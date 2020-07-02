‫مدير Standard Bank التنفيذي يصرح بأن معرض الصين الدولي للاستيراد يمثل عاملاً رئيسًا في التبادل التجاري بين الصين وأفريقيا

شنغهاي, 2 يوليو / تموز 2020 /PRNewswire/ — ساعد معرض الصين الدولي للاستيراد (CIIE) على تنويع مصادر واردات الصين وتسهيل المزيد من التدفقات التجارية بين الصين وأفريقيا، وذلك وفقًا لما صرح به فرانسوا جامي، رئيس Standard Bank Group في آسيا والرئيس التنفيذي لشركة Standard Advisory (China) Ltd..

وقد أشار جامي إلى أنه تم، على إثر معرض الصين الدولي للاستيراد، إبرام بعض الصفقات التي تمثل تأثيرًا مباشرًا، إلا أن هناك تأثيرًا غير مباشر بدأ يلوح في الأفق إذ يتعرف العملاء على معرض الصين الدولي للاستيراد من خلال عمليات التسويق التي يجريها Standard Bank وينظرون إلى الصين كشريك تجاري مرتقب.

تمثل مجموعة Standard Bank أكبر البنوك الأفريقية، ومن ثمَّ فقد حرصت دومًا إلى جانب شريكها الاستراتيجي، بنك الصين الصناعي التجاري “ICBC”، على المشاركة في فعاليات المعرض منذ انطلاقه للمرة الأولى. كما كانت سببًا رئيسًا في مشاركة 20 شركة من داخل القارة في هذا المعرض.

ويعتزم البنك، تقديرًا منه لحجم الفعالية وتنوعها، الاستفادة هذه الفرصة المتاحة للوصول إلى أحد أكثر الأسواق العالمية نشاطًا وفاعلية من خلال إتاحة الفرصة أمام قاعدة عملائه للمشاركة النشطة في تلك الفعاليات.

وأردف: “وخلال النسخة الأخيرة من معرض الصين الدولي للاستيراد، شارك Standard Bank بجناحين: أحدهما هو جناح الخدمات المالية والآخر هو جناح تجهيز المنتجات الزراعية، الأمر الذي أفاد عملاءنا كثيرًا إذ كان أغلبهم ينتمي إلى ذلك القطاع”.

وأوضح جامي أن العديد من عملاء Standard Bank ممن شاركوا في فعاليات المعرض قد شاركوا في مفاوضات لإبرام اتفاقيات بيع تكللت بالنجاح، حيث يقوم المشترون الصينيون بشراء منتجات كالنبيذ والفواكه والمكسرات والتوابل الحارة إلى جانب مجموعة متنوعة من السلع والمنتجات الزراعية الأخرى سابقة التجهيز.

وبالنسبة للعديد من العملاء، كانت عمليات البيع التي أجروها تمثل أولى عملياتهم في هذه السوق الصينية الجديدة، ما يمثل فرصة مربحة وباعثة على الحماس بالنسبة لهم. وأضاف جامي أنه كان على هؤلاء المصدّرين في بعض الأحيان زيادة طاقتهم الاستيعابية لتلبية الطلبيات الأولى لهم في هذه السوق، ما يشير إلى الأهمية البالغة للمعرض والتي تعود بالفائدة على الشركات الأفريقية.

وقد جائحة كوفيد-19 أدت إلى تباطؤ النمو الاقتصادي هذا العام، إلا أن السيد/ جامي لا زال يثق في الاقتصاد الصيني ومبادرة الحزام والطريق ما أتاح فرصًا كبيرة للتنمية في بعض البلدان الأفريقية.

ورغم التوقعات الاقتصادية القاتمة، تظل المحفزات الهيكلية في العلاقات الصينية الأفريقية دون تغيير، ومن المرجح أن تعيد تأكيد ذاتها قريبًا.

لقد أقامت البلدان الأفريقية علاقات تجارية قوية مع الصين على مدى السنوات الستة عشر الماضية. كما أشارت الإحصائيات الصادرة عن وزارة التجارة إلى أن معدل التبادل التجاري بين الجانبين قد بلغ أكثر من 200 مليار دولار أمريكي خلال عام 2018، ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 20%. وقد أصبحت الصين الشريك التجاري الأكبر للقارة على مدى 10 سنوات متتالية.

ولا زال Standard Bank، وفقًا لتصريحات جامي، يلتزم بمهمة دفع عجلة النمو في أفريقيا ويرى أن التبادل التجاري مع الصين يمثل عاملاً رئيسًا في دعم هذا الالتزام.

سوف يقام معرض الصين الدولي للاستيراد في الفترة ما بين 5 إلى 10 نوفمبر في مركز شنغهاي الوطني للمؤتمرات والمعارض.

ووفقاً للجنة المنظمة للمعرض، حجز العارضون حتى الآن أكثر من 90% من مساحة العرض المخطط لها.

ورغم من حالة عدم اليقين الاقتصادي في الوقت الراهن، يبدو أن هناك أمرًا مؤكدًا وهو استمرار التوجه نحو زيادة التعاون الاقتصادي بين الصين وأفريقيا.

معلومات إضافية حول معرض الصين الدولي للاستيراد: منذ بدء فعالياته في 2018 الذي نظمت منه نسختان كان النجاح سمتهما البارزة، يمثل المعرض منصة للمشتريات الدولية وتشجيع الاستثمار والتبادل الثقافي فضلاً عن الانفتاح والتعاون. وسوف تقام فعاليات النسخة الثالثة من معرض الصين الدولي للاستيراد في شنغهاي في الفترة ما بين 5 إلى 10 من نوفمبر الجاري. وسوف تجتمع آلاف الشركات، التي تحظى بالريادة في مجالات عملها، تحت سقف واحد لعرض منتجاتها وخدماتها والبحث عن فرص تجارية مع مشترين من جميع أنحاء العالم.

ويستطيع المشاركون، خلال فعاليات المعرض، شراء مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات من جميع أنحاء العالم كما يمكنهم بيع منتجاتهم إلى مختلف دول العالم. يساعد المعرض في دفع عجلة الاستثمار على الصعيدين الداخلي والخارجي كما يسهم في الحفاظ على استقرار سلسلة التوريد العالمية. يرحب المعرض بالمشترين من جميع أنحاء العالم للانضمام إلى أحداث الفعالية القادمة وتقاسم الفرص التي يتيحها الانفتاح على الصين.

مقطع مصور – https://www.youtube.com/watch? v=fhejGnVdGWk

شعار – https://mma.prnewswire.com/ media/1077995/CIIE_Logo.jpg

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