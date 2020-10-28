‫مستشفى Ratchaphruek تحصل على شهادة مطابقة (كوفيد-19) من GHA للسفر العلاجي

ويست بالم بيتش، فلوريدا، 28 أكتوبر 2020 /PRNewswire/ — مستشفى Ratchaphruek (https://rph.co. th/en/), -وهي الوِجهة الأولى للمسافرين للأغراض العلاجية إلى تايلاند- هي ثاني مستشفى في تايلاند وثالث مستشفى في العالم يتم منحها شهادة مطابقة الإرشادات التوجيهية لكوفيد-19 لبرامج السفر الطبي من الاعتماد الدولي للرعاية الصحية..

أصدر برنامج الاعتماد الدولي للرعاية الصحية (GHA) لخدمات السفر العلاجي الإرشادات التوجيهية لـ كوفيد-19 المجانية في وقت سابق من هذا العام لمساعدة المنظمات في صناعات السياحة العلاجية والصحية التي تسعى إلى التخفيف من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا للمرضى المسافرين المحليين والدوليين ومرافقيهم. إن الإرشادات التوجيهية فريدة من نوعها من حيث أنها تُركِّز على سلسلة الرعاية بأكملها، بما في ذلك التفاعلات مع منظمة الرعاية الصحية والفنادق والنقل البري.

صرح الدكتور “تيراوات سريناكارين”، الرئيس التنفيذي لمستشفى Ratchaphruek: “نظرًا لتفشي جائحة وباء كوفيد-19 العالمية -حاليًا وعلى الأقل في المستقبل القريب- هناك درجات متفاوتة من القلق بشأن المخاطر والسلامة للمرضى وعائلاتهم للسفر من أجل الأغراض العلاجية. أعتقد أن برنامج “GHA كوفيد-19″ هو أحد أهم الأدوات للمؤسسات من أجل تنفيذ الإرشادات التوجيهية للإجراءات المنهجية التي تساعد على تخفيف نقاط الألم لدى المريض/العائلة، وبناء تجربة وثقة أفضل. وبالنيابة عن مستشفى Ratchaphruek، أود أن أشكر الدكتور “سومبورن كومفونج” ممثل GHA في تايلاند، و”كارين إتش تيمونز” المدير التنفيذي، و”بيل كوك” مدير تطوير الأعمال في GHA، الذين دعمونا خلال العملية بكاملها وعملوا بالتعاون مع مستشفى Ratchaphruek للمساعدة في بناء ثقة المريض خلال هذه اللحظات الصعبة.”

شهادة المطابقة بالنسبة للمستشفيات والمراكز المتنقلة، هي شهادة مدتها ثلاث سنوات مع مراجعات سنوية، والتي تشير إلى المسافرين للعلاج، والمُحِيلين، وغيرهم من الجهات الدافعة إلى أن المنظمة قد نفذت التوصيات الواردة في الإرشادات التوجيهية كاستراتيجية استباقية للتخفيف من المخاطر لضمان سلامة المريض وصالحه خلال وبعد كوفيد-19. جزء لا يتجزأ من عملية منح الشهادة هو تدريب على الإنترنت للموظفين من أجل مؤالفة أنفسهم على الإرشادات التوجيهية وعملية منح الشهادة.

وفقًا لـ “كارين تيمونز” الرئيس التنفيذي للاعتماد الدولي للرعاية الصحية (GHA)، “تُساعِد شهادة مطابقة كوفيد-19 على زيادة ثقة المريض في المؤسسة من خلال إثبات أن برنامج السفر العلاجي قد نفذ البروتوكولات التشغيلية والممارسات والإجراءات التي خضعت لمراجعة خارجية وتعكس أفضل الممارسات الدولية المُصمَّمة للحفاظ على سلامة المرضى المسافرين. ونهنئ مستشفى Ratchaphruek على حصولها على شهادة المطابقة من GHA، وعلى تركيزها القوي على سلامة المريض وتجربة المريض.”

إن برنامج (GHA) كوفيد-19 الخاص بالاعتماد الدولي للرعاية الصحية من أجل الإرشادات التوجيهية لخدمات السفر العلاجي مجاني، وشهادة المطابقة هي عملية يتم إنجازها افتراضيًا وعادةً في خلال ثلاثة إلى ستة أسابيع من الوقت.

حول GHA

تأسس الاعتماد الدولي للرعاية الصحية لخدمات السفر العلاجي في عام 2016، وهو الهيئة الوحيدة المعتمدة التي تُركِّز فقط على خدمات السفر العلاجي. تم تطوير المعايير الدولية لـ GHA والقواعد المهنية للسفر العلاجي بالتشاور مع خبراء عالميين بارزين في الصناعة، بما في ذلك مقدمي الخدمات وشركات التأمين وأرباب العمل الملتزمين بوضع أفضل الممارسات في السياحة العلاجية والسياحة الصحية، والتي تدعم مقدمي الرعاية الصحية في التحقق من الجودة وتجربة المريض، والرؤية المتزايدة، وتنفيذ نموذج أعمال مستدام لمقدمي الخدمات على طول سلسلة الرعاية أثناء السفر العلاجي. وحصلت GHA على اعتماد اتحاد التقييم الخارجي للجمعية الدولية للجودة في الرعاية الصحية (IEEA) من ISQua في عام 2019.

قم بزيارة: https:// globalhealthcareaccreditation. com/

حول مستشفى Ratchaphruek

تقع مستشفى Ratchaphruek في خون كاين في الجزء الشمالي الشرقي من تايلاند. وتم إنشاء المستشفى في 1994 كمستشفى خاصة ذات تخصصات عامة بسعة 50 سريرًا مع إسقاط 200 سرير “مستشفى البيئة الشافية” في عام 2018. إن رؤيتنا هي توفير المعايير الدولية والرعاية الصحية الإنسانية. وبهذه الطريقة، نتخيل المريض كمريض وليس كعميل، والطبيب كطبيب وليس فقط كجندي خدمات طبية. جميع الموظفين هم ‘مقدمو الرعاية’ الذين لديهم نفس الغرض والمواءمة مع القيمة الأساسية للمؤسسة، وهي “السعادة من خلال العطاء.”

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