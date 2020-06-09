‫مشروع حل 4 آر يطلق برنامج أبطال 4 آر في أفريقيا جنوب الصحراء

أوتاوا، أونتاريو، 9 حزيران/يونيو / بي آر نيوزواير / — اليوم اتخذ مشروح حل 4 آر خطوة أخرى في نقل ابتكار كندي إلى أفريقيا جنوب الصحراء عبر برنامج أبطال 4 آر. برنامج أبطال 4 آر هو فرصة فريدة للمدافعين عن قضايا الزراعة لعرض الغلال الزراعية الزائدة عبر استخدام أفضل الممارسات الإدارية في إدارة مغذيات 4 آر.

“إدارة مغذيات 4 آر، باستخدام المصدر الصحيح (السماد) بالمعدل الصحيح، والوقت المناسب، وفي المكان المناسب، هو ابتكار كندي قابل للتكيف بسهولة مع ظروف التربة المحلية، مما يجعله مثاليًا لتبني المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة لزيادة الغلال والربحية”، كما قال كلايد غراهام، نائب الرئيس التنفيذي لشركةالأسمدة الكندية” (فيرتيلايزر كندا). وقال غراهام: “إن الغرض من برنامج أبطال 4 آر هو أن يلعب الأبطال المختارون دورًا رئيسيًا في تبادل المعلومات والمساعدة في إثبات الفوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لاستخدام 4 آر في إفريقيا جنوب الصحراء“.

وبرنامج أبطال 4 آر مفتوح أمام أي شخص من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى الذي بدأ أو يرغب في بدء مشروع 4 آر صغير متعلق بالتوسع الزراعي أو قطع عرض زراعية أو اتصالات. يجب على جميع المتقدمين إكمال دورة أساسيات 4 آر مجاني على الإنترنت من شركة الأسمدة الكندية – وهي دورة تدريبية قصيرة في إدارة المغذيات 4 آر قبل التقديم. تقدم هذه الدورة في إدارة المغذيات 4 آر للمزارعين والمهندسين الزراعيين والطلاب وغيرهم من المهتمين بالإدارة المستدامة للمغذيات.

وقال فريوينغلوولد – مايكل، المدير الإقليمي المشارك لأفريقيا لمؤسسة التنمية التعاونية: “إن أحد أهداف مشروع حل 4 آر هو زيادة دمج مبادئ 4 آر في المبادئ التوجيهية والسياسات الزراعية ذات الصلة على المستوى الوطني (غانا وإثيوبيا) وداخل أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى”. وقال مايكل: “سيكون برنامج أبطال 4 آرمنصة فعالة للأبطال للدعوة إلى اعتماد إدارة المغذيات 4 آر في المزرعة، وكذلك في السياسات الوطنية والدولية ذات الصلة“.

ويتم تنفيذ مشروع حل 4 آر في إثيوبيا وغانا والسنغال لتحسين الرفاه العام لـ 80,000 من أصحاب الحيازات الصغيرة، 50 بالمئة منهم نساء، والذي يتم تنفيذه بدعم مالي من حكومة كندا من خلال مؤسسة الشؤون العالمية، وتنفذه شركةالأسمدة الكندية. المزارعون. وتهدف المبادرة إلى تحسين الإنتاجية الزراعية ودخل المزرعة، من خلال دمج إدارة المغذيات 4 آر في إدارة الأسمدة، بالإضافة إلى استراتيجيات مهمة للمرونة بين الجنسين والبيئة.

للحصول على معلومات حول البرنامج وكيفية التقديم للانتساب فيه، يرجى زيارة صفحة 4R Champion .

تمثل شركةالأسمدة الكنديةمصنعي وموزعي الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية والبوتاس والكبريت بالجملة والتجزئة. تلعب صناعة الأسمدة دورًا أساسيًا في الاقتصاد الكندي، حيث تساهم بمبلغ 23 مليار دولار سنويًا وتوفر أكثر من 76000 وظيفة. تلتزم الجمعية بدعم صناعة الأسمدة من خلال البحث والبرمجة المبتكرة مع الدعوة إلى الاستدامة والإشراف والسلامة والأمن من خلال المعايير وقواعد الممارسة. يرجى زيارة موقع fertilizercanada.ca و 4RSolution.org .

لدى مؤسسة التنمية التعاونية الكندية روابط قوية مع قطاع الأعمال التعاوني الدولي والجمعيات التعاونية الكندية. تمتلك كندا شبكة تتكون من 8,500 جمعية تعاونية واتحادات ائتمانية، يبلغ إجمالي أصولها أكثر من 350 مليار دولار ويعمل بها 150,000 موظف. وتتعاون الجمعيات التعاونية الكندية دوليًا لأكثر من 70 عامًا من خلال سي دي أف كندا. وتتمثل مهمة مؤسسة سي دي أف كندا في العمل وفقًا لمبادئ التعاون والشراكة مع المجتمعات في جميع أنحاء العالم لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. لمزيد من الزيارة https://cdfcanada.coop/ .

اتصالات الإعلام: لابونيا نيريان، منسق مشروع حل 4 آر، شركة الأسمدة الكندية، lnirjan@fertilizercanada.ca، 613-786-3028