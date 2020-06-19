‫مركز التجارة الخارجية الصيني يوقع اتفاقات تعاون تجاري مع عدد من الدول في معرض كانتون الـ 127

غوانغجو، الصين، 19 حزيران/يونيو 2020 / بي آر نيوزواير / — تم عقد عدد من حفلات التوقيع على اتفاقات على الإنترنت في معرض كانتون الـ 127 الصيني للاستيراد والتصدير (“معرض كانتون” أو “المعرض”) حيث وقع مركز التجارة الخارجية الصيني عددا من اتفاقات التعاون مع اتحاد الغرف التجارية المصرية وغرفة التجارة الصينية والصناعية الإيرانية ومعهد حكومة جمهورية التشيك.

يعتبر هذا التعاون المعلمي جزءًا من مبادرة الشراكة العالمية التي قدمها معرض كانتون الافتراضي لتعزيز تنمية التجارة الدولية.

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وخلال حفل التوقيع، قال لي جين تشي، الأمين العام لمعرض الاستيراد والتصدير الصيني والمدير العام لمركز التجارة الصينية الخارجية: “كان معرض كانتون بمثابة منصة حاسمة للانفتاح الصيني على مدى السنوات الستين الماضية وهو يجسد تفانينا في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الصين والعالم “.

وأشار إلى أن معرض كانتون الـ 127 عبر الإنترنت يهدف إلى خلق فرص مربحة للجميع للشركات العالمية حيث يمكنها عرض منتجات جديدة وتقنيات مبتكرة، وضخ قوة دفع جديدة لنمو التجارة العالمية واستقرار سلاسل التوريد.

وقال عز علاء، السكرتير الأول لاتحاد غرف التجارة المصرية، “يتمتع معرض كانتون بجاذبية قوية للمشترين من جميع أنحاء العالم. وقد اجتذب معرض كانتون الـ 126 2400 مشتر من مصر. يمثل معرض كانتون الافتراضي 127 نقطة فارقة أخرى في إثبات ابتكاره وإبداعه. ويسعدني أن أوقع اتفاقية الشراكة هذه معمركز التجارة الخارجية الصينيعبر المنصة السحابية التي ستستهل بلا شك حقبة جديدة لتعاوننا “.

وقال مجيدريزا الحريري، رئيس غرفة التجارة والصناعة الإيرانية – الصينية، إن اتفاقية الشراكة “تسلط الضوء على إنجازات معرض كانتون 127 الافتراضي في اختراق الحواجز الجغرافية لفتح المزيد من الفرص التجارية لإيران والصين. ان معرض كانتون هذا سيعزز روابطنا الاقتصادية وصداقتنا “.

وقال جيري فانكورا، رئيس معهد الحكم في جمهورية التشيك، إن معرض كانتون هو منصة اتصال فعالة للبلدين يجلب فوائد ملموسة للشركات من الصين وجمهورية التشيك. ويؤمل أن يتمكن معرض كانتون من توجيه المزيد من الموارد التجارية إلى أسواق أوروبا الوسطى والشرقية من خلال الشراكة مع معهد الحكم في جمهورية التشيك.

لتقديم خدمات أفضل لشركائه ومشتريه، أطلق مركز التجارة الخارجية الصيني “برنامج شراكة معرض كانتون العالمي”. وحتى الآن، أقام المركز شراكات مع 133 مؤسسة في 75 دولة، بما في ذلك 36 مؤسسة من 56 دولة من دول مبادرة الحزام والطريق. تهدف المبادرة إلى إقامة تعاون مع المؤسسات الصناعية والتجارية الدولية الرائدة لإنشاء نظام تجاري مفيد للطرفين حيث يمكن للشركات من جميع الجهات تقاسم الموارد والقنوات التجارية. كما أنها مصممة لتسهيل عملية الأعمال وتعزيز تنمية الاقتصاد العالمي والعلاقات التجارية.

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