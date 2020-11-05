‫مجموعة ريل آند سي تنال لقب “أفضل شركة وساطة متخصصة للخدمات المصرفية الخاصة في أوروبا”

تم اختيار مجموعة ريل آند سي من قبل لجنة دولية من القضاة المستقلين وأعضاء فريق التحرير في مجلة بروفيشنال ويلث مانجمنت (PWM)، التي نشرتها مجموعة صحيفة فاينانشال تايمز “Financial Times“. سلط الحكام الضوء على عدد مديري العلاقات المتخصصين في تلبية احتياجات العملاء من مكاتبهم في جنيف وزيورخ ولوجانو ولندن ولوكسمبورغ ومالطا. تنشط المجموعة أيضًا في الشرق الأوسط وآسيا والولايات المتحدة. كما أكد القضاة على قدرة المصرف على تحقيق نمو عضوي كبير في الأصول المدارة على الرغم من التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي.

لقد أثبت النهج التعاوني والمتكامل بحق الذي اعتمدته خطوط عمل شركة ريل وفرقها ومكاتبها فعاليتها. في سياق النمو القوي المستمر، تؤيد المجموعة حلولها الشخصية القائمة على إدارة الأصول والتحديات التي يواجهها العملاء الخاصين وشركاتهم من خلال نطاق خدمات شامل حيث يمتد عبر الحدود وقطاعات الأعمال.

وعلق فرانسوا ريل “François Reyl”، الرئيس التنفيذي، قائلًا: إن دافعنا المستمر للابتكار وتحسين خدمة العملاء هو أحد الدوافع الرئيسية لنموذج أعمالنا، المبني على التماسك الوثيق لفرقنا، وروح ريادة الأعمال القوية، ومجموعة متنوعة ومتكاملة من الخدمات وتوافق المصالح طويلة الأجل مع عملائنا. ونعتزم البناء على هذه الجهود خلال السنوات القادمة في مجال إدارة الثروات، أثناء تسخير نجاحنا في خدمات رجال الأعمال والمكاتب العائلية والاستشارات والهيكلة المؤسسية وخدمات الأصول وخطوط أعمال إدارة الأصول”.

حول مجموعة ريل

www.reyl.com

تأسست مجموعة ريل في عام 1973، وهي مجموعة مصرفية مستقلة ومتنوعة لها مكاتب في سويسرا (جنيف وزيورخ ولوجانو) وأوروبا (لندن ولوكسمبورج ومالطا) وبقية العالم (سنغافورة ودبي). تدير مجموعة ريل أصولًا تزيد عن 13.5 مليار فرنك سويسري وتوظف أكثر من 220 متخصصًا.

ومن خلال تطوير نهج مبتكر للخدمات المصرفية، تخدم المجموعة عملاء من رواد الأعمال الدوليين والمستثمرين المؤسسيين من خلال خدمات إدارة الثروات ورجال الأعمال والمكاتب العائلية والاستشارات والهيكلة المؤسسية وخدمات الأصول وخطوط أعمال إدارة الأصول.

إن مجموعة ريل آند سي المحدودة مرخصة كمصرف في سويسرا وتؤدي أنشطتها تحت السيطرة المباشرة لمنظم السوق المالي السويسري المستقل (FINMA) والبنك الوطني السويسري (SNB). تخضع الشركات التابعة لمجموعة ريل للتنظيم من قبل LPCC في سويسرا، وسلطة السلوك المالي (FCA) في المملكة المتحدة، وCSSF في لوكسمبورغ، وسلطة الخدمات المالية لمالطا (MFSA) في مالطا، والسلطة النقدية في سنغافورة (MAS) في سنغافورة، وسلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) في دبي، وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في الولايات المتحدة.

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