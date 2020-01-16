‫مزارع كاليفيا تكمل تمويلا بقيمة 225 مليون دولار مع طائفة متنوعة من المستثمرين

التمويل يوفر لمزارع كاليفيا، وهي شركة أغذية ومشروبات قائمة على المحاصيل النباتية، تمويلا طويل الأجل ودعما عالميا لمواصلة التوسع السريع لأسواق منتجات الألبان والقهوة الجاهزة للشرب التي تبلغ قيمتها أكثر من تريليون دولار

لوس أنجلوس، 16 كانون الثاني/يناير، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت مزارع كاليفيا، وهي شركة رائدة مستقلة الملكية للأغذية والمشروبات القائمة على المحاصيل النباتية التي أسسها صاحب رؤيا المنتجات الطبيعية غريغ ستيلتينبول، أنها أكملت واحدة من أكبر حملات جمع الأموال الاستثمارية الخاصة في قطاع الأغذية الطبيعية، عبر تمويل السلسلة دي الذي بلغت قيمته 225 مليون دولار الذي قادته هيئة الاستثمار القطرية. ومن بين المستثمرين الآخرين الذين شاركوا في عملية التمويل شركة الاستثمار السنغافورية تيماسيك وشركة كلاريج الكندية وغرين موندي فنتشرز في هونغ كونغ وعائلة أميركية لاتينية لديها اهتمامات واسعة بمنتجات القهوة والمنتجات الاستهلاكية الأخرى.

ستحصل مجموعة المستثمرين الجدد على حصة الأقلية في مزارعكاليفيا، وذلك بانضمام ممثلين عنهيئة الاستثمار القطرية وتيماسيك وكلاريج إلى مجلسشركة مزارع كاليفيا، إلى جانب المؤسسغريغ ستيلتينبول والمستثمرين الحاليينصن باسيفيك، سترايبس وأمبروسيا.

يتزايد الطلب على المشروبات التي يتم إنتاجها من النباتات في جميع أنحاء العالم حيث يبحث المستهلكون عن بدائل ألبان أكثر صحة وتذوقًا. هذه الجولة الأخيرة من التمويل ستساعدمزارع كاليفياعلى الاستفادة من نجاح منصة الشوفان الخاصة بها وإطلاق خطوط أخرى. ستتيح العائدات أيضًا لشركةكاليفيا زيادة الاستثمار في زيادة الطاقة الإنتاجية، والبحث والتطوير الكبير، والتغلغل في أسواق الولايات المتحدة بشكل أعمق، والتوسع العالمي المستمر.

مزارع كاليفيا، التي استلهم تأسيسها من الملكة الأسطورية كاليفيا، وتحمل الاسم نفسه لولاية كاليفورنيا، تأسست في العام 2010 وأصبحت واحدة من أسرع شركات الأغذية والمشروبات الطبيعية نمواً في العالم والولايات المتحدة وأسواق عالمية مختارة. كاليفيا في مهمة لاكتشاف ومشاطرة “ما يمكن أن تفعله النباتات” لمساعدة الناس على تغيير صحتهم وتبني “طبعة غذائية” (1) منخفضة الكربون.

تتطلعكاليفيا إلى العمل مع قاعدة عالمية أكثر من المستثمرين، حيث تواصل الشركة نموها وتحقيق مهمتها. وقال غريغ ستيلتينبول، مؤسس ومدير عام شركة كاليفيا: “إن صناعة الألبان والقهوة الجاهزة للشرب التي تبلغ قيمتها أكثر من 1 تريليون دولار جاهزة لاستمرار الابتكار المغير، حيث يسعى الأفراد في جميع أنحاء العالم إلى تغيير صحتهم وعافيتهم من خلال تبني استعمال الأطعمة الأقل معالجة والغنية بالمغذيات التي تكون أفضل لكل من كوكبنا والحيوانات التي عليها. دوركاليفيا هو المساعدة في زرع المستقبل.”

“تعد سرعة الوصول إلى السوق أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة للشركات في مرحلتنا ونحن سعداء لأن شركاءنا الجدد يشاركوننا رؤيتنا لنكون العلامة التجارية الرائدة المستقلة في القطاع القائم على المحصول الزراعي. كل شريك من شركائنا يجلب موارد كبيرة وخبرة عالمية لتسريع المرحلة التالية من نمونا “.

عمل بنك باركليز مستشارا ماليا حصريا والوكيل الوحيد لمزارع كاليفيا في حملة جمع رأس المال، وعملت شركة أكين غامب كمستشار قانوني لها.

الاتصال: Press@califiafarms.com ، إنستاغرام وتويتر: @CalifiaFarms

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حول مزارع كاليفيا

إذا استلهم تأسيسها من الملكة كاليفيا، وتحمل الاسم الأسطوري لولاية كاليفورنيا، ومقرها لوس أنجلوس، تأسست كاليفيا في العام 2010، وأصبحت واحدة من أسرع شركات المشروبات الطبيعية نموا في الولايات المتحدة. وإذ تشتهر بعرض أفضل المشروبات القائمة على المحاصيل النابتية وأفضلها مذاقا وتتم تعبئة منتجاتها ببراعة في زجاجات متعرجة فريدة من نوعها، تعد كاليفيا الآن رائدة في مجال إنتاج الحليب النباتي المبرد، وكريم القهوة الخالي من منتجات الألبان الحيوانية وماركة القهوة الجاهزة للشرب في القنوات الطبيعية والتخصصية. تُسهل مشروبات الحليب النباتية المميزة من كاليفيا على الأشخاص اتخاذ خيارات “نباتية” لذيذة تنتج غازات دفيئة أقل بنسبة تتراوح بين 60 و 80 بالمئة عن ما ينتجه حليب البقر. (2) وقد أطلقت شركة كاليفيا مؤخرًا خطًا رائعًا من الحليب المصنوع من الشوفان ومشروبات الألبان الخالية من البروبيوتيك وقهوة نيترو برو. كاليفيا في مهمة لإعادة الغذاء إلى غرضه المغذي الأصلي من خلال تطبيق الإبداع والابتكار لصنع الأطعمة والمشروبات النباتية الجيدة لك وللعالم.

1) Poore, J. & Nemecek, T. (2018). Reducing food’s environmental impacts through producers and consumers. Science.

2) غاير آر وكندال أيه (2018) تقييم دورة الحياة من المهد إلى البوابة لحليب اللوز من كاليفيا، جامعة كاليفورنيا في ديفيس وسانتا باربرا.