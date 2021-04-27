‫مستشفى بومرونغراد الدولي يحصل على شهادة اعتماد جي أتش أيه للمرة الثانية

يقع مستشفى بومرونغراد في بانكوك، تايلاند، وهو مستشفى متعدد التخصصات معتمد دوليًا، يقدم الرعاية الصحية لأكثر من 1.1 مليون مريض من أكثر من 190 دولة سنويًا. بالإضافة إلى ذلك، كان مستشفى بومرونغراد الدولي الخيار الأفضل للمريض في تقديم خدمات رعاية صحية عالمية المستوى ودعم المرضى الدوليين لما يقرب من أربعة عقود.

جي أتش أيه معترف بها كرائد عالمي في السفر الطبي (المعروف أيضًا باسم السياحة الطبية والسياحة الصحية)، بعد أن طورت معايير دولية (معتمدة منISQUA ) ومعايير مهنية للسفر الطبي بالتشاور مع خبراء عالميين رائدين في الصناعات التي تمثلها، بمن في ذلك مقدمو الرعاية الصحية وشركات التأمين وأرباب العمل. يساعد الحصول على ختم اعتماد جي أتش أيه على بناء الثقة من خلال الإثبات للمرضى والدافعين الدوليين أن المؤسسة الطبية التي قصدوها نفذت إجراءات وسياسات مصممة للتخفيف من المخاطر التي يتعرض لها مرضى السفر الطبي وتعزيز تجربة المريض في كل خطوة من خطوات رحلة المريض.

تم إبلاغ مستشفى بومرونغراد الدولي رسميًا بحصوله على شهادة الاعتماد المجددة في 16 نيسان/أبريل 2021، بعد الانتهاء من مسح الاعتماد عن بُعد لمدة أربعة أيام والذي أجراه اثنان من مساحي جي أتش أيه. وفقًا للسيدة كارين تيمونز، الرئيسة التنفيذية لـ جي أتش أيه، “يواجه المرضى الذين يسافرون للعلاج العديد من التحديات التي يمكن أن تؤثر على جودة رعايتهم وتجربة المريض. وتشمل هذه السلامة والخدمات اللوجستية المتعلقة بالسفر، والحواجز اللغوية والثقافية المحتملة، والحصول على معلومات دقيقة. تسعى جي أتش أيه إلى بناء الثقة من جانب المرضى من خلال التحقق من أن مقدمي الخدمات المعتمدين من جي أتش أيه يتسمون بالشفافية في اتصالاتهم ومعاملاتهم ويسهلون الخدمات التي تلبي الاحتياجات والتوقعات الفريدة للمسافرين للعلاج. نهنئ مستشفى بومرونغراد الدولي على حصوله على الاعتماد مع التميز والسعي المستمر لتقديم رعاية عالية الجودة وذات كفاءة ثقافية لمجموعة متنوعة من المرضى “.

وصرحت السيدة آرتيراتشاروكتبيبات، الرئيسة التنفيذية لمستشفى بومرونغراد الدولي قائلة، “من خلال التعاطف والراحة والسهولة والتنسيق، يبذل مستشفى بومرونغراد قصارى جهده لضمان معاملة كل مريض على قدم المساواة لناحية تزويده بالرعاية المهنية والرحيمة. ويسعدنا جدًا تحقيق اعتماد جي أتش أيه مع التميز للمرة الثانية، ما يدل على التزامنا بتجاوز احتياجات وتوقعات المرضى والزائرين بغض النظر عن جنسيتهم. على الرغم من أن مستشفى بومرونغراد هو مستشفى عالي الأداء يتمتع بخبرة سنوات عديدة مع المرضى الدوليين، إلا أن عملية اعتماد جي أتش أيه كانت بمثابة تجربة قيمة بالنسبة لنا فيما نسعى باستمرار لتقوية الخدمات التي نقدمها لمرضى السفر الطبي والدولي “.

حول جي أتش أيه

مؤسسة الاعتماد الصحي العالمي (جي أتش أيه) هي هيئة اعتماد ديناميكية ومبتكرة مع تركيز متخصص في السفر الطبي والاستشفائي والسلامة والرفاهية. تم تأسيس جي أتش أيه في أيلول/سبتمبر 2016، وكان الغرض الأولي من جي أتش أيه كهيئة اعتماد مستقلة يركز على تحسين تجربة المريض للمسافرين لتلقي العلاج ودعم مقدمي الرعاية الصحية في التحقق من الجودة وزيادة البروز وتنفيذ نموذج أعمال مستدام للسفر الطبي. منذ ذلك الحين، أصبحت جي أتش أيه رائدة في مجموعة متنوعة من البرامج التي تغطي النطاق الكامل لسلسلة الرعاية المستمرة وتقدم الشهادات والاعتماد لأصحاب المصلحة في جميع جوانب الصحة والرفاهية.

يمكن للمؤسسات المهتمة بالاعتماد العالمي للرعاية الصحية تقديم طلب على [email protected] | هاتف في الولايات الولايات المتحدة 001.561.228.4014 www. GlobalHealthcareAccreditation. com

حول مستشفى بومرونغراد الدولي:

تأسس مستشفى بومرونغراد الدولي في العام 1980، وكان رائدًا عالميًا في تقديم خدمات رعاية صحية عالمية المستوى ودعم المرضى الدوليين لما يقرب من أربعة عقود. يقع المستشفى في قلب بانكوك بتايلاند، وهي مدينة عالمية ضخمة تُلقب بـ “مدينة الملائكة” وتشتهر بثقافتها المتميزة في حسن الضيافة والمأكولات اللذيذة. مستشفى بومرونغراد هو مستشفى معتمد دوليًا ومتعدد التخصصات مدرج في بورصة تايلاند منذ عام 1989. وإذ هو أحد أكبر المستشفيات الخاصة في جنوب شرق آسيا، مستشفى بومرونغراد الدولي يقدم الرعاية لأكثر من 1.1 مليون مريض من أكثر من 190 دولة سنويًا.