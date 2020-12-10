‫مركز نقل عام رئيسي في شنغهاي يركب 1,800 متر مربع من منتجات الليد من أبسن

شنجن، الصين، 10 كانون الأول/ديسمبر، 2020 / بي آر نيوزواير / — تم تركيب ما مجموعه 1,800 متر مربع من منتجات الليد من إنتاج شركة أبسن (SZSE:. 300389) في منطقة مدينة أوكسو المتصلة بمطار هونغياو بشنغهاي.

يتمثل محور هذا المشروع الطموح في جدار فيديو ضخم بمساحة 700 متر مربع عند مخرج المطار، والذي يرحب بالمسافرين والزائرين في بيئة التسوق المجاورة التي تضم 40 شاشة أخرى مرتبة في ثمانية مكعبات، تُستخدم جميعها لعرض نفس الشاشة الحية من محتوى فيديو ثلاثي الأبعاد مستوحى من أفلام الخيال العلمي الكمبيوتري السايبربنك.

مدينة أوكسو- المتصلة بمنطقة تي 2 في مطار هونغياو الدولي في الشرق ومحطة سكة حديد هونغياو في الغرب – تعمل أيضًا كمحطة نقل للخط 2 و 10 و 17 من مترو المدينة، ما يمنحها متوسط حركة ركاب يومية تصل إلى أكثر من 500,000 شخص.

بعد الفوز بالمشروع، قرر فريق التركيب الخاص بالعميل أن السطوع العالي وتوحيد الألوان والتكوين المرن لسلسلة كي أل الجديدة من أبسن يجعلها مناسبة تمامًا لمثل هذا التركيب عالي المستوى.

وقال مدير مبيعات أبسن ينغ تشين: “الحجم الهائل للشاشات يستدعي شاشات ذات تسطيح استثنائي. المحتوى الذي يتم لعبه على الشاشة غامر للغاية – خاصة الأجزاء ثلاثية الأبعاد – لذلك يجب أن تكون لوحات الليد خالية من العيوب وتقدم جودة صورة رائعة.”

سلسلة كي أل (KL) من أبسن هي منتج تركيب وصيانة أمامي وخلفي بعمق 70 مم فقط ويزن 7.8 كغم لكل لوحة. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر منتج كي أل منتج الكل في واحد، مع وحدات إمداد للطاقة، وكوابل وبطاقات استقبال ومكونات رئيسية أخرى بالداخل، مما يجعل تركيب وصيانة الألواح سهلا قدر الإمكان للمستخدمين النهائيين.

وقال تشين: “إن بناء مثل هذه الشاشة الليد الداخلية الثابتة العملاقة في مثل هذا المكان المركزي الذي يتميز بحركة ركاب كثيفة يمثل تحديًا. لدى مدينة أوكسو أنظمة وقيود صارمة للغاية، لذلك كان للمشروع نصيبه من التحديات. أثناء عملية الركيب الفعلية، على سبيل المثال، كان على فريق مهندسي أبسن العمل مع خبراء وفنيين من مختلف المؤسسات المشاركة في هذا المشروع، ما أدى إلى عدد من التعديلات في العملية “.

وخلص تيري تشو، مدير المنتجات في أبسن، إلى القول: إن “شاشة العرض الليد العملاقة أصبحت أكثر أهمية في البنية التحتية لأكبر المدن في الصين وبقية العالم. وبفضل 19 عامًا من التفاني في هذه الصناعة، تتمتع أبسن بثروة من الخبرة في هذه المشاريع الراقية، فضلاً عن الثقة لتلبية كل متطلبات عملائنا.”