‫مجموعة كاملاي (CamLy) تكشف عن منصتي CamLy Platform وCamLyLife كجزء من نظامها البيئي الرقمي الذي يوفر حلولاً تكنولوجية للعالم

لوس أنجلوس، 25 آذار (مارس) 2021 /PRNewswire/ – في إطار استفادتها من صناعة التكنولوجيا، أعلنت مجموعة كاملاي ‎(CamLy Group)، وهي شركة استشارية رائدة مقرها فيتنام متخصصة في مجالات الهجرة والعقارات والاستثمار المالي، عن إطلاق شركتين ناشئتين جديدتين هما CamLy Platform وCamLyLife.

تُعد CamLy Platform منصة رقمية توفر سوقًا عالميًا لتكنولوجيا الاستثمار العقاري للمستخدمين بينما تُعد CamLyLife منصة أعمال وترفيه تقدم تجارب محاكاة. وتمهد هاتان المنصتان الرقميتان الطريق لدخول فيتنام إلى العالم الرقمي وتمثلان جزءًا من النظام البيئي الرقمي لمجموعة كاملاي الذي يقدم حلولًا رقمية للعالم.

تُعد هاتان الشركتان نتاجًا فكريًا للسيدة كام لاي ديونغ (Cam Ly Duong) مؤسِسة مجموعة كاملاي، وهي سيدة أعمال رائدة في مجال الاستثمار العقاري الدولي ونجحت في الحصول على أكثر من 500 مليون دولار أمريكي موجهة لسوق العقارات في أمريكا الشمالية. كما تم اختيارها، في عام 2020، كواحدة من أفضل 25 مديرًا تنفيذيًا عالميًا في مجال استشارات الهجرة من قبل مجلة Uglobal Immigration.

وصرحت السيدة كام لاي ديونغ قائلة: “تتمثل الرؤية الرئيسية لمجموعة كاملاي في توفير السعادة والازدهار للعالم من خلال الاستثمار في تحقيق التناغم والانسجام بين مكوناته وفي الجوانب الإنسانية. ونحن نبني منصات تجمع بين أحدث التقنيات في العالم من أجل توسيع آفاق أعمالنا. وبفضل التزامنا بتطبيق مفهوم” الاقتصاد التشاركي “على مشاريعنا، فمن المتوقع أن تخلق هذه المنصات فرص عمل للمجتمع الفيتنامي وحول العالم. ونهدف من وراء ذلك إلى خلق قيمة للبشرية، وفي نفس الوقت أن نضع فيتنام على الساحة العالمية بأن نصبح أول شركة فيتنامية لديها منتج ومنصة تكنولوجيان يتم إدراجها في “بورصة نيويورك”.

تركز منصة CamLy Platform على فكرة “المشاركة والتواصل” من خلال الربط بين مطوري العقارات حول العالم، والقدرة على حشد صناديق رأس المال على مستوى العالم بسرعة وأمان.

وتهدف منصة CamLy Platform إلى خلق ملايين الوظائف في مجال الأعمال العقارية على مستوى العالم من خلال أحد مخططاتها المتمثل في برنامج سفراء الاستثمار العالمي (GIA). ويقوم البرنامج بتدريب السفراء ليصبحوا خبراء في مجال الاستثمار العقاري العالمي ويسمح لهم باكتشاف فرص الاستثمار في الأسواق المحتملة. وفي الوقت الحالي تعمل منصة CamLy Platform بالفعل وتتواجد في فيتنام والولايات المتحدة ودول آسيوية مختلفة.

تُعد CamLyLife منصة محاكاة تقنية عالمية تستهدف ملياري مستخدم. وباعتبارها تطبيقًا للأعمال والترفيه، فإنها توفر ساحة إنسانية تساعد المستخدمين على توسيع أعمالهم وتجربة تقنيات جديدة مثل Fintech وBlockchain، في بيئة إبداعية افتراضية.

وتعزز منصة CamLyLife أيضًا تجربة المستخدمين عبر الإنترنت من خلال تقديم تجربة واقعية تقريبًا. وتوفر معاملات سريعة وبيانات فورية عن العرض والطلب، كما توفر ربطًا بمواقع الويب مثل AirBnB وAmazon وغيرهما من مقدمي الخدمات. ويصلح هذا التطبيق للاستخدام في مجالات مختلفة بما في ذلك العقارات والترفيه والتعليم والتمويل.

وأضافت السيدة كام لاي ديونغ: “لقد كان عام 2020 عامًا مليئًا بالتحديات للشركات. وبفضل ما تتمتع به مجموعة كاملاي من عقلية إيجابية، فإنها وجدت فرص نمو كبيرة من خلال منصتيها CamLyPlatform وCamLyLife. وسنواصل الترويج لمنصتينا وتقديم تجربة جديدة تمامًا للعالم وتعزيز مكانة فيتنام في السوق الدولية. ونتوقع أن تصبح هاتان المنصتان مشروعين ناشئين بقيمة سوقية مليار دولار أو أكثر لكل منهما وتجذبا مستثمرين من جميع أنحاء العالم”.

تهدف السيدة كام لاي ديونغ أيضًا إلى زيادة الجهود الإنسانية لهذه العلامة التجارية. ولطالما أعجبت بالسيد إيلون ماسك لذكائه ورؤيته العظيمة وشجاعته في الالتزام بخدمة الإنسانية. وتسعى السيدة كام لاي ديونغ جاهدة لاتباع خطى السيد ماسك، وهي معروفة بما تملكه من حب كبير للإنسانية وبما تقدمه من تبرعات وأعمال خيرية غير مشروطة. وكذلك أنشأت السيدة كام لاي ديونغ مؤسسة كاملاي للقيام بأنشطة تطوعية وسيتم تطبيق التكنولوجيا على المؤسسة لتعزيز روح العمل التطوعي عالميًا في المستقبل.

نبذة عن مجموعة كاملاي

تضم مجموعة كاملاي عددًا من الشركات الرائدة في فيتنام بما في ذلك شركة ImmiCa، وهي شركة رائدة في مجال استشارات تأشيرة المستثمر المهاجر في أمريكا ضمن برنامج EB5 وشركة USHome، وهي شركة استشارات استثمار عقاري أمريكية مرموقة. وبدءًا من عام 2019، بدأت مجموعة كاملاي في دخول مجال صناعة التكنولوجيا ومنذ ذلك الحين أطلقت المجموعة منصتي CamLy Platform وCamLyLife.

صورة: https://mma.prnewswire. com/media/1472858/CamLy_ Platform.jpg

صورة: https://mma.prnewswire. com/media/1472857/Camly_ Founder.jpg