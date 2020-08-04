‫مستقبل عرض إي زي كاست ألترا يتجاوز 4 كي بإنتاجية بث 60 أف بي

هل تريد بث 4 كي حقيقيا؟ إي زي كاست ألترا هو الحل

ملخص:

مستقبل إي زي كاستهو جهاز دونغل لاسلكي 4 كي ذو نوعية صورة عاليةمصمم لعرض الأجهزة الذكية على مستقبل HDMI بدقة تصل إلى 4 كي

بدقة تصل إلى 4 كي يعمل بشكل مثالي مع معظم بروتوكولات انعكاس الشاشة وجميع أنظمة تشغيل الأجهزة الشائعة، بما في ذلكآيوس، أندرويد، ويندوز وماكوس.

متوافق مع مجموعة متنوعة من مكبرات الصوت الذكية، ما يتيح لك التحكم بسهولة في Amazon Alexa و Google Assistant للبحث عن الفيديو وعرضه.

و للبحث عن الفيديو وعرضه. يسمح لك بعرض فيديوهات يوتيوب مع مواصلة القيام بأنشطة أخرى على هاتفك.

تايبي، 30 تموز/يوليو، 2020 / بي آر نيوزواير / — عرضت شركة إي زي كاست (EZCast)، وهي شركة رائدة لتقنيات العرض اللاسلكية، مستقبل إي زي كاست ألترا لتفعيل تلفزيونات 4 كي لاستقبال المحتوى من جميع الأجهزة الذكية. وسواء كان المستخدمون يستعملون جهاز هاتف آيفون، أو هاتف أندرويد، أو آيباد، أو أندرويد اللوحية، أو الكمبيوتر النقال، يمكن لإي زي كاست ألترا عرض فيديوهات عالية النوعية من ذات الأجهزة الذكية على تلفزيون الـ 4 كي وتحويل المنزل إلى دار سينما فاخرة.

EZCast Ultra : دعم بروتوكولات نظم تشغيل وأنظمة انعكاس الشاشة المتعددة

نظم آي أوس، أندرويد وويندوز هي الأنواع الرئيسية لأنظمة التشغيل على الأجهزة الذكية. يدعم EZCast Ultra جميع نظم التشغيل الشائعة على الأجهزة لفحص وسائط المرايا على الشاشة الكبيرة دون أي متاعب. إلى جانب ذلك، يدعم بروتوكولات انعكاس الشاشة الأصلية مثل Miracast و DLNA و iOS Mirroring و Chrome Mirror بحيث يمكن للمستخدمين عرض محتوى الهاتف الذكي والكمبيوتر المحمول على التلفزيون بسهولة.

EZCast Ultra : تشغيل مقاطع الفيديو باستخدام الأمر الصوتي

في السنوات الأخيرة، أصبحت فكرة المنزل “الذكي” المتصل أكثر موضوعية وأكثر جاذبية. تتجسد استخدامات الأنظمة التقنية والعمليات الآلية والأجهزة المتصلة التي يتم التحكم فيها عن بُعد في الشقق والمنازل في الحياة اليومية. قم بتفعيل EZCast Ultra مع Google Home أو Amazon Alexa أوXiaomi AI speaker ، ثم يمكن للمستخدمين البحث الصوتي عن مقاطع الفيديو المفضلة عبر الإنترنت في ثوانٍ. يمكن لميزة التحكم الصوتي أيضًا توجيه الجهاز للتشغيل أو الإيقاف المؤقت أو الترجيع أو التقديم السريع أو التوقف. وهذا يجعل EZCast Ultra جهاز وسائط متوافقًا مع المنزل الذكي حقًا.

EZCast Ultra : تعدد المهام على الهاتف عند دفق فيديو يوتيوب

بدون تركيب تطبيق، يمكن لـ EZCast Ultra بث مقاطع فيديويوتيوبمن أي هواتف ذكية وأجهزة لوحية. عندما يصل المستخدمون إلىيوتيوبباستخدام كمبيوتر محمول، يمكنهم أيضًا بث مقاطع الفيديو على التلفزيون من خلال متصفح Chrome . علاوة على ذلك، أثناء بث مقاطع فيديويوتيوبمن هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي أو الكمبيوتر المحمول إلى التلفزيون، يمكن للمستخدمين التقاط المكالمة دون تردد والقيام بكل ما يريدون على الهواتف.

يحزم EZCast Ultra دعم النطاق الترددي 802.11ac، وترددات 2.4 غيغاهيرتز و 5 غيغاهيرتز، ودعم البلوتوث مما يجعل الاتصال أمرًا سهلاً.

اقرأ المزيد عن EZCast Ultra على https://www.ezcast.com/ product/ezcast/ezcastultra

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نبذة عن إي زي كاست

إي زي كاست هي شركة رائدة في تقنيات العرض اللاسلكي يقع مقرها في تايبي، تايوان. نقوم بإنتاج ملحقات رقمية لاسلكية، وايف دونغلز، وعاكسات ضوئية ولديها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. تتمتع منتجاتنا باتساقية رائعة لدعم جميع الأجهزة التي تعمل بكل أنواع أنظمة التشغيل. تعلم المزيد عن إي زي كاست على: www.ezcast.com. تواصل معنا على فيسبوك: @iezcast أو على يوتيوب: @EZCast.

اتصالات الإعلام:

نيديا يو

nidyayu@ezcast.com

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