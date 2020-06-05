‫مجموعة هواوي أتلاس 900 المزودة بالذكاء الاصطناعي تفوز بجائزة أفضل المعروضات الوحيدة للذكاء الاصطناعي في معرض إنتروب طوكيو 2020

طوكيو، 5 حزيران/يونيو، 2020 / بي آر نيوزواير / — منحت لجنة حكام معرض إنتروب طوكيو 2020 مجموعة هواوي أتلاس 900 التي تعمل بالذكاء الاصطناعي جائزة “أفضل المعروضات”، تقديرا لها على حوسبتها العاملة بالذكاء الاصطناعي وميزة تبديد الحرارة الفائقة. وكانت مجموعة هواوي أتلاس 900 منتج الذكاء الاصطناعي الوحيد للعام 2020 الذي يفوز بجائزة أفضل العروض في إنتروب. يعتبر الأداء الاستثنائي لأتلاس 900 محفزا لأبحاث الذكاء الاصطناعي العالمي ودافعا لتطبيقات الذكاء الاصطناعي عبر الصناعات.

جائزة “أفضل العروض” هي أعلى تكريم يمنحه معرض إنتروب. يتم النظر فقط في المنتجات التي تلبي معايير الجودة العالية التي يطلبها سوق تكنولوجيا المعلومات الياباني.

وقال توني زو، رئيس شركة هواوي أسند كومبيوتنغ، “يوفر حل الحوسبةأتلاس للذكاء الاصطناعيحوسبة قوية وكفاءة طاقة نهائية لجميع سيناريوهات الذكاء الاصطناعي عبر الأجهزة وكمبيوترات الحافة والسحابة. تزود مجموعةأتلاس 900 للذكاء الاصطناعيمراكز البيانات بحوسبة قوية، وخطية عالية، وأفضل كفاءة للطاقة لتسريع البحث المكثف للبيانات، مثل الاستكشاف الفلكي، والتنبؤ بالطقس، واستكشاف النفط، وتسلسل الجينات. تترجم الاختراقات البحثية إلى فوائد عملية للناس في جميع أنحاء العالم.”

أتلاس 900 هي أسرع مجموعة تدريب على الذكاء الاصطناعي في العالم. توفر قوة حوسبة إجمالية من 256 إلى 1024بيتا فلوببنصف الدقة (FP16)، أي ما يعادل قوة الحوسبة لـ 50,0000 جهاز كمبيوتر شخصي. حطمت مجموعة أتلاس 900 الرقم القياسي العالمي في اختبار ResNet-50 القياسي لتدريب النموذج حيث أكملت المجموعة التدريب في 59.8 ثانية. أتلاس 900 هي المنتج الوحيد القادر على إتمام التدريب في أقل من دقيقة. تحتويأتلاس 900على تطبيقات واسعة في البحث العلمي والابتكار في مجال الأعمال من أجل تدريب أسرع لنماذج الذكاء الاصطناعي بالصور ومقاطع الفيديو.

تدمجأتلاس 900ثلاث واجهات للتوصيل البيني عالي السرعة: Huawei Cache Coherence System (HCCS)، وPCIe 4.0و إيثرنت 100 غيغا. تستخدم مجموعةأتلاس 900 للذكاء الاصطناعي مفاتيح مركز بيانات هواوي CloudEngine للعمل على شبكة مخصصة 100 كيلوبايت / ثانية كاملة الشبكة وغير محجوبة لمزامنة المعالم. تخفض الشبكة وقت استجابة تزامن المعالم بنسبة 10 إلى 70 بالمئة لتبسيط تدريب نموذج الذكاء الاصطناعي.

تعتبر ميزة تبديد الحرارة قضية حرجة لمجموعة تدريب الذكاء الاصطناعي التي تتمتع بقدرة حوسبة عالية. وهذا هو السبب في أن مجموعة أتلاس 900تعتمد نظامًا رائدًا لتبديد الحرارة. ويقود هذا المنتج الابتكار الصناعي مع حل تبريد سائل كامل وتصميم أدياباتي مغلق على نطاق الرف. يوفر هذا التصميم تبديدًا هائلاً للحرارة حتى للحوامل الفردية مع استهلاك طاقة يصل إلى 50 كيلو واط. وتحقق فعالية استخدام الطاقةأقل من 1.1 لمراكز البيانات، وتصل فعالية استخدام الطاقة المثالية إلى 1.0. يعمل نظام أتلاس 900 على تحسين رفوف 8 كيلوواط المبردة بالهواء عن طريق تقليل مساحة غرفة المعدات بنسبة 79٪. يوفر نظام التبريد السائل المبتكر الخاص به انتشارًا كثيفًا للطاقة وكثافة عالية وفعالية استخدام الطاقةلتقليل التكلفة الإجمالية للامتلاك للعملاء بشكل كبير.

تعملهواويعلى تعزيز التعاون لبناء صناعة حوسبة أسندبمعدات مفتوحة وبرامج مفتوحة المصدر وتمكين الشريك. توفرهواويبنية تحتية متكاملة لحوسبة الذكاء الاصطناعي وحلول التطبيقات لصناعات الطاقة باستخدام الذكاء الاصطناعي وتخلق الذكاء المنتشر.

عن هواوي

هواوي هي شركة عالمية رائدة في توفير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأجهزة الذكية. وبحلول مدمجة عبر أربعة مجالات رئيسية – شبكات الاتصالات، تقنية المعلومات، الأجهزة الذكية، وخدمات السحاب، نحن ملتزمون بجلب الخدمات الرقمية إلى كل شخص ومنزل ومنظمة لعالم ذكي متصل بالكامل.

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في هواوي، نركز الابتكار على احتياجات العملاء. نحن نستثمر بكثافة في البحوث الأساسية، مع التركيز على الإنجازات التكنولوجية التي تدفع العالم إلى الأمام. كان لدينا أكثر من 194,000 موظف، ونحن نعمل في أكثر من 170 دولة ومنطقة. وإذ تأسست في العام 1987، هواوي هي شركة خاصة مملوكة بالكامل من قبل العاملين فيها. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.huawei.com أو تابعونا على:

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