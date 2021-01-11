‫مجموعة الإعلام الصينية تبرز قيادة الرئيس شي في الحرب ضد كوفيد-19 وفي القضاء على الفقر

بكين، 11 كانون الثاني/يناير، 2021 / بي آر نيوزواير / — يظهر فيلم وثائقي أصدرته مؤخرا مجموعة الإعلام الصينية (سي أم جي) كيف تعاملت الصين بقيادة الرئيس شي جنبنغ مع الأوقات والتحديات الاستثنائية التي تسبب فيها وباء كوفيد-19.

يكشف الجزء الأول من الفيلم المكون من جزأين عن سعي الصين للضغط من أجل تعاون عالمي أكبر في مكافحة جائحة كوفيد-19، ويظهر الدعوات الحاسمة من الرئيس شي لبناء مجتمع صحي عالمي، وتوفير إمدادات المساعدات للبلدان المحتاجة وضمان أن تكون جميع اللقاحات منتجا عاما عالميا.

ويكشف الجزء الثاني من الفيلم المكون من جزأين كيف قاد الرئيس شي الشعب الصيني للتغلب على الصعوبات التي جلبتها جائحة كوفيد-19 والاستمرار في تحقيق هدف البلاد الطموح المتمثل في القضاء على الفقر بحلول نهاية العام.

ويُظهر الفيلم العزم الكبير لدى الرئيس شي على المضي قدمًا في جهود القضاء على الفقر على الرغم من العقبات الواضحة، ويفصل كيف اتخذت البلاد خطوات جديدة ووفرت فرصًا جديدة عوضا عن توقفها بسبب الأزمة العالمية غير المسبوقة.

https://youtu.be/Jo-ZUz5Z5Co