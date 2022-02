‫مجموعة “أورنج” تستخدم حلول Flytxt لإدارة القيم الدائمة لعملائها في جميع شركاتها في الشرق الأوسط وأفريقيا

تستخدم حلول Flytxt لإدارة القيم الدائمة للعملاء التحليلات السوقية للشركة وتقنياتها للذكاء الاصطناعي لتوفير معلومات إستراتيجية عن العملاء للمُسوّقين؛ مثل حل Next Best Offer (أفضل خطة تسويقية لاحقة) الذي يوفر توصيات بأفضل الطرق التسويقية الرقمية لتلبية احتياجات كل عميل على حدة عبر قنوات الاتصالات والقنوات الرقمية.

