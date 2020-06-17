‫مدرسة كلاريون تقدم خصومات ممتدة الأمد مساندةً للعائلات التي تعاني من كوفيد-19

فقد قررت مدرسة كلاريون -مع استمرار الشعور بالأثر الذي تخلفه جائحة كوفيد-19 على الاقتصاد- تمديد فترة التخفيف من الرسوم الدراسية في المستقبل لأولياء الأمور طوال فترة تأثرهم بعواقب الجائحة.

الجدير بالذكر أن المدرسة قد وضعت حزم التخفيف من الطوارئ فور وقوع الأزمة؛ استجابة منها لنداءات المساعدة التي أطلقتها عائلات طلاب كلاريون. ومن المتوقع أن يستمر تأثير جائحة كوفيد-19 على الاقتصاد في المستقبل. لذلك تلتزم مدرسة كلاريون -في مواجهة هذا الأثر- بتقديم هذا الدعم بمساندة المتأثرين بجائحة كوفيد-19 ليكون أوفى من مجرد تخفيف فوري خلال الفصل الدراسي الثالث، بل سيتواصل التخفيف حتى العام الدراسي المقبل وطوال الفترة التي يكون خلالها أولياء أمور طلاب المدرسة بحاجة للمساندة.

وتعليقًا على ذلك، صرحت الدكتور أناهيتا ولية أمر طالب في الصف الرابع قائلة: “إنها لمبادرة عظيمة من مدرسة كلاريون دبي وتعكس الروح الاجتماعية بالمدرسة. وبصفتي واحدة من أولياء الأمور، فأنا سعيدة بمعرفتي أن دعم المدرسة لأولياء الأمور سيتواصل دائمًا طوال فترة تأثرهم بجائحة كوفيد-19. أما بصفتي ولية أمر في مدرسة كلاريون، فأشعر أيضًا بالثقة والاطمئنان إلى أن طفلي في أيد أمينة مع كل هذا الدعم الذي تلقيته من المعلمين والإداريين في المدرسة خلال تلك المرحلة من تجربة التعلم عن بعد. وأتطلع إلى العام القادم والعودة إلى المدرسة.”

وتجدر الإشارة إلى أنه لم يُحرم أي طفل من برنامج التعلم عن بعد بسبب الرسوم غير المدفوعة حتى الآن. ويتماشى التخفيف بخصومات المساندة مع سياسة المدرسة بجعل التعلم عن بعد متاحًا لجميع أطفال مدرسة كلاريون المسجلين حاليًا حتى نهاية العام الدراسي بغض النظر عن حالة الدفع. كما ستمتد حزم التخفيف إلى العام الدراسي المقبل بحسب الحاجة.

وقالت فرانسيسكا؛ وهي ولية أمر لطفل في عامه الأول من رياض الأطفال: “إن هذا التوجيه المستقبلي يمثل لي -بصفتي ولية أمر حديثة الانضمام لمدرسة كلاريون- أمرًا ذا قيمة كبيرة. ورغم أنني لم أتأثر ماديًا بالجائحة خلال هذه الأوقات العصيبة، إلا أن إمكانية حصولي على خصومات المساندة في أي وقت يمنحني إحساسًا بالطمأنينة في حال تغير وضعي الشخصي. وإنني لأتطلع إلى بداية العام الدراسي في شهر سبتمبر القادم. “

مدرسة كلاريون هي المدرسة الأمريكية التقدمية الرائدة في الإمارات العربية المتحدة وتوفر في الوقت الحالي التعليم للأطفال في مرحلة ما قبل رياض الأطفال وحتى الصف الخامس.