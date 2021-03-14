‫مختبرات أغيوميكس تحصل على أول شهادة ISO 15189 للتسلسل الجيني من الجيل القادم في المنطقة

Posted on 15 hours ago by Asianet Pakistan

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 14 مارس / آذار 2021  /PRNewswire/ — حصلت مختبرات اجيوميكس (Agiomix) على شهادةISO 15189: 2012 من مركز الإمارات الدولي للاعتماد للاختبارات السريرية لتسلسل الجيني من الجيل الثاني.

Agiomix Labs, Dubai, UAE

وهذا يجعل أغيوميكس المختبر الأول والوحيد في المنطقة الذي يحصل على اعتماد CAP و ISO 15189 لمثل هذه الاختبارات الوراثية الدقيقة.

وعلقت الدكتورة ولاء علام، المديرة المساعدة لتطوير الأعمال في أجيوميكس على الإعلان بقولها: “بهذا الاعتماد الدولي الإضافي ذي السمعة الممتازة، تمتلك أجيوميكس الآن القدرة الفريدة على تقديم خدمات التشخيص الوراثي السريري التي ذات الجودة المعتمدة والتي تضاهي كبريات المخابر الوراثية التشخيصية في العالم، ونحن سعداء للغاية ونشعر بالفخر بمثل هذا الإنجاز الذي يعتبر علامة مهمة في طريق تطوير خدماتنا للقطاع الصحي بالمنطقة”.

ووصف السيد سعمان سيتوده، مدير ضمان الجودة في مختبرات أجيوميكس العملية التي مرت بها مختبرات أجيوميكس للحصول على الاعتماد بأنها كانت “دقيقة ومفصلة”، كما أشاد بعملية المراجعة وأوضح أن “اعتمادISO15189 سيضيف إلى قوة المختبر وقدرته على قيادة المجال في تطبيقات علم الوراثة السريرية “.

حول مختبرات أجيوميكس

أجيوميكس هو مختبر رائد في علم الوراثة السريرية والتشخيص التخصصي، يخدم المرضى ومقدمي الرعاية الصحية والمختبرات الشريكة في جميع أنحاء العالم، مع التركيز على أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. أجيوميكس حاصل على اعتماد كل من CAP و ISO 15189.

www.agiomix.com/

 آنا مالي، GENOMICS-800 971+ [email protected]group

الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1451421/Agiomix_Labs_Dubai.jpg

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