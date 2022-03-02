‫مجموعة Tolly: CloudFabric 3.0 من شركة هواوي يأتي في المرتبة الأولى في شبكات القيادة الذاتية لمراكز البيانات L3.5

ينتج عن التحول الرقمي شبكات لمركز بيانات أكثر تعقيدًا بشكل مضاعف؛ ومن ثمّ تتغير التطبيقات السحابية والتطبيقات الجديدة باستمرار وتطالب بشكل متزايد من الشبكات؛ ويزداد نطاق الشبكة بشكل كبير، مع وجود عدد كبير من أجهزة الشبكة متعددة البائعين.

تقدم شركة هواوي رؤيتها لشبكات القيادة الذاتية للتعامل مع التعقيد المتزايد للشبكة الذي ينتج من الابتكارات التكنولوجية، بالإضافة إلى تحقيق التشغيل والصيانة للشبكة المؤتمتة المماثلة للمركبات الذاتية لمواجهة هذه التحديات. تُصنف شبكات القيادة الذاتية إلى مستويات بدءً من المستوى 0 إلى المستوى 5. يتمتع كل مستوى بقدرات وميزات رئيسية مختلفة، تغطي دورة الحياة بأكملها بدءً من تخطيط الشبكات والبناء إلى الصيانة والتحسين.

أجرت مجموعة Tolly أكثر من 150 اختبارًا للمؤشر والذي يشمل 39 فئة فرعية في ست فئات (التخطيط والتصميم والنشر والتزويد وتوفير الخدمة والمراقبة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها وتغيير الشبكة وتعديل المقاييس) عبر المراحل الأربع (اليوم 0 واليوم 1 واليوم 2 واليوم N) من دورة حياة مركز البيانات وفقًا لنظام تقييم الفهرس لشبكات القيادة المستقلة لمركز البيانات. حصل CloudFabric 3.0 من شركة هواوي على 3.51 نقطة، وهو الحل الوحيد لشبكة مركز البيانات الذي قيمته مجموعة Tolly على الإطلاق لتنفيذ قيادة L3.5 المستقلة.

صرح كيفن تولي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة Tolly قائلًا: “يتمتع حل شبكة مركز البيانات المتقاربة لـ CloudFabric 3.0 من شركة هواوي بمزايا كبيرة في جوانب إدارة الأجهزة غير المتجانسة والمحاكاة والتحقق والتنسيق الموحد لسحابة متعددة وتقييم الشبكات الصحية والتنبؤ بالمخاطر”.

تتطور شبكات مركز البيانات وسط التحول الرقمي المتسارع للمؤسسات من سحابة واحدة وحيدة وتيار مستمر (DC) وحيد إلى التعافي من الكوارث البعيدة والنشطة داخل المدينة، والسحب المتعددة أو السحابة المهجنة. وإزاء هذه الخلفية، أصبحت قضايا مثل الإدارة المعقدة لبائعين متعددين، والترابط السحابي المتعدد الصعب، والتشغيل والصيانة على نطاق واسع للغاية ومعقد، بارزة جدًا.

يقوم حل شبكة مركز البيانات المتقاربة لـ CloudFabric 3.0 من شركة هواوي بترقية شبكات السحابة الواحدة والتيار المستمر الفردي وشبكات البائع الواحد إلى شبكات متعددة السحابة ومتعددة التيار المستمر ومتعددة البائعين تتميز بأتمتة دورة الحياة الكاملة وإدارة ذكية على مستوى الشبكة. بالإضافة إلى ذلك، تنفذ CloudFabric 3.0 من شركة هواوي إدارة غير متجانسة للشبكات، وتوفر الخدمات عبر السحابة في غضون ثواني، والمحاكاة والتحقق، وكذلك تحديد الأخطاء بين التطبيقات والشبكات في دقائق بطريقة شاملة من خلال الاستفادة من التقنيات المبتكرة مثل AOC 3.0، والتوائم الرقمي، والرسم البياني للمعرفة. يسهل هذا الحل ابتكار الخدمة المرنة ويتيح توفير الخدمة في الوقت الفعلي.

حاز حل شبكة مركز البيانات المتقاربة لـ CloudFabric 3.0 من شركة هواوي على جوائز على مستوى الصناعة لمزاياه المتباينة في الابتكارات التكنولوجية، استخدم على نطاق واسع في القطاعات الصناعية مثل التمويل والحكومة والشركات الكبيرة وشركات النقل. ويسرع التحول الرقمي للمؤسسات ويساعد العملاء على تحقيق النجاح في الأعمال.

سيُعقد المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة لعام 2022 (MWC22) في المدّة من 28 فبراير إلى 3 مارس في برشلونة بإسبانيا. يقع جناح معرض مؤسسة هواوي في 1H50 من صالة 1 في Fira Gran Via. لمزيد من التفاصيل حول التحول الرقمي للصناعات، يرجى زيارة Huawei Enterprise at MWC 2022 | New Value Together :

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