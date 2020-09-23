‫مجموعة تأجير السيارات النادرة الرائدة في الإمارات العربية المتحدة تشارك شركة “نابولو لتصميم البرمجيات” في نيويورك لتقديم منتجات تقنية متطورة إلى العالم العربي

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 23 سبتمبر / أيلول 2020 PRNewswire/ — أعلنت شركة نابولو لتصميم البرمجيات “Napollo Software Design” عن شراكة جديدة مع مجموعة إكس كار “XCAR” الرائدة في مجال تأجير السيارات الفاخرة في الإمارات العربية المتحدة لتوفير سوق تأجير سيارات موثوق به للشركات الصغيرة والمتوسطة والعملاء في الشرق الأوسط.

ومن خلال إطلاقها العام المقبل، ستمكن المبادرة أكبر شركات التأجير في الإمارات العربية المتحدة والمستخدمين النهائيين من العثور على صفقات سيارات رائعة لقيادة سيارات نادرة بسعر معقول والاستفادة إلى أقصى حد من إرث دبي المتمثل في الاحتفاظ بأفضل السيارات.

ستصمم شركة “نابولو” هذا السوق البسيط والسهل في الاستخدام وتطوره بواسطة أكبر خبراء الأعمال وتقنية المعلومات وهم الحاصلون على شهادة الدكتوراه من ألمانيا وأعضاء هيئة التدريس البحثية من الجامعات الرائدة في العالم. ستوفر الشراكة حلول أكثر فعالية من حيث التكلفة والموثوقية لشركات السيارات النادرة للتغلب على تحدياتهم اليومية في تقديم خدمة سريعة وفعالة لعملائهم رفيعي المستوى.

لدى مجموعة “إكس كار” رؤية لتبسيط وأتمتة تجربة المستخدم الكاملة بداية من الحجز حتى قيادة السيارات الفاخرة في الإمارات العربية المتحدة وحل التحديات الفعلية لشركات التأجير من خلال إنشاء هذا السوق الجديد.

وفي هذا الشأن، يقول السيد جاسم محمد، رئيس مجموعة “إكس كار” لتأجير السيارات: إن رحلة البحث عن سيارة فاخرة مليئة بالتطلعات العالية. وبلا شك، هناك العديد من السيارات التي تحلم بها ولا يمكنك قيادتها بطريقة ميسورة التكلفة، ولكن لدى مجموعة “إكس كار”رؤية لتلبية جميع احتياجات تأجير السيارات الفاخرة من خلال تقديم العروض الترويجية والصفقات لتأجير أي نوع من السيارات من خلال اسم واحد فقط في الإمارات العربية المتحدة بالكامل وهو “إكس كار” لتأجير السيارات (XCAR Rental).

تخطط أيضًا مجموعة “إكس كار” مع شركة “نابولو لتصميم البرمجيات” للتعاون في أن تصبح شركة تصميم البرمجيات الأولى في الإمارات العربية المتحدة لسد فجوة تطوير البرمجيات عالية الجودة والموثوقة في المنطقة.

عند الإعلان عن هذه الخطوة، صرح الرئيس التنفيذي لشركة “نابولو لتصميم البرمجيات” بقوله: إن الاتفاقية تمثل خطوة رئيسية إلى الأمام في استراتيجيتها لتوفير حلول تقنية على مستوى المؤسسات لجميع أحجام الأعمال.

ومن جهته، قال أحمد جيه بات، الرئيس التنفيذي لشركة “نابولو لتصميم البرمجيات ش.ذ.م.م” في دبي: نحن ملتزمون بتقديم دعم أفضل للشركات الصغيرة والمتوسطة وشركات الأعمال الوطنية في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية أثناء تحويل مؤسستهم وإعدادها للمستقبل.

بالعمل مع “إكس كار”، سنسخر إمكانياتنا المشتركة وخبرتنا العالمية لتقديم حلول رقمية، وتوفير إمكانية الوصول إلى التقنيات التي كانت متاحة حتى الآن فقط للشركات ذات الميزانيات الكبيرة لتقنية المعلومات.

ستتمكن الشركات المحلية من الوصول إلى شركة تقنية عالمية تقع في منطقة الخليج التجاري في دبي، بالإضافة إلى الخدمات التقنية المُدارة مثل تطوير البرمجيات وتطوير تطبيقات الهاتف المحمول وتصميم تطبيقات الويب والحلول الأمنية بلغتهم المحلية وبالقرب منهم.

وأردف قائلاً: تجمع هذه العلاقة الاستراتيجية بين لاعبين رائدين أحدهما محلي والآخر عالمي وستمكن من الوصول إلى موهبة تقنية رائدة وخبرة صناعية محليًا.

وستبدأ شركة “نابولو لتصميم البرمجيات ش.ذ.م.م” عملها في المملكة العربية السعودية في وقت لاحق من هذا العام، وبعدها في الكويت والبحرين.

تفضل بزيارة www.napollo.ae لمعرفة المزيد عن شركة “نابولو لتصميم البرمجيات” في الإمارات العربية المتحدة.

صورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1279237/Napollo_XCAR.jpg