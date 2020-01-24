‫مركز دبي للسلع المتعددة يطلق مشروع “كريبتو فالي” في دبي لتعزيز بيئة البلوك تشين في المنطقة على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس

· دبي ستحتضن أكبر منظومة في العالم لتقنيات التشفير والبلوك تشين والسجلات الموزعة

· اتفاقية الشراكة الجديدة تؤكد دعم المركز لاستراتيجية حكومة الإمارات للتعاملات الرقمية (بلوك تشين) وجهودها الرامية لتطوير الاقتصاد المستقبلي

· مركز دبي للسلع المتعددة يوقع شراكة مع شركة استثمار مقرها سويسرا على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس

دبي، الإمارات العربية المتحدة: 24 يناير 2020- أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، عن دخوله في شراكة استراتيجية مع “كريبتو فالي فينتشر كابيتال” (CVVC) و”كريبتو فالي لابز” (CV Labs) لإطلاق مشروع “كريبتو فالي” في دبي كامتدادٍ لأكبر منظومة في العالم لتقنيات التشفير والبلوك تشين والسجلات الموزعة.

وستوفر منظومة “كريبتو فالي التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة”، المصممة بهدف تعزيز النمو والتعاون والتكامل على مستوى اقتصاد البلوك تشين العالمي، مجموعة متنوعة من الخدمات بما في ذلك حضانة الشركات الناشئة في مراحل تأسيسها المبكرة ومرافق العمل المشتركة وخدمات الابتكار للعملاء من فئة الشركات، بالإضافة إلى التدريب على تقنيات بلوك تشين وريادة الأعمال والتعليم وإدارة الفعاليات والتوجيه والتمويل.

تم توقيع الاتفاقية على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، حيث سيتعاون مركز دبي للسلع المتعددة بموجبها مع شركة “كريبتو فالي فينتشر كابيتال” و”كريبتو فالي لابز” التابعة لها، لتطوير منظومة “كريبتو فالي” في منطقة أبراج بحيرات جميرا التي تحتضن أكثر من 17 ألف شركة مسجلة حالياً في المركز.

وفي هذه المناسبة، قال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: “يسعدنا في مركز دبي للسلع المتعددة توقيع هذه الاتفاقية مع ‘كريبتو فالي فينتشر كابيتال’ وإطلاق منظومة ‘كريبتو فالي’ في دبي في قلب منطقة التجارة والأعمال الرائدة في الإمارة”.

وأضاف: “يتمتع مركز دبي للسلع المتعددة بموقع استراتيجي عند ملتقى اقتصادات العالم، ويعتبر مركز أعمال حيوي يدعم تدفق التجارة العالمية عبر دبي. ونحن ملتزمون بتسخير التكنولوجيا الحديثة لخدمة الشركات المسجلة لدينا ودعم نموها وتوسعها نحو أسواق جديدة. ومن شأن إطلاق ‘كريبتو فالي’ في مركز دبي للسلع المتعددة أن يعزز بيئة الأعمال الحيوية في الإمارة، ويدعم الاستراتيجية الأوسع لحكومة الإمارات لاستقطاب ألمع العقول والمبتكرين ورواد الأعمال والمبدعين الذين سيرسمون ملامح اقتصاد المستقبل”.

ويلتزم الطرفان بموجب الاتفاقية بالتعاون معاً وتطوير استراتيجية المركز الشاملة للبلوك تشين بما ينسجم مع استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية (بلوك تشين) 2021، ودعم استراتيجية دبي للتعاملات الرقمية التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

من جانبه، قال رالف غلابيشنيغ، الشريك والمدير لشركة اناكتا ايه جي، و أحد مؤسسي كريبتو فالي فينتشر كابيتال: “يسرنا التوسع نحو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالتعاون مع شريك محلي رائد بحجم ومكانة مركز دبي للسلع المتعددة. ونحن على قناعة بأن إمكانات شركات كريبتو فالي ستدعم الأهداف والاستراتيجيات الطموحة لاستخدام تكنولوجيا بلوك تشين في دبي وخارجها. ومن جهة أخرى، يمكن لرأس المال من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن يساعد في بناء المزيد من المشاريع الناجحة والشركات الناشئة وتشجيع تأسيس شركات جديدة تركز على بلوك شين في دولة الإمارات العربية المتحدة”.

أظهرت دراسة تضمنها تقرير “مستقبل التجارة” الصادر عن مركز دبي للسلع المتعددة أن تكنولوجيا بلوك تشين يمكن أن تساعد في تقليل ما يصل إلى 20 في المئة من تكاليف الورق الفعلية المرتبطة بالتجارة العالمية التي يقدر حجمها حالياً بنحو 6.6 تريليون درهم (1.8 تريليون دولار أمريكي). وتجدر الإشارة إلى أن مركز دبي للسلع المتعددة عضو في المجلس العالمي للتعاملات الرقمية الذي تأسس في أكتوبر 2019 لاستكشاف ومناقشة الاستخدامات الحالية والمستقبلية للبلوك تشين، بالإضافة إلى تنظيم المعاملات من خلال منصة بلوك تشين.

يمكن الحصول على المزيد من المعلومات حول المشروع، وكيفية الانضمام إلى مركز دبي للسلع المتعددة، عبر التواصل مع جيمس برنارد، رئيس قسم مبيعات الشركات في مركز دبي للسلع المتعددة، والعضو المؤسس لمجموعة ابتكارات التعاملات الرقمية والمجلس العالمي للتعاملات الرقمية، عبر البريد الإلكتروني: James.Bernard@dmcc.ae

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حول مركز دبي للسلع المتعددة

مركز دبي للسلع المتعددة الذي يتخذ من دبي مقراً رئيسياً له هو المنطقة الحرة الأكثر ترابطاً في العالم، وهو المركز الرائد لتجارة ومشاريع السلع. وسواء من خلال تطوير أحياء نابضة بالحياة تشمل عقارات ذات خصائص عالمية مثل أبراج بحيرات جميرا ومنطقة أبتاون دبي المنتظرة، أو تقديم خدمات أعمال عالية الأداء، يوفر مركز دبي للسلع المتعددة كل ما يحتاجه مجتمعه المفعم بالحيوية للمعيشة والعمل والازدهار. مركز دبي للسلع المتعددة وجد من أجل التجارة، ويفخر بأنه يعمل على ترسيخ مكانة دبي وتنميتها كمكان للتجارة العالمية الآن وفي المستقبل. www.dmcc.ae