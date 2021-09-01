‫مجموعة جوي سبريدر تُعزي النمو القوي في نتائجها المرحلية لعام 2021 إلى ثلاث ميزات تنافسية أساسية

وحققت جوي سبريدر عائدًا يقدر ب 624 مليون دولار هونج كونج (أي ما يعادل 79.8 مليون دولار أمريكي) خلال النصف الأول من عام 2021، بزيادة قدرها 62.37% عن نفس الفترة من العام الماضي. وزاد إجمالي وصافي الربح (باستثناء مكاسب أو خسائر صرف العملات الأجنبية) للفترة أيضا بمقدار 105.15%، و102.26% على أساس سنوي ليصل إلى 214 مليون دولار هونج كونج (ما يعادل 27.4 مليون دولار أمريكي)، و 137 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 17.5 مليون)، على التوالي.

وبنسبة كبيرة، يرجع النمو القوي للنتائج المالية المرحلية لجوي سبريدر إلى توسع المجموعة في قطاع التسويق القائم على الأداء. وفي ضوء دور الشركة باعتبارها أحد رواد مجال التقنية في الصين، والمشاركة بشكل اساسي في التسويق الذكي القائم على أداء الهواتف المحمولة الجديدة، ظهرت النتائج المذهلة بسبب نمو الاقتصاد الرقمي، وخاصة قطاع التجارة الإلكترونية المزدهر القائم على الفيديوهات القصيرة.

ويشهد قطاع التجارة الإلكترونية القائم على الفيديوهات القصيرة ازدهارًا ويمثل حاليًا السوق الأسرع نموًا في الصين. في نفس الوقت، تُعد كلا من منصات التجارة الإلكترونية بالخارج والتيكتوك كنموذج رئيسي في المرحلة المبدئية للتسييل، ومن المتوقع أن تظهر قدرات تنموية كبيرة بفضل زيادة توقعات المستهلك. وبناءً على هذا المشهد، استفادت جوي سبريدر من الفرصة غير المسبوقة لتوسيع أسواق التجارة الإلكترونية خارج الصين، بما يتماشى مع أداء العديد من الأطراف الفاعلة في القطاع.

جوي سبريدر تفضل منج التكلفة مقابل البيع، وتختاره كنموذج أعمال رئيسي لها.

خلال النصف الأول من عام 2021، وصل عائد التكلفة مقابل البيع إلى 92.71% من إجمالي عوائد المجموعة. واستطاعت الشركة من خلال استخدام هذا النوذج إلى جانب خدماتها وكفاءتها المهنية في التقنيات مساعدة العملاء من الشركات في كسب عملاء وطلبات جديدة من خلال التعامل مع التحديات باستخدام حلول جوي سبريدر مثل (مباشرة إلى المستهلك) وتتفاوض جوي سبريدر حول نموذج الدفع مع كل عميل بناءً على مؤشرات الأداء المتعددة، مع مبيعات تمثل واحدة من بين المبيعات الأكثر أهمية.

عمقت جوي سبريدر جهودها المستمرة لتطويرر تقنيات التسويق القائمة على الأداء في خطوة لتحسين خدمات منصة جانب العرض، ومنصة جانب الطلب واللذان-عند النظر لهما سويًا- يزيدان بقوة من احتمالات التعاون، بهدف خلق نظام بيئي تسويقي للهاتف الجوال.

تقدم أعمال خدمات منصة جانب البيع ملفات غنية بالبيانات الخاصة بقنوات الخدمات عبر الإنترنت، إلى جانب محرك توصية المنتج لمساعدة البائع في اختيار البضائع الأكثر ملاءمة للبيع في كل قناة. وفي 30/يونيو/2021، ارتفع عدد نقاط التسويق المشمولة والمتضمنة في النظام البيئي لتسويق المجموعة إلى 1.5616 مليون، بزيادة قدرها 208.65% عن 505.900 عن نفس الفترة عام 2020. ومن بين نقاط التسويق، توجد 689.500 نقطة نشطة بزيادة قدرها 126.32% مقارنة ب 304.700 عن نفس الفترة من العام الماضي.

وبالنسبة لخدمات منصة جانب الطلب يستطيع العملاء من الشركات المشتركة في الخدمة الوصول إلى أوصاف المنتج تفصيليًا بالتوازي مع خدمات التنبؤ الذكية. في 30/يونيو/2021، زاد عدد عملاء الشركات بنسبة 36.86% سنويًا ليصل إلى 308، بينما توسعت مجالات التجارة الإلكترونية ومنتجات الترفيه التفاعلية لتصل إلى 1.538 بزيادة قدرها 62.92%، وع ارتفاع عدد تصنيفات المنتج بنسبة 86.29% لتصل إلى 231.

وتعد خدمات منصة الطلب وخدمات منصة البيع- العنصرين الأساسيين لأعمال مجموعة جوي سبريدر- مكملين لبعضهما البعض بشكل كبير، ويتحدان معًا لخلق نظام بيئي أساسي كامل يسهل النمو المشترك لمخزون المنتجات، وزخم الزوار، وأداء النموذج.

ومن وجهة نظر الاتجاهات التنظيمية وتطور المنصات، تتمتع جوي سبريدر بموقع فريد في تقديم خدمات عبر المنصات كطرف خارجي مستقل، وهي من خلال ذلك تستجيب لدعوة الحكومة الصينية لمكافحة الاحتكار، ودمج الأعمال عبر المنصات. ونظرًا للتوجه نحو شركات منصات الإنترنت التي تعزز تكامل أعمالها، وتكسر الحواجز الاصطناعية، فإن المنصات القائمة على الإنترنت ستجد أنفسها في المكان الذي يسمح لها بتقديم المزيد من فرص الأعمال للشركاء مع تعزيز التعاون عبر المنصات باعتبارها طرف خارجي لتقديم الخدمات. ومن خلال الاستفادة من فرص تكامل الأعمال عبر المنصة، تتوقع جوي سبريدر استغلال خبراتها في دعم قدراتها في تقديم الخدمات عبر المنصات بسبب غياب الشراكات الحصرية مع منصة محددة، سعيًا منها لتلبية خدمات الأعمال اللازمة لمنصات الإنترنت بشكل أفضل من خلال مساعدتهم ليصبحو جزءً من نظام بيئي أكبر.

ومع إظهار سوق التسويق الجديد القائم على أداء أجهزة الهاتف الجوال زيادة مستمرة في الطلب، تعزز جوي سبريدر من مزاياها الرائدة لزيادة دفع النمو السريع لنتائجها. تخطط الشركة لمواصلة التزامها بتقديم خدمات التسويق المبتكرة والمتميزة القائمة على الأداء، مدعومة بالابتكار التكنولوجي.

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