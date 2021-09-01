‫مجموعة إنوفا ميديكال تقدم منحة بقيمة 10 ملايين جنيه إسترليني لإطلاق معهد الأوبئة العالمي في ليفربول

– قدمت إنوفا رأس المال المطلوب لإنشاء المعهد، إلى جانب دعم من مجلس مدينة ليفربول، وجامعة ليفربول، وجامعة ليفربول جون مورس، وكلية ليفربول للطب الاستوائي، وكي كيو ليفربول.

باسادينا، كاليفورنيا وليفربول، إنجلترا، 13 أيلول/سبتمبر 2021 /PRNewswire/ — أعلنت مجموعة إنوفا ميديكال، الشركة العالمية المبتكرة في مجال الصحة وأكبر مزود في العالم لاختبارات المستضدات السريعة، عن تبرع بقيمة 10 ملايين جنيه إسترليني لإطلاق معهد الأوبئة، وهو مركز تميز عالمي لمساعدة العالم على الوقاية من الأوبئة في المستقبل والاستعداد لها والاستجابة لها بشكل أكثر فعالية. يقع المقر الرئيسي للمعهد في حي المعرفة ليفربول (كي كيو ليفربول).

يوفر تبرع إنوفا رأس المال لبدء التشغيل المطلوب لإنشاء المعهد، إلى جانب الدعم من مجلس مدينة ليفربول، وجامعة ليفربول، وجامعة ليفربول جون مورس، وكلية ليفربول للطب الاستوائي، وكي كيو ليفربول.

سيقدم المعهد خبرات إكلينيكية وبحثية وسياساتية رائدة على مستوى عالمي، تستند إلى ما سيتم تحديده قريبًا كأحد أكثر المباني صحية في العالم، مبنى سباين. سيتم دعم هذه الخبرة من أحد أعظم أصول ليفربول – مواردها الأكاديمية الكبيرة – إلى جانب العلاقات العالمية والشركات التابعة وشركاء القطاعين العام والخاص.

سيترجم شركاء المعهد معًا نتائج أبحاثه إلى سياسات وإجراءات ملموسة، مما يوفر نهجًا شموليًا فريدًا وقدرات كاملة شاملة عبر دورة حياة الوباء. وستسمح النتيجة للعالم بتسريع الاستجابة العالمية لأحداث الوباء في المستقبل، وتوحيد المعلومات العالمية وزيادة تأثير أبحاث الجوائح على المجتمع العالمي بصورة كبيرة.

وقال دانيال إليوت، الرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة إنوفا الطبية: “إن فريق إنوفا متحمس لدعم المشاريع التي ستحدث فرقًا، ومن الواضح الآن أن الأوبئة تمثل أحد أكبر التهديدات لصحة سكان العالم.” “إنها مبادرة مثيرة حقًا بالنسبة لنا لدعم المؤسسات الأكاديمية والتجارية للمدينة بطموح يتمثل في تقديم حلول شاملة يمكن تطبيقها على نطاق عالمي. نتطلع إلى العمل بشكل تعاوني مع شركاء المعهد الحاليين والمستقبليين في السعي لتحقيق هذا الهدف المشترك.”

وقال البروفسور ماثيو بايليس، مدير معهد الأوبئة: “سيكون معهد الأوبئة مركزًا فريدًا للتميز لديه القدرة على المساعدة في إحداث ثورة في كيفية استجابة العالم للأوبئة المستقبلية.” “ليفربول تتمتع بوضع مثالي لاستضافة هذه المبادرة المثيرة ونحن نقدر ريادة إنوفا في إنشاء معهد الأوبئة والمنحة السخية لليفربول.”

حول مجموعة إنوفا ميديكال:

مجموعة إنوفا ميديكال هي شركة عالمية مبتكرة في مجال الفحص والتشخيص الصحي تعمل على تحسين النتائج الصحية بشكل كبير في جميع أنحاء العالم من خلال حلول اختبار توفر بصورة عادلة للجميع وعالية القيمة. يمكّننا نهجنا الاستراتيجي والتكراري من إنشاء وبناء ونشر عدد لا يحصى من الاختبارات التي يمكن الوصول إليها والمخصصة لتلبية وتمكين المستخدم عند حاجته. من خلال رؤيا بانورامية تمتد من الحاضر إلى المستقبل، نقوم بتطوير حلول موثوقة تكون بديهية وآمنة للاستخدام. أصبحنا بسرعة ورشاقة أكبر مزود في العالم لاختبارات كوفيد -19، ونحن مصممون على تنفيذ هذا النموذج عبر الأمراض المعدية والحالات المزمنة الأخرى وقطاع العافية. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.innovamedgroup.com

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