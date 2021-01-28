‫مجموعة ACG تختار Tejas Networks من أجل بناء شبكة وطنية عالية السعة للنقل الضوئي في أفغانستان

بنغالور، الهند،28يناير 2021/PRNewswire/ — أعلنت شركة Tejas Networks -(في بورصة مومباي: 540595) و (في البورصة الوطنية الهندية: TEJASNET)- اليوم أنها قد وقعت عقدًا متعدد السنوات مع مجموعة آسيا للاستشاراتAsia Consultancy Group (ACG)، وهي شركة خاصة مستقلة رائدة متخصصة في توفير البنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات المدارة والهندسية في جميع أنحاء أفغانستان. مجموعة ACG ومقرها في الولايات المتحدة الأمريكية، هي مزود لخدمات الشبكات المدارة ذات دورة الحياة الكاملة في أفغانستان على مدى السنوات العديدة الماضية. وكجزء من هذا العقد، ستقوم Tejas بالإمداد بأحدث منتجاتها من DWDM/OTN و PTN ذات قدرات 100G-600G من أجل إنشاء شبكة أساسية وطنية عالية السعة وذات وصول للحِزَم في أفغانستان.

قال الدكتور دزونج نجوين، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في ACG، “نحن ملتزمون في ACG بتطوير شبكة ألياف ضوئية حديثة على نطاق التيرابت يمكنها التعامل بفعالية من حيث التكلفة مع متطلبات سعة الشبكة المتصاعدة لعملاء مزودي الخدمة لدينا. وبعد عملية تقييم صارمة، اخترنا منتجات Tejas وتحديدًا TJ1600 Metro و DWDM/OTN طويلة المدى ومنتجات TJ1400 PTN لهذا البناء المهم. ونحن مبهورون حقًا بقابليتها للتطوير ومرونتها الشديدة وبساطتها التشغيلية عند مقارنتها بالعروض التنافسية الأخرى في السوق اليوم”. “كما نتطلع إلى العمل عن كثب مع فريق Tejas Networks من أجل ضمان الاستفادة الكاملة من القدرات المتقدمة لمنتجاتهم وتنفيذ شبكة شديدة المرونة وضد التقادم مستقبلًا، والتي يمكنها التكيف بشكل جيد مع النمو الهائل في أسواق خدمات الأجهزة الجوَّالة، والإنترنت عريض النطاق، وخدمات السحابة في أفغانستان في السنوات القادمة”.

قال السيد سانجاي ناياك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة Tejas Networks، “يسعدنا أن ACG قد اختارت Tejas كشريك تقني أساسي لها من أجل تنفيذ أحدث شبكة بنظام ناقل الناقل (Carrier-of-Carrier) لمزودي خدمات الاتصالات والشركات والمؤسسات الحكومية في أفغانستان. وتُجسِّد شراكتنا مع ACG ظهورنا كمُورِّد عالمي موثوق به لمجموعة كاملة من منتجات النقل بالألياف الضوئية لشبكات الوصول وشبكات المترو والشبكات الأساسية”.

وقال السيد يوغيش فيرما، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة Tejas Networks، “تلتزم ACG بتقديم خدمات نطاق ترددي موثوقة للغاية لعملائها. ومن خلال أحدث التقنيات والدعم الفائق، يمكن لـ ACG الاستمرار في الالتزام باتفاقيات مستوى الخدمة الخاصة بها وضمان الاتصال الحيوي أينما تشتد الحاجة إليه. ونحن متحمسون لدعم ACG في تحقيق بنية تحتية قوية للألياف الضوئية وقابلة للتطوير تتيح النقل المربِح وتقديم خدمات نطاق ترددي عالية الجودة للمشغلين والشركات الأفغانية بأقل تكلفة لكل بت”.

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