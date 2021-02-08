‫مستخدمو أبل غاليري من بين الأوائل الذين يلعبون لعبة Save Eddy Smile عالميا آب غاليري

شنجن، الصين، 8 شباط/فبراير، 2021 / بي آر نيوزواير / — مستخدمو أبل غاليري سيكونون من بين الأوائل من مستخدمي نظام أندرويد الذين يلعبون لعبة Save Eddy Smile, من شركة فينيل داي غيمز التي طال انتظارها على نظام واسع، وهي اللعبة التي انطلقت لعبة الأحجية التكتيكية الفريدة يوم 29 كانون الثاني/يناير، 2021.آب غاليري

يتوجب على اللاعبين التنقل عبر أكثر من 120 تحديًا مليئًا بالإثارة، وتحرير إيدي وأصدقائه من روري الشرير، وفتح خطوط هجوم مختلفة للقيام بذلك. الإستراتيجية والتخطيط أمران ضروريان – مع وجود ثمانية أنواع من القنابل المتوفرة لتفجير مستويات اللعبة وتدمير الحواجز الصاعدة في عالم متشابك من الأنفاق.آب غاليري

يسمح إكمال الألغاز في اللعبة للاعبين بالارتقاء في مراتبهم، ومهاجمة روري مع استكمال كل مستوى وتحسين العزم والسرعة والمغناطيسية وشحن الإحصائيات المغناطيسية. ومع وجوب فتح أكثر من 60 مغناطيسًا والعثور على مستوى مخفي غامض، يمكن للاعبين توقع ساعات من اللعب المثير.آب غاليري

“يسر شركة فينيل داي غيمز الدخول في شراكة مع آب غاليري وتزويد لاعبي هواوي بالوصول إلى لعبة Save Eddy Smile، كما قال دومينيك لورو. هدفنا هو إنشاء ألعاب ليست جذابة بصريًا فحسب، بل مبتكرة وأصلية. نتشارك حماس لاعبي هواوي وإثارتهم ونخطط لتوفير المزيد من الألعاب الممتعة من خلال آب غاليري في المستقبل.” آب غاليري

تدعو اللعبة اللاعبين في جميع أنحاء العالم لجني فوائد الألعاب التحفيزية، وتحدي الأفراد للارتقاء في الرتب، وهزيمة روري والعثور على المستوى الخفي الغامض. سيتم إطلاق اللعبة على آب غاليري بـ 12 لغة مختلفة على مستوى العالم، 1 وستكون متاحة للاعبين للتنزيل اعتبارًا من 29 كانون الثاني/يناير 2021.آب غاليري.

هواوي تقدم الدعم التكنولوجي للشركاءآب غاليري

كانت شراكة هواوي مثالية لـ فينيل داي. فقد قدم فريقها دعمًا تشغيليًا قويًا لإطلاق لعبة Save Eddy Smile والتي تم دمجها مع برمجية HMS Core المبتكرة من هواوي.آب غاليري

قال دومينيك لورو: “قدم فريق هواوي دعمًا تقنيًا عالي الجودة أثناء عملية الدمج. كان الاتصال ممتازًا، وقدموا إرشادات وتعليقات واضحة ساعدتنا في التغلب بسرعة على أي مشكلات فنية.”آب غاليري

Save Eddy Smile ستكون متوفرة للتنزيل مجانا على أبل غاليري بدءا بيوم 29 كانون الثاني/يناير 2021.

حول آب غاليري – أحد أفضل 3 أسواق تطبيقات على مستوى العالم

تم إطلاق آب غاليري في أكثر من 170 دولة ومنطقة، وهو ملتزم بتلبية الاحتياجات المتنوعة والمركزة لـ 500 مليون مستخدم نشط. يبحث سوق التطبيقات بنشاط عن شراكات مع مطورين عالميين ومحليين لدعوتهم للانضمام إلى المنصة. يتيح ذلك لـ آب غاليري أن تظل منصة توزيع تطبيقات مفتوحة ومبتكرة يمكن للجميع الوصول إليها.

يوفر آب غاليري دعمًا تشغيليًا كامل الطيف للمطورين في جميع أنحاء العالم بالإضافة إلى العديد من المبادرات التي تركز على المطورين، مما يمكّن المطورين من الابتكار بشكل أكبر في تطوير التطبيقات.

حول فينيل داي غيمز

فينيل داي غيمز هو استوديو مستقل مقره في كيبيك، كندا، بهدف إنشاء محتوى وألعاب أصلية وممتعة وفنية. أسس الشركة دومينيك لورو بمساعدة شريكه صامويل آرتشامبول ، وقد نشرت فينيل داي منذ ذلك الحين العديد من الألعاب الناجحة التي تركز على خلق المتعة والتحفيز للاعبين.آب غاليري

https://www.fineallday.com/ games

1 ستتوفر Save Eddy Smiles بـ 12 لغة عند الإطلاق، بما في ذلك الإنجليزية والصينية والفرنسية والإسبانية والإيطالية والبرتغالية والروسية والهندية واليابانية والكورية والألمانية والعربية.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1429861/AppGallery_Save_ Eddy_Smile.jpg