‫مستشفى برينك سوفارنابومي تحصل على شهادة مطابقة (كوفيد-19) من برنامج الاعتماد الدولي للرعاية الصحية للسفر العلاجي

ويست بالم بيتش، فلوريدا، 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 /PRNewswire/ — حصلت مستشفى برينك سوفارنابومي (Princ Suvarnabhumi)‏ (https://www. princsuvarnabhumi.com/en/) أحد المستشفيات الرائدة في تايلاند، على اعتماد الرعاية الصحية العالمية المتمثل في شهادة مطابقة الإرشادات التوجيهية لكوفيد 19–لبرامج السفر العلاجي.

أصدر برنامج الاعتماد الدولي للرعاية الصحية (GHA) لخدمات السفر العلاجي الإرشادات التوجيهية–لكوفيد 19 المجانية في وقت سابق من هذا العام لمساعدة المنظمات في صناعات السياحة العلاجية والصحية التي تسعى إلى التخفيف من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا للمرضى المسافرين المحليين والدوليين ومرافقيهم. إن الإرشادات التوجيهية فريدة من نوعها من حيث أنها تُركِّز على سلسلة الرعاية بأكملها، بما في ذلك التفاعلات مع منظمة الرعاية الصحية والفنادق والنقل البري.

صرح السيد/ تاني مانينوت (Tanee Maneenut)، مساعد المدير العام لمستشفى برينك سوفارنابومي، “سلامة المرضى هي أولويتنا الأولى. ونظرًا لكون كوفيد 19 مرضًا ناشئًا، من الضروري تطوير تدابير الرعاية وفقًا لذلك. نعتقد اعتقادًا راسخًا أن شهادة مطابقة كوفيد 19 من برنامج الاعتماد الدولي للرعاية الصحية للسفر الطبي ستعزز مستوى خدماتنا وستمنح المرضى، سواء كانوا محليين أو دوليين، ثقة أكبر. نفخر بحصولنا على الشهادة لأنها تظهر أن بروتوكولات كوفيد 19 في مستشفانا تلبي احتياجات المسافرين العلاجيين بشكل كامل.”

شهادة المطابقة بالنسبة للمستشفيات والمراكز المتنقلة، هي شهادة مدتها ثلاث سنوات مع مراجعات سنوية، والتي تشير إلى المسافرين للعلاج، والمُحِيلين، وغيرهم من الجهات الدافعة إلى أن المنظمة قد نفذت التوصيات الواردة في الإرشادات التوجيهية كاستراتيجية استباقية للتخفيف من المخاطر لضمان سلامة المريض وصالحه خلال وبعد كوفيد-19. جزء لا يتجزأ من عملية منح الشهادة هو تدريب على الإنترنت للموظفين من أجل مؤالفة أنفسهم على الإرشادات التوجيهية وعملية منح الشهادة.

وفقًا لـ “كارين تيمونز” (Karen Timmons) الرئيس التنفيذي لبرنامج لاعتماد الدولي للرعاية الصحية، “تُساعِد شهادة مطابقة كوفيد-19 على زيادة ثقة المريض في المؤسسة من خلال إثبات أن برنامج السفر العلاجي قد نفذ البروتوكولات التشغيلية والممارسات والإجراءات التي خضعت لمراجعة خارجية وتعكس أفضل الممارسات الدولية المُصمَّمة للحفاظ على سلامة المرضى المسافرين. ونهنئ مستشفى برينك سوفارنابومي على حصولها على شهادة المطابقة من برنامج الاعتماد الدولي للرعاية الصحية، وعلى تركيزها القوي على سلامة المريض وتجربته.”

إن برنامج الاعتماد الدولي للرعاية الصحية الخاص بكوفيد 19 من أجل الإرشادات التوجيهية لخدمات السفر العلاجي برنامج مجاني، وشهادة المطابقة هي عملية يتم إنجازها افتراضيًا وعادةً في غضون مدة قصيرة.

حول برنامج الاعتماد الدولي للرعاية الصحية

تأسس الاعتماد الدولي للرعاية الصحية لخدمات السفر العلاجي في عام 2016، وهو الهيئة الوحيدة المعتمدة التي تُركِّز فقط على خدمات السفر العلاجي. تم تطوير المعايير الدولية لبرنامج الاعتماد الدولي للرعاية الصحية والقواعد المهنية للسفر العلاجي بالتشاور مع خبراء عالميين بارزين في الصناعة، بما في ذلك مقدمي الخدمات وشركات التأمين وأرباب العمل الملتزمين بوضع أفضل الممارسات في السياحة العلاجية والسياحة الصحية، والتي تدعم مقدمي الرعاية الصحية في التحقق من الجودة وتجربة المريض، والرؤية المتزايدة، وتنفيذ نموذج أعمال مستدام لمقدمي الخدمات على طول سلسلة الرعاية أثناء السفر العلاجي. وحصل برنامج الاعتماد الدولي للرعاية الصحية على اعتماد اتحاد التقييم الخارجي للجمعية الدولية للجودة في الرعاية الصحية (IEEA) من ISQua في عام 2019.

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عن مستشفى برينك سوفارنابومي

مستشفى برينك سوفارنبومي هي مستشفى بسعة 200 سرير وتقع على بعد 20 دقيقة بالسيارة من مطار سوفارنابومي الدولي. توفر المستشفى دعمًا دوليًا للمرضى على مدار 24 ساعة. ستضمن شهادة مطابقة كوفيد 19 من برنامج الاعتماد الدولي للرعاية الصحية للسفر العلاجي خدمات السلامة والجودة العالية لجميع المسافرين.

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