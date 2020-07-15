‫مضخة جيريه الطوربينية لتكسير الصخور تكمل 1,000 ساعة من التجارب الميدانية في أميركا الشمالية

يانيتي، الصين، 15 تموز/يوليو، 2020 / بي آر نيوزواير / — أكملت مضخة جيريه الطوربينية لتكسير الصخور مؤخرا 1,000 ساعة من التجارب الميدانية في واحدة من أصعب بيئات تكسير الصخور في أميركا الشمالية. وأثبتت هذه التجربة الصارمة أداء جميع المكونات الرئيسية للمعدات. وقد لبت أو تجاوزت جميع مقاييس الأداء الرئيسية لتأكيد قدرات جيريه التكنولوجية.

توفر مضخة التكسير التي تعمل بالطاقة الطوربينية من جيريه حلاً لبيئات التشغيل الصعبة والأسعار المنخفضة الحالية لخدمات حقول النفط. وإذ تأتي مُجهزة بمضخة 5000 HHP، تقلل وحدةجيريهمن التكاليف عن طريق خفض بصمة التشغيل بنسبة 43٪ للأسطول الكامل مقارنة بأساطيل الديزل التقليدية.

أكدت التجربة الميدانية أيضًا نجاح مضخة التكسير الطوربينية من جيريهفي تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من خلال القضاء على التباطؤ خلال فترات عدم التشغيل وكفاءة الطوربين القادر على العمل على مصادر وقود متعددة مثلالغاز المسيل والسي أن جيوغاز الحقل. وباستخدام غاز رأس البئر الموجود في الحقل، يمكن تخفيض التكاليف الإجمالية للوقود بأكثر من 80٪ مقارنة بمضخات الوقود التقليدية التي تعمل بالديزل. ميزة رئيسية أخرى لمضخة التكسير التي تعمل بالطاقة الطوربينية هي قدراتها على خفض الضوضاء، والتي هي أقل من 85 ديسيبل. وهذا يلبي متطلبات اللوائح الصارمة للحد من الضوضاء في جميع أنحاء أميركا الشمالية.

وقال لويس لي، الرئيس التنفيذي لمجموعةجيريه، “لقد كانت تجربة مثيرة للعمل معبي جي سيرفيسزمن أجل القيام بالتجربة الميدانية الناجحة لمدة 1,000 ساعة لمضخة التكسير الطوربينية من الجيل الثالث منجيريه. منذ العام 2013، بدأتجيريهفي البحث والتطوير في مجال مضخات التكسير الطوربينية بشكل مستقل وبأكثر من سبع سنوات من الجهد، واختبارات ميدانية لا حصر لها، وتجارب ميدانية في عملية تكسير الصخور لإنتاج البترول الصخري في الصين، فإن فريقنا الهندسي لا يوقف أبدًا خطوات الابتكار الخاصة بهم. نحن واثقون من قدرتنا على تقديم هذه التقنية المبتكرة والفعالة والموفرة التكلفة لمشغلي النفط والغاز في أميركا الشمالية.

في أوائل شهر تموز/يوليو، بدأت جيريه وبي جي سيرفيسيز في عروض ميدانية واسعة النطاق لمضخة تكسير الصخور الطوربينية في حوض بيرميان.

نبذة حول شركة جيريه

جيريه هي مجموعة عالمية متخصصة في النفط والغاز والإدارة البيئية، وتتمثل مهمتها في التركيز على تحديات العملاء، وتوفير حلول تنافسية، وخلق قيمة طويلة الأجل للعملاء في جميع أنحاء العالم. تأسست شركة جيريه الأميركية في العام 2008 وتوفر خدمات التصنيع والتجميع والدعم والصيانة لمعدات حقول النفط من قاعدتها في هيوستن، تكساس. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع www.jereh.com ، أو تابعونا على Facebook ، و LinkedIn .