لعملائها. وتحضّر العلامة التجارية لحوم ستيك عالية الجودة بأفضل النكهات مع الشرائح الطازجة متعددة الطبقات الغنية بالبروتين؛ ويتم تقديمها مع الأﺟﺒﺎن المذابة والخضراوات والصوصات، وغيرها من المكونات اللذيذة فوق طبقة من الخبز المحمّص. وتشمل قائمة «آربيز» مجموعة كبيرة من الأطعمة البروتينية؛ مثل شرائح اللحم البقري المشوي الطرية المقطّعة حسب الطلب، وقطع البريسكت البقري المدخنة لعدة ساعات على نار الحطب، ولحم الدجاج المشوي ببطء، ومجموعة متكاملة من الأطباق الجانبية الشهية واللذيذة.

يذكر أن «آربيز» تدير حالياً أكثر من 3500 مطعم حول العام، منها أكثر من 150 محلاً في كندا والمكسيك وتركيا وكوريا الجنوبية واليابان ومصر.

نبذة عن آربيز

تُعد سلسلة مطاعم «آربيز» التي تأسست عام 1964 هي ثاني أكبر سلسلة مطاعم للسندويتشات في العالم، بأكثر من 3500 فرع في ثمانية بلدان حول العام. وهي أيضاً جزء من مجموعة مطاعم إنسباير براندز. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة Arbys.com وInspireBrands.com.

نبذة عن إنسباير براندز

إنسباير براندز هي شركة مطاعم متعددة العلامات التجارية، وتضم محفظتها حالياً نحو 32 ألف محل في مختلف أنحاء العالم، وتشمل العلامات التجارية آربيز وباسكن روبنز وبافلو وايلد وينجز ودانكن وجيمي جونز وراستي تاكو وسونيك درايف إن، ولها أكثر من 9200 مطعم خارج الولايات المتحدة الأمريكية. وقد تأسست الشركة عام 2018، ويقع مقرها الرئيسي في أتلانتا بولاية جورجيا. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة:InspireBrands.com.

نبذة عن شركة شهية المحدودة للأطعمة

تأسستشركة شهية المحدودة للأطعمةعام 1986، كواحدة من أوائل وأهم سلاسل محلات الكوفي شوب في المملكة العربية السعودية، بعد أن حازت على اتفاقية امتياز حصرية من شركة دانكن دونتس العالمية لتغطي جميع مناطق المملكة. وتعمل في مجال بيع القهوة، والحلويات، والمعجنات (الدونات)، والمشروبات الساخنة والباردة، ولها العديد من الفروع بكافة أنحاء المملكة. وتدير شهية للأطعمة أكثر من 500 محل للعلامة التجارية (دانكن) في المملكة والبحرين وألمانيا. ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة: https://shahia.com.sa/

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