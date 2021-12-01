‫مجموعة Yardi للبيع بالتجزئة أُشيد بها لتقديمها خدمات مميزة فيRECON MENA 2021

منصة Yardi السحابية تفوز بجائزتين في مؤتمر مجلس الشرق الأوسط لمراكز التسوق والبيع بالتجزئة ( MECSC )

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 16 ديسمبر 2021 /PRNewswire/ — كانت الجهة الموردة لتكنولوجيا العقارات العالمية Yardi ® في مراحل متقدمة للحصول على كل من التكنولوجيا والابتكار وبرمجيات إدارة الممتلكات في فئة تميز الخدمة في جوائز مؤتمر التجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2021 .

تعود جائزة تميز الخدمة للجهة الموردة للخدمة والمعترف بهم كأفضل حل لهذا العام، والذي يُعرف على أنه يشمل تقديم منتجات التكنولوجيا لكل من العملاء والخدمات المهنية لحل مشكلة معينة أو الاستفادة من فرصة محددة من 1 أغسطس 2019 إلى 31 يوليو 2021.

فازت Yardi بكلتا الجائزتين ضمن فئة تميز الخدمة واعتُرف بها كجهة رئيسية للحلول النابعة من التكنولوجيات لأسواق البيع بالتجزئة ومراكز التسوق.

ويساعد المجموعة التجارية لمنصة Yardi® في تحسين إدارة مركز البيع بالتجزئة من خلال الحلول السحابية والمتنقلة لإدارة البيع بالتجزئة من بدايته إلى نهايته. يمكنك بسهولة تقييم الإشغال الحالي والمستقبلي باستخدام رسومات تخطيطية مرئية، وجذب العملاء المحتملين، وتحسين تجربة العملاء، واكتساب رؤية تحليلية أفضل من مصدر واحد للحقيقة.

يمكن للشركات تخفيف المخاطر وتنفيذ جميع العمليات العقارية والمالية بالاستخبارات التجارية التي لا مثيل لها من حل واحد متصل، وهو الوظائف المحددة للمساعدة في إدارة تعقيدات عمليات البيع بالتجزئة، مثل التأجير المتخصص.

صرح نيل جيماسمر، نائب الرئيس الدولي لمنصة Yardi: “إننا متحمسون جدًا للاعتراف بخدماتنا المميزة في بيع العقارات بالتجزئة في الشرق الأوسط”. تفخر Yardi بنفسها بسبب الابتكار في منصاتها، ولا يزال نمونا في الشرق الأوسط والتركيز على تجربة العملاء مصدر إلهام – أحسنتم صنعًا فريق Yardi“.

يجمع مؤتمر البيع بالتجزئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي ينظمه مجلس الشرق الأوسط لمراكز التسوق وتجار التجزئة (MECSC + R) بالشراكة مع مركز جمعية دبي (DAC) وغرفة تجارة دبي، محترفي البيع بالتجزئة على مستوى العالم لعقد المؤتمر والمعرض والتواصل الشبكي والاحتفال بالجوائز. وكان موضوع مؤتمر 2021 “عام الفرص الجديدة” في عامه السابع والعشرين.

انظر إلى آلية تستطيع مجموعة Yardi للبيع بالتجزئة تحسين عملياتها العقارية حدوث ذلك من خلال الحلول المرتبطة.

نبذة عن مجلس الشرق الأوسط لمراكز التسوق، RECON MENA

مجلس الشرق الأوسط لمراكز التسوق (MECSC) هي الهيئة التجارية الإقليمية التي تمثل صناعة العقارات عن طريق البيع بالتجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تزايد مجلس الشرق الأوسط لمراكز التسوق وتجار التجزئة (MECSC + R)، والتي تأسس عام 1994، على مر السنين ولديها قاعدة أعضاء قوية ومترابطة بشكل وثيق تضم أكثر من 1000 متخصص على الصعيدين الإقليمي والدولي. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة mecsc.org .

نبذة عن Yardi

تعمل منصة Yardi® على تطوير ودعم برمجيات الاستثمار وإدارة الممتلكات الرائدة في الصناعة لجميع أنواع وأحجام الشركات العقارية. تأسست منصة Yardi، والتي يقع مقرها في سانتا باربرا، كاليفورنيا، عام 1984 كما أنها تخدم العملاء في جميع أنحاء العالم من مكاتب في أستراليا وآسيا والشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا الشمالية. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة yardi.ae .

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