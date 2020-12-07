‫مشغّل الاتصالات الوطني الباكستاني PTCL يدمج حلول أﭬايا ضمن منصّته التعليمية الرقمية QTaleem

دمج حلول أﭬايا في منصة التعليم الوطنية QTaleem التابعة لمشغّل الاتصالات الوطني الباكستاني PTCL، يمكّن إدارات المدارس والمعلمين والطلاب من الحصول على تجربة تعليمية رقمية متكاملة

أسبوع جيتكس للتقنية، دبي، الإمارات العربية المتحدة – 7 ديسمبر 2020: بدأت شركة الاتصالات الباكستانية المحدودة PTCL، التي تعدّ واحدة من رواد قطاع الاتصالات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بتنفيذ شراكة مع أﭬايا Avaya (NYSE: AVYA) ضمن منصة QTaleem التربوية المخصّصة للتعليم الرقمي، وهي جزء من خدمات الشركة في مجال التعليم المُ ستند إلى الحلول السحابية.

وتقدم منصة QTaleem التي تغطي أرجاء البلاد بخدماتها، تجربة تعليمية متكاملة تشمل كافة نواحي العملية التعليمية. وهو ما يمكّن إدارات المدارس، والمعلمين والطلاب من ممارسة نشاطاتهم بشكل مُنتج عبر الانترنت، تماما كما لو أنهم في حرم المؤسسات التعليمية. ولأنها مستندة كليا إلى السحابة، توفّر المنصة نظام إدارة مدرسي متكامل يسمح بتعدد الحسابات، دعم اللغة المحلية، تحضير سريع واستفادة فورية وتوفر إمكانية استضافة صفوف دراسية مسجّلة أو تبثّ مباشرة.

وتُمكّن منصة QTaleem المُستضافة في مركز بيانات “ الاتصالات الباكستانية” TIA942 الآمن والمُصنّف من الفئة الثالثة، من تقديم تجربة تعليمية كاملة، تشمل التدريب عبر الانترنت وقبول الطلبات والعمليات، وكل هذا يتم بسهولة من خلال نافذة برنامج واحدة. هذه المنصة المُستندة إلى تطبيق رقمي، ستجعل من التعلّم نشاطا تفاعليا، ما يقدم تجربة تعليمية مميّزة.

وتعليقا على إعلان الشراكة، قال زرار هاشم خان الرئيس التنفيذي لشؤون خدمات الأعمال في “الاتصالات الباكستانية”: “كونها مشغّل اتصالات وطني، تعمل “الاتصالات الباكستانية” على تقديم إطار عمل للتعليم عبر الانترنت، قادر على مساعدة أكثر من 53 مليون طالب في باكستان. ومن خلال هذه الشراكة الاستراتيجية، نستطيع التعامل مع التحديات الحالية التي تواجه قطاع التعليم في باكستان، من خلال تحقيق التغيير والتحوّ ل في عملية إيصال الرسالة التعليمية، وهو ما يواكب رؤية باكستان الرقمية”.

وبمناسبة الإعلان عن الشراكة قال نور الأتاسي مدير قطاع مزوّ دي الخدمات في أﭬايا، منطقة آسيا – الباسيفيك، الشرق الأوسط وافريقيا: “شراكتنا مع “الاتصالات الباكستانية” تتضمن تقديم حلول تعاون فيديوية للمدارس في مختلف أرجاء باكستان، للمساهمة بتوفير التعلّم في أي مكان وزمان. لقد أثبت هذا السيناريو أن نشر المعرفة ليس مرتبطا بالتواجد في المؤسسات التعليمية أو بصفوف التعليم التقليدية. ونحن نتطلع إلى بدء تقديم الدعم في باكستان، حيث يتم توسيع القدرات لإيصال المعرفة إلى كامل المعنيين في أرجاء البلاد”.

وسيتم دمج “أﭬايا سبيسز” Avaya Spaces وهو تطبيق متكامل للتعاون عبر الفيديو مخصص لمراكز العمل الرقمية، ضمن منصة “الاتصالات الباكستانية” PTCL، ما سيمكن من تقديم صفوف دراسية عن بُعد بشكل سهل جدا. هذا الدمج بين تطبيق أﭬايا ومنصة “الاتصالات الباكستانية” QTaleem سيوفر أيضا ضمن الصفوف الدراسية الافتراضية تجربة تشبه تلك التي يختبرها الطلاب داخل أماكن التعليم التقليدية. هذا الأمر سيكون مُمكنا بفضل استخدام قدرات تطبيق “أﭬايا” في تقديم الخدمات المختلفة بشكل مركزي يشمل: الاتصالات الصوتية والفيديوية، التراسل، الدردشة، وإدارة المهام. وكل هذه الخدمات ستكون متوفرة من خلال تطبيق واحد فقط يُمكن الوصول إليه من الهاتف الذكي أو الكومبيوتر. هذا الحل الرقمي سيساعد المؤسسات التعليمية سواء كانت تقدم خدمات التعليم داخل المؤسسات أو عبر الانترنت، خصوصا وأن هذه المؤسسات على اختلافها تسير باتجاه العملية التعليمية المُدمجة بين نموذجين هما الحضور الشخصي والتفاعل عبر الانترنت.