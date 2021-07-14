‫مجموعة “ألاجيم كابيتال” العقارية و”كاين إنترناشونال” يعلنان إطلاق مشروع تاريخي مشترك

يوفر المشروع بتصميمه مستدام بيئيًا تجربة منتجعات حضرية متعددة الأغراض محاطة بحدائق نباتية

يضم المشروع الممتد على مساحة 17.5 فدانًا والمتاخم لفندقي بيفرلي هيلتون ووالدورف أستوريا بيفرلي هيلز الشهيرين، برجين سكنيين وفندقًا فاخرًا وحدائق نباتية.

بيفرلي هيلز، كاليفورنيا، 14 يوليو/تموز 2021 /PRNewswire/ — أعلنت مجموعة “ألاجيم كابيتال” العقارية “Alagem Capital ” بالشراكة مع شركة “كاين إنترناشونال” “Cain International” إطلاق مشروع (وان بيفرلي هيلز) “One Beverly Hills” أحد المنتجعات الحضرية الخلابة والحيوية متعددة الأغراض بوسط مدينة بيفرلي هيلز العالمية. تولى تصميم المشروع كل من مؤسسة فوستر آند بارتنرز(Foster + Partners)، إحدى المؤسسات المعمارية الحاصلة على العديد من الجوائز والتي يرأسها المهندس المعماري الحاصل على جائزة بريتزكر اللورد نورمان فوستر، ومؤسسة هندسة المناظر الطبيعية (ريوس “RIOS“) والتي تتبوأ مكانة محلية مميزة. ويُعد المشروع الذي يُقام حاليًا على مساحة 17.5 فدانًا واحدًا من أكبر مشروعات التطوير العقاري الخاصة وأكثرها تطورًا من الناحية البيئية بالولايات المتحدة. يضم الموقع العديد من العقارات القريبة من فندق بيفرلي هيلتون ووالدورف أستوريا بيفرلي هيلز الشهيرين ومن المخطط أن يضيف مشروع “وان بيفرلي هيلز” ثلاثة من المباني المستدامة بيئيًا إلى الموقع: اثنين من الأبراج السكنية ذات الملكية الخاصة، ومبنى آخر يضم فندقًا فاخرًا كامل الأجنحة بدرجة تصنيف 42، بالإضافة إلى 37 وحدة سكنية مشتركة. كل هذه المباني ستُقام حول مجموعة من الحدائق النباتية الخلابة التي من المقرر تنسيقها في وسط الموقع على مساحة تبلغ 8 أفدنة. وسيشهد فندق بيفرلي هيلز عمليات تطوير واسعة للاستمتاع بخضرة الحدائق أثناء الإقامة بالفندق. وبفضل فلسفة المشروع التي تستهدف تحقيق تطوير عقاري يراعي أعلى معايير الصحة ويتبنى رؤية مستقبلية، صمِّمت المباني والحدائق الجديدة بمشروع “وان بيفرلي هيلز” لتتخطى أهداف التنمية المستدامة الطموحة التي تتبناها ولاية كاليفورنيا. ومن المقرر افتتاح مشروع “وان بيفرلي هيلز” في عام 2026.

وفي تصريح له، ذكر بيني ألاجيم “Beny Alagem”، الرئيس التنفيذي للمجموعة: “إننا نعتز بشراكتنا مع “Cain International“ ، وسيبقى لتعهدنا المشترك بمشروعات التطوير العقاري الجذابة التي تراعي المسؤولية البيئية صداه على مر الأجيال.” ويضيف ألاجيم: “إننا نضع تعريفًا جديدًا للتطوير في عالم ما بعد كورونا، وذلك بفضل الدمج بين دقة المعمار وأحدث التقنيات. “صُمِّم مشروع “وان بيفرلي هيلز” ليعكس نمط الحياة السائد في جنوب كاليفورنيا، والذي يتميز بشرفاته الواسعة عميقة التصميم والغرف الرحبة التي يغمرها ضوء الشمس. وتمتد خضرة الحدائق لتشمل واجهات المباني لتوفر إطلالة مفتوحة على جبال المحيط الهادئ. هذا المشروع لا يمكن تشييده إلا في مدينة بيفرلي هيلز. إنها مدينة تربطني بها صلة عميقة، وإنني أحرص على الاستثمار فيها؛ سيغير مشروع “وان بيفرلي هيلز” من أسلوب العمل على تحقيق الاستدامة والعيش الصحي، كما سيحدد معيارًا جديدًا للتنمية المستقبلية.”

من جانبه، ذكر جوناثان جولدشتاين “Jonathan Goldstein” الرئيس التنفيذي لشركة “Cain International“: “إن مشروع “وان بيفرلي هيلز” يعبر تمامًا عن مهمتنا التي تستهدف توفير أماكن برؤية مستقبلية تضمن التكامل السلس بين الأنشطة التجارية والحياة السكنية والمجتمعية،” مشيرًا إلى أن الشركة “قد نفذت بعض الاستثمارات الاستراتيجية على مستوى الولايات المتحدة في عدد من أبرز مشروعات التطوير العقاري الشهيرة؛ وإننا متحمسون لتقديم مشروع بطابع مميز بالشراكة مع مجموعة “Alagem Capital” والذي سيكون بمثابة بوابة معمارية جديدة لمدينة بيفرلي هيلز الشهيرة. سيضع مشروع “وان بيفرلي هيلز”، بنطاقه وتصميمه المعماري المذهل ومناهج التصميم التي تراعي الأبعاد البيئية والمجتمعية المتبعة في جميع مراحل المشروع، معيارًا جديدًا للتطوير العقاري، كما سيسهم في تشكيل مستقبل التنمية على مدار العقود القادمة.

تتولى مؤسسة فوستر آند بارتنرز إدارة المخطط العام لمشروع “وان بيفرلي هيلز” بالتعاون مع شركة التصميم المعماري متعددة التخصصات “RIOS” التي تتخذ من مدينة لوس أنجلوس مقرًا لها وتتولى الإشراف على إعمال هندسة المناظر الطبيعية. وتتعاون المؤسستان الحاصلتان على العديد من الجوائز لتشييد مجموعة فريدة من المباني والحدائق على أن يمثل عامل الرفاهية محور تركيز عملهما، وسيعمل مشروع “وان بيفرلي هيلز” على تيسير التكامل بين مزايا فندقي بيفرلي هيلتون ووالدورف أستوريا بيفرلي في موقع واحد يمتد على مساحة 17.5 فدانًا، كما سيحقق فندق بيفرلي هيلتون الشهير استفادة كبيرة من فرص إعادة الاستثمار التي تعكس منتجع “وان بيفرلي هيلز” المزود بمنطقة استقبال وجلوس جديدة الطراز وتحسينات بقاعة الرقص إلى جانب حمام سباحة بتصميم جديد 36 غرفة تبديل الملابس بجوار حمام السباحة، كما سيضم المنتجع مركز مؤتمرات جديد مقام على مساحة 38,000 قدم مربع ومزود بأحدث التقنيات بالإضافة إلى دعمه بمساحات استراحة فريدة روعي في تصميمها الاستفادة من الطقس المميز بجنوب كاليفورنيا؛ ستشمل أيضًا الفنادق المقامة مبنىً جديدًا مكونًا من 10 طوابق يضم وحدات سكن للزوار متكاملة الأجنحة بدرجة تصنيف فندقي 42، كما سيضم المبنى 37 وحدة سكنية مشتركة الملكية.

سيوفر منتجع “وان بيفرلي هيلز” ناديًا بعضوية خاصة للمقيمين إلى جانب نخبة من غير المقيمين ممن يتطلعون إلى مستوى خدمة ومزايا تنافس أفخم المنتجعات العالمية، وسيستمتع الأعضاء بمساحة استرخاء تبلغ 130,000 قدم مربع مقسمة إلى ثلاثة مستويات بحيث تضم مرفق استرخاء ونادٍ ومنطقة لممارسة أنشطة اللياقة البدنية؛ ومن المخطط أن يتوسط مرفق الاسترخاء مركز سبا فاخر مزود بأحدث التجهيزات التي تركز على تحسين عافية الزوار، كما سيوفر النادي العديد من الفرص الترفيهية، حيث سيضم مطعمًا خاصًا وردهة استراحة وغرفة لاحتساء النبيذ وقبو للخمور وصالات عرض وصالة بولينج وذلك من بين أشياء كثيرة أخرى؛ في حين ستوفر منطقة ممارسة الأنشطة الرياضية مجموعة من الخيارات للأعضاء تتيح لهم فرصة المشاركة في العديد من الأنشطة على كافة المستويات، والتي تشمل غرف التدريب الخاصة ومساحات مفتوحة لممارسة الكارديو ومسبح رياضي مغطى وملاعب لكرة سلة وكرة التنس، بالإضافة إلى منشأة لياقة بدنية تسمح للأعضاء بالاستمتاع بشمس كاليفورنيا الساطعة.

علاوة على ما سبق، سيوفر البرجان السكنيان أعلى قدر من الخصوصية مع الاستمتاع بإطلالة مفتوحة من شواطئ المحيط الهادئ على لوحة هوليود الشهيرة المثبتة على تلال هوليود هيلز؛ سيتميز البرجان بارتفاعهما الذي لا يُضاهى بين مباني بيفرلي هيلز وبتناغمهما مع الحدائق النباتية والمناظر الطبيعية المحيطة بنادي لوس أنجلوس الريفي (Los Angeles Country Club) بحيث تمتد الخضرة لتغطي واجهات المبنيين، ونظرًا لنماذجهما المعمارية المقوسة والمدرجة وحواف المباني الملساء والشرفات كبيرة الواسعة يجمع المبنيان بين طابع الحياة الخاصة وخضرة الحدائق لتختفي الحدود التي تفصل بين الحياة بين الجدران والهواء الطلق؛ وتتراوح مساحة تلك البيوت السكنية المتطورة ما بين 2,000 و 16,000 قدم مربع بأسقف يتراوح ارتفاعها ما بين 12 إلى 16 قدم ومطابخ مريحة التصميم مزودة بمجموعة من الأجهزة الذكية والتقنيات الخاصة التي تسمح لك بالتحكم الفعال في التهوية والمياه ووسائل الراحة والإضاءة والصوت؛ وتطل الجدران الزجاجية من الأرضيات حتى الأسقف على شرفات رحبة بعمق يصل إلى 15 قدم، بينما توفر بعض الوحدات السكنية مغاطس في الشرفات وأبوابًا تطل على المصاعد مباشرة؛ ولمزيد من الارتقاء بنمط الحياة منتجع “وان بيفرلي هيلز” سيُتاح لجميع شاغلي الوحدات السكنية مجموعة من الخدمات الفندقية الفاخرة.

ويتوسط منتجع “وان بيفرلي هيلز” الحدائق النباتية التي ستمثل واحة مستدامة لتحسين العافية وتحفيز الاستكشاف والاسترخاء. لقد برعت مؤسسة فوستر آند بارتنرز ابتكار تصميم منصة مرتفعة ستمتد من الجانب الغربي للمنتجع حتى فندق بيفرلي هيلتون لتشييد الحدائق النباتية الخلابة. خُصِّصت مساحة هذا الملاذ الممتد على مساحة 8 أفدنة لزراعة 40 شجرة و 250 فصيلة نباتية تنتمي إلى 13 منطقة نباتية مختلفة بولاية كاليفورنيا، كما ستضم تلك الحدائق مجموعة مختارة من التماثيل والمناظر المائية ومناطق جلوس مزودة بمظلات، بالإضافة إلى بعض الممرات بطول 2 ميل والعديد من المرافق الأخرى. الحديقة مزودة بأنظمة ري ذكية في أغلب أنحائها، حيث تعتمد الحديقة بأكملها على نظام ري مكثف باستخدام المياه الرمادية. ستتولى جمعية مجتمعية للحفاظ على الطبيعة، تضم عددًا من سكان منتجع “وان بيفرلي هيلز” ومسؤولي المدارس وقادة المجتمعات لمحلية وممثلي الفنادق، الإشراف على البرامج والعمليات التعليمية.

وحسبما ذكر نورمان فوستر، المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة فوستر آند بارتنرز: “كانت بيفرلي هيلز في البداية عبارة عن مساحة مستوية من الأرض الزراعية – واحة خضراء تعتمد عليها المجتمعات العمرانية المجاورة في غذائها.” ويضيف فوستر: “بعد قرن من الزمان، جاءنا هذا الإلهام لتطوير منتجع يعتمد على فلسفة العمارة عضوية بحيث يتناغم مع المناظر الطبيعية ويستمتع العامة من الناس بجزء كبيرة منه كأحد الموارد المشتركة بين سكان المدينة. يرجع ثراء ولاية كاليفورنيا الثقافي في المقام الأول إلى تنوع العوامل المؤثرة، بالإضافة إلى الحاجة الماسة إلى تحقيق الاستدامة – خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على المياه وإعادة تدويرها للأغراض الزراعية. وإننا نرحب بهذه الفرصة لتطوير مخطط عام شامل يعتمد على نهج مستدام يشمل الموقع بأكمله.”

بينما يذكر مارك ريوس(Mark Rios)، مؤسس شركة ريوس: “يعد منتجع “وان بيفرلي هيلز” أحد المشروعات الاستثنائية والرائدة، ليس على مستوى مدينة لوس أنجلوس فحسب، بل على مستوى الساحل الغربي بأكمله.” ويضيف ريوس: “في إطار حرصنا على إحياء المساحات المفتوحة بالموقع والحفاظ على استدامتها، قررنا تشييد مجموعات من المناظر نباتية منتقاة بعناية والمستوحاة من المناظر الطبيعية المحلية التي تتميز لها ولاية كاليفورنيا، والتي توفر ثروة من جمال الطبيعية يمكن الاقتباس منها. تعتمد هذه التجارب النباتية المتنوعة على عدد من الأنظمة الري المستدامة، كالدمج بين استخدام المياه المعالجة وفائض مياه الأمطار، لضمان إثراء أرض حدائق “وان بيفرلي هيلز” النباتية بالعناصر البستانية بحيث تمثل ملاذًا وارف الظلال ومركزًا لتحسين عافية الموائل البيئية المحلية وسكان المنطقة وزوارها على حد سواء.”

يعتبر مشروع “وان بيفرلي هيلز” بمثابة استثمار في مستقبل مستدام، كما يستهدف وضع معيار جديد للاستدامة البيئية بالاستفادة من العديد من التقنيات التي تعمل على تقليل نسبة الانبعاثات الكربونية واستهلاك الطاقة إلى حد كبير. وتتولى شركة جلوماك “Glumac” – إحدى مؤسسات تصميم وهندسة المباني المستدامة العالمية – تنسيق الأنظمة التي تستهدف الحصول على شهادة الريادة في التصميم البيئي والطاقة (LEED) البلاتينية وشهادة معايير ويل العالمية (WELL) لتقييم جودة الصحة بالمباني. ستعتمد أبنية منتجع “وان بيفرلي هيلز” على نظام حراري أرضي مركزي للتحكم في درجة حرارة التربة لتوفير الحرارة المطلوبة والمياه الدافئة وطرد الحرارة من أنظمة التبريد دون الحاجة إلى استخدام الغاز الطبيعي. كما سيحد النظام من الاعتماد على أبراج التبريد اللازمة، ما سيسهم في توفير الملايين من جالونات المياه سنويًا.

بفضل استخدام أنظمة الري المعتمدة على مياه الأمطار المجمعة والمياه الرمادية المعاد تدويرها، تتميز المساحات الخضراء مترامية الأطراف بمنتجع “وان بيفرلي هيلز” باستدامتها المائية الكاملة. ستوفر هذه الجهود الملايين من جالونات المياه سنويًا. وسعيًا لتحقيق التناغم بين عناصر شبكة الطاقة والحفاظ على البنية التحتية لقطاع الطاقة المحلي، تضمن تصميم المشروع نظام بطاريات تخزين مركزي عالي القدرة، وشبكة وحدات توليد الطاقة الشمسية بالموقع، إلى جانب نظام تخزين المياه المبردة بالطاقة الحرارية، ما سيسهم في مرونة إدارة الطلب على الكهرباء بالمشروع بتقليل معدل نقل الكهرباء الفوري على فترات منتظمة في اشتمال شبكة توليد الطاقة على مصادر وقود غير نظيفة. كما سيسهم أيضًا في تلبية الطلب المحلي والاستجابة لحالات عجز الطاقة على مستوى الخدمات. سيعتمد المشروع على مواد معاد تدويرها ومنخفضة البصمة الكربونية والسموم لإنشاء مباني المنتج التي ستمتد على مساحة 1.375 مليون قدم مربع. كما صُمِّمت مساحات المنتجع بحيث تدعم إمكانية التنقل متعدد الوسائل، بما في ذلك المشي وركوب الدراجات وغيرها من وسائل المواصلات؛ كما يوفر المشروع إمكانيات واسعة لشحن السيارات الكهربائية بالجراجات تحت الأرضية.

ويذكر نيكول آيل (Nicole Isle)، كبير خبراء استراتيجية الاستدامة بشركة جلوماك: “بالتعاون مع بيني ألاجيم، وفريق عمله وشركائه بمؤسسة كاين إنترناشونال، نمضي بثبات نحو تحقيق أهداف الاستدامة ثلاثية الأسس التي وضعناها لأنفسنا، مع التوازن بين أهدافنا الاجتماعية والبيئية والاقتصادية وصولًا إلى تحقيق هذين المعيارين العالميين: شهادة الريادة في التصميم البيئي والطاقة (LEED) البلاتينية وشهادة معايير ويل العالمية (WELL) لتقييم جودة الصحة بالمباني.” ويضيف آيل: “تتمثل مهمتنا في تشييد منتجع “وان بيفرلي هيلز” كواحد من أكثر نماذج التطوير العقاري مراعاة للبيئة على مستوى العالم، بفضل مبانيه الصحية والذكية ومساحاته المفتوحة.”

ومن المقرر أن تتولى مؤسسة جنسلر (Gensler)، رائدة التصميم المعماري على مستوى العالم، أعمال العمارة التنفيذية بالمشروع.

سيوفر منتجع “وان بيفرلي هيلز” لمدينة بيفرلي هيلز ومقاطعة لوس أنجلوس العديد من فرص العمل، بالإضافة إلى العائدات الضريبية والأرباح – محققًا حوالي 1 مليار دولار من الإنفاق المحلي سنويًا. يضمن هذا الاتفاق التنموي التاريخي مع مدينة بيفرلي هيلز تحقيق رسوم منفعة عامة تبلغ 100 مليون دولار، إلى جانب توفير عدد من مصادر الربح الأخرى.

لمزيد من المعلومات حول مشروع “وان بيفرلي هيلز” يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني: www. onebeverlyhills.com.

نبذة عن مجموعة “ألاجيم كابيتال”

تتخذ مجموعة “ألاجيم كابيتال” القابضة من مدينة بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا مقرًا لها، إذ تستهدف اقتناص العديد من الفرص الاستثمارية. تعمل مجموعة “ألاجيم كابيتال” تحت قيادة السيد/ بيني ألاجيم الذي يتولى منصب مدير مجلس إدارة المجموعة ورئيسها التنفيذي. كواحد من رواد الأعمال، يتمتع ألاجيم بخبرة تناهز أربعة عقود في مختلف المجالات، ومن بينها الحواسب الآلية والاتصالات والتكنولوجيا والعقارات. وتركز المجموعة استثماراتها حاليًا في القطاع العقاري وقطاع الفنادق.

نبذة عن شركة “كاين إنترناشونال”

تُعد “كاين إنترناشونال” إحدى مؤسسات الاستثمار العقاري الخاصة، وتمارس الشركة نشاطها في أوروبا والولايات المتحدة. وقد بلغت قيمة استثمارات الشركة العقارية منذ عام 2014 أكثر من 5.9 مليار دولار بنظام الاستثمار بالإقراض والاستثمار السهمي. كما تهتم “كاين إنترناشونال” بالاستثمار في مشروعات تحسين نمط الحياة والمشروعات الترفيهية التي تقدم تجارب وخدمات ومرافق مميزة للمجتمعات الاستهلاكية الحديثة. وقد تأسست “كاين إنترناشونال” بموجب شراكة بين رئيسها التنفيذي وشركة “Eldridge Industries” القابضة. ويتبع الشركة مؤسسة “Cain International Advisers Limited” المعتمدة من هيئة الأورق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، وتمثل شعبة الاستشارات التنفيذية وإدارة الأصول التابع لمؤسسة “كاين إنترناشونال”. لمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.cainint.com.

نبذة عن مؤسسة “فوستر آند بارتنرز”

تُعد فوستر آند بارتنرز إحدى استديوهات التصميم المعماري والعمراني العالمية والتي تقع الاستدامة في صميم عملها، وقد أسسها السيد/ نورمان فوستر منذ أكثر من خمسين عامًا في عام 1967. ومنذ إنشائها، نجح فوستر بفريق عمله في التأسيس لممارسة دولية حازت على شهرة عالمية في مجال التصميم الريادي المحكم. تجمع الشركة بين المهارات المعمارية والهندسية التي تشمل الجانب الإنشائي والبيئي والحضري والتصميم الداخلي والصناعي، بالإضافة إلى إنتاج النماذج والأفلام وخبرات الطيران والعديد من المهارات الأخرى – وتوفر المؤسسة بيئة عمل تشبه جامعة مصغرة. وبفضل خبراتها المتنوعة، تتمتع المؤسسة بالإمكانيات التي تؤهلها لتولي مجموعة كبيرة من المشروعات، خاصة تلك التي تتميز بدرجة كبيرة من التعقيد والضخامة. حققت المؤسسة شهرة عالمية بمشاركتها في تشييد العديد من الإنشاءات، والتي تشمل برج “Hearst Headquarters” بنيويورك، وناطحة السحاب “30 St Mary Axe” الشهيرة باسم “The Gherkin” بمدينة لندن، وكوبري “Viaduc de Millau” في فرنسا، ومقر البرلمان الألماني “مبنى الرايخستاغ” ببرلين، ومتحف نورتون للفنون “Norton Museum of Art” في مدينة ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا، ومقر شركة أبل بكاليفورنيا، ومقر شركة بلومبرج الأوروبي الجديد بمدينة لندن.

نبذة عن شركة “ريوس”

حققت مؤسسة ريوس شهرة عالمية بفضل نهجها التعاوني متعدد التخصصات، لتحصد العديد من الجوائز على مستوى نطاق غير مسبوق من مجالات التصميم. منذ عام 1985، يتفانى أفراد مؤسسة “ريوس”، من المعماريين ومهندسي المناظر الطبيعية والمخططين ومصممي الأعمال الحضرية والداخلية والمعارض ومصممي الجرافيك ومصممي المنتجات، تقديم خدماتهم والتعبير عن إبداعهم من خلال ما يبتكرونه من تصميمات المباني والأماكن والمنتجات التي تجمع بين الإحكام والعملية وجاذبية التصميم. في عام 2017، أصدرت مؤسسة “ريوس” أول كتاب لها بعنوان: “Not Neutral: For Every Place, Its Story” ويضم مجموعة واسعة من أعمال استديوهات التصميم المعماري متعددة التخصصات، وقد أصدرته مؤسسة “AMMO Books” للنشر. للمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني: www.rios.com

نبذة عن شركة “جلوماك”

تُعد جلوماك إحدى شركات تصميم المباني العالمية، إذ تهتم بإنشاء مبانٍ مستدامة تتميز بتصميمها المرن الذي يوفر مساحات صحية منتجة تتسم بالتوزيع العادل للمجتمعات كافة. تظهر رسالتنا، التي تستهدف السعي لنكون مهندسين لمستقبل مستدام، في مشروعاتنا وعملياتنا وأداء موظفينا الذين يحرصون على تحقيق أهدافنا ثلاثية الأسس والتي تركز على العملاء/البيئة/الربح.

نبذة عن شركة “جنسلر”

تُعد “جنسلر” واحدة من مؤسسات المعمار والتصميم والتخطيط العالمية، حيث تنتشر مقراتها في 46 موقعًا، وتضم أكثر من 5,000 موظف متصلين شبكيًا في مقراتها في أرجاء قارة آسيا وأوروبا وأستراليا والشرق الأوسط والأمريكيتين. تأسست الشركة عام 1965، حيث يتجاوز عدد عملائها الفعليين 3,500 جهة في جميع القطاعات تقريبًا. ويحرص المصممون التابعون لمؤسسة “جنسلر” على الارتقاء بأماكن المعيشة والعمل واللعب لتصبح أكثر إلهامًا ومرونة وتأثيرًا.

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