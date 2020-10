‫مدينة تشنغدو الصينية تعرض 42.3 مليار دولارًا أمريكيًا لبناء مدينة ثقافية هي الأشهر عالميًا

ومن أبرز الفاعليات في هذا الحدث حضور نادي تشنغدو للرياضات الإلكترونية الشهير (أول جيمرز) All Gamers، والذي اكتسب شهرة لأدائه المتميز في بطولة أونر أوف كينجز (Honor of Kings) ولاير أنونز باتل غراوندز (PlayerUnknown’s Battlegrounds) للمحترفين، بما في ذلك بطولة واحدة وثلاث ميداليات فضية في دوري كينج للمحترفين (King Pro League). طورت تي مي إستوديوز (TiMi Studios) التي تتخذ مدينة تشنغدو مقرًا لها لعبة الهواتف المحمولة الاستثنائية أونر أوف كينجز (Honor of Kings).

You May Also Like