‫مجموعة أكور تستقبل عام 2022 بافتتاح مجموعة مذهلة من الفنادق والمنتجعات الجديدة

أكثر من 300 وجهة جديدة حول العالم يمكن لهواة السفر زيارتها قريبًا.

باريس، 20 يناير 2022/PRNewswire/ — يَسُر مجموعة أكور (Accor) الكشف عن بعض فنادقها ومنتجعاتها التي سيتم افتتاحها في عام 2022 والأعوام التي تليه؛ والتي ستُتيح لنزلائها ولهواة السفر استكشاف وجهات جديدة في جميع أنحاء العالم. في هذا العام، ستقوم المجموعة بافتتاح فنادق جديدة في العديد من الوجهات الأكثر إثارة في العالم؛ مثل لندن والدوحة وموسكو، كما ستقوم المجموعة بافتتاح العديد من الفنادق التي تحمل أسماء علامات تجارية معروفة في وجهات رائعة ومذهلة؛ مثل مدينة بانجكالان بان في إندونيسيا، ومدينة كوبنهاجن في الدنمارك، ومنطقة كاسكو فيجو في مدينة بنما.

وقال سيباستيان بازين، رئيس مجلس إدارة مجموعة أكور ورئيسها التنفيذي: «تؤمن المجموعة إيمانًا قويًا بأهمية تبنيها لقيم الشمول والتنوع سواءً في قوتها العاملة أو قاعدة عملائها أو علاماتها التجارية. كما تحرص المجموعة على ابتكار أفكار إبداعية جديدة تساعد على تمكين عملائها من زيارة وجهات جديدة ومثيرة. ومع افتتاح المجموعة لأكثر من 300 فندق ومنتجع جديد في عام 2022، نحن على يقين من أننا سنُوفر لكل نزيل من نزلاء فنادقنا ومنتجعاتنا في جميع أنحاء العالم مكانًا فريدًا يستمتع فيه برحلته القادمة».

ويُعدّ فندق «رافلز لندن آت ذي أو دبليو أو» أحد أبرز الفنادق التي ستفتتحها المجموعة في عام 2022؛ حيث يجري حاليًا الاستعداد لتشغيل هذا الفندق في مبنى Old War Office في لندن والذي أقام فيه أشهر رجال الدولة والجواسيس في بريطانيا، مثل ونستون تشرشل وإيان فليمنغ. هذا المبنى يُعدّ تحفة معمارية ويتم حاليًا إتمام تعديلات هائلة فيه ليضم 120 غرفة وجناحًا، إضافة إلى 85 وحدة تحمل أسماء علامات تجارية متميّزة و11 مطعمًا وبارًا. وفي الوقت نفسه، ستفتتح المجموعة فندق «نوفوتيل ليفربول بادينغتون فيليج» في شمال غرب إنجلترا، والذي سيصبح معلمًا بارزًا في مدينة ليفربول النابضة بالحياة والحيوية والمتميّزة بتراثها الموسيقى الرائع ومعالمها الثقافية، ويتكوّن مبنى هذا الفندق الجديد من 16 طابقًا ويضم أكثر من 220 غرفة، وسيكون أطول مبنى في مدينة ليفربول وأحد أكثر الأماكن جذبًا للسياح والسكان المحليين في المدينة.

تعمل مجموعة أكور على تعزيز شبكة فنادقها في جميع أنحاء أوروبا بافتتاح فنادق جديدة؛ ومن بين الفنادق التي تم افتتاحها بالفعل أو سيتم افتتاحها قريبًا: فندق سوفيتل برشلونة سكيبر، وفندق ميركيور أمستردام نورث ستيشن، وفندق إيبيس ستايلز سانت مارغريتن، سويسرا، وفندق ميركيور بريزيدنت ليتشي، إيطاليا، وفندق إم جاليري كالياري بالازو تيرسو، إيطاليا. ما تزال مدينة باريس سوقًا مفضّلًا لمجموعة أكور؛ ليس فقط لوجود مقرّ الشركة فيها أو لرعايتها لنادي باريس سان جيرمان لكرة القدم، ولكن أيضًا لاستضافتها لدورة الألعاب الأولمبية وأولمبياد المعاقين 2024. لذا، ستفتتح مجموعة أكور في عام 2022 فنادق جديدة في باريس؛ منها فندق إم جاليري في قصر الملكة مارغريت الأثري ببلدية إيسي ليه مولينو، وفندق جريت باريس فانسِن.

وعلى الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، تترقب قارة أمريكا الشمالية افتتاح فندق وريزيدنس بوسطن باك باي في أواخر هذا العام، ويقع هذا الفندق في حي باك باي الراقي في مدينة بوسطن، وسيُعدّ أول فندق من سلسلة فنادق رافلز يتم افتتاحه في هذه القارة. يتكون مبنى الفندق من 35 طابقًا، ويضم 146 وحدة سكنية و 147 غرفة نزلاء وست قاعات لتناول الأطعمة والمشروبات، من بينها سكاي بار وسبيكيزي. كما سيضم هذا الفندق سكاي لوبي مذهل مكوّن من ثلاثة طوابق والذي سيكون الأول من نوعه في مدينة بوسطن.

ويُعدّ الشرق الأوسط أيضًا منطقة مهمّة لمجموعة أكور؛ خاصّة بعد اختيار المجموعة لتكون الجهة الرسمية لتوفير خدمات الإقامة الخاصّة ببطولة كأس العالم 2022 المزمع إقامتها في قطر؛ حيث ستتولى المجموعة إدارة وتشغيل أكثر من 60000 غرفة في شقق وفيلات في جميع أنحاء هذه الدولة العربية الخليجية لتوفير أماكن إقامة لزوار هذا الحدث المثير. كما ستزيد المجموعة قريبًا من عدد فنادق ريكسوس التابعة لها في قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام من خلال افتتاح فندق ريكسوس الدوحة قطيفان في قطر، وفندق ريكسوس أبحر جدة في المملكة العربية السعودية، وفندق ريكسوس جوهرة الخور في دبي بالإمارات العربية المتحدة. ستفتتح مجموعة أكور أيضًا العديد من الفنادق الجديدة المذهلة في جميع أنحاء منطقة الخليج؛ منها فندق رافلز الدوحة وفندق فيرمونت الدوحة، وفندق بانيان تري العلا في وادي عشار بالمملكة العربية السعودية، وفندق فيرمونت مارينا الرباط – سلا.

كما تُعدّ روسيا سوقًا مهمًا للغاية لمجموعة أكور في عام 2022؛ حيث تواصل السياحة الداخلية نموها في هذه الدولة، خاصّة بين المسافرين الروس الذين اعتادوا على الإقامة في أماكن تُوفر لهم خدمات عالية الجودة ذات معايير دولية. وستفتتح المجموعة العديد من الفنادق والمنتجعات الجديدة في جميع أنحاء البلاد؛ منها فندق نوفوتيل موسكو كومسيتي، وفندق إيبيس ستايلز كوجاليم روسيا، ومنتجع وسبا موفنبيك ميراسليونب أنابا.

وفضلًا عن ذلك، ستفتتح مجموعة أكور قريبًا أول فندق لها في الدنمارك (فندق إيبيس ستايلز أوريستاد الدنمارك)؛ ويقع هذا الفندق على مقربة من العاصمة كوبنهاغن، ويُمثّل مجرد بداية لعمل مجموعة أكور في هذه الدولة الاسكندنافية الجميلة.

وأخيرًا، نظرًا لأنّ الفنادق العصرية (لايف ستايل) تُعدّ حاليًا أسرع الفنادق نموًا في قطاع الضيافة على مستوى العالم، ستواصل مجموعة أكور -من خلال مشروعها المشترك مع شركة “إنيسمور”- العمل على إنشاء وتطوير مجموعة من الفنادق العصرية التي تحمل أسماء علامات تجارية مرموقة، مثل فنادق موندريان، وفنادق إس إل إس، وفنادق مورجانز أوريجينالز، وفنادق ماما شيلتر. وتشمل أبرز الفنادق التي سيتم افتتاحها قريبًا: فندق موندريان هونغ كونغ كولون (أول فندق من سلسلة فنادق موندريان يتم افتتاحه في الصين)؛ ويقع هذا الفندق بمنطقة كولون في هونغ كونغ ويضم 324 غرفة مُطلة مباشرة على الميناء، وفندق ميزون ديلانو باريس؛ والذي يقع في الدائرة الثامنة (8) الراقية على بعد خطوات قليلة من شارع دو فوبورج سان أونوريه الشهير في مدينة باريس، وفندق تريب بنوم بنه بوست أوفيس سكوير؛ والذي يقع في ميدان مكتب البريد التاريخي في مدينة بنوم بنه ويُضيف مظهرًا جماليًا جريئًا وجديدًا إلى الفنادق في كمبوديا، وفندق ماما شيلتر دبي؛ والذي سيكون بمثابة منتجع رائع في قلب مدينة دبي وسيضم شققًا فندقية وحمّامات سباحة وصالة سينما في الهواء الطلق.

وقالت أغنيس روكفور، رئيسة إدارة التطوير العالمي في مجموعة أكور: «تسعى مجموعة أكور بقوة إلى تطوير أعمالها، ويُسعدنا استقبال عام 2022 بالعديد من المشروعات الجديدة». وأضافت: «تحرص المجموعة على تعزيز شبكة فنادقها الممتدة في جميع أنحاء العالم من خلال افتتاح فنادق جديدة تُتيح لنزلائها زيارة وجهاتهم المفضلة واستكشاف أماكن جديدة؛ وسنقوم هذا العام بافتتاح عدد من الفنادق يفوق بكثير ما افتتحناه خلال العامين الماضيين».

فيما يلي قائمة بأبرز الفنادق والمنتجعات التي ستفتتحها مجموعة أكور خلال عام 2022:

مجموعة أكور

أبرز الفنادق التي سيتم افتتاحها خلال عام 2022

أوروبا الشمالية

فندق «رافلز لندن آت ذي أو دبليو أو» (سيتم افتتاحه في أواخر عام 2022): فندق فاخر جديد مُقام في مبنى Old War Office الكائن بطريق وايت هول بمدينة لندن والمُدرج في الفئة الثانية للمباني التاريخية في بريطانيا. وسيفتح هذا الفندق أبوابه للجمهور لأول مرة عقب إتمام التعديلات الهائلة التي أجريت على المبنى ليضم 120 غرفة وجناحًا، إضافة إلى 85 وحدة تحمل أسماء علامات تجارية متميّزة و11 مطعمًا وبارًا.

(سيتم افتتاحه في أواخر عام 2022): فندق فاخر جديد مُقام في مبنى الكائن بطريق وايت هول بمدينة لندن والمُدرج في الفئة الثانية للمباني التاريخية في بريطانيا. وسيفتح هذا الفندق أبوابه للجمهور لأول مرة عقب إتمام التعديلات الهائلة التي أجريت على المبنى ليضم 120 غرفة وجناحًا، إضافة إلى 85 وحدة تحمل أسماء علامات تجارية متميّزة و11 مطعمًا وبارًا. فندق إمبوريوم بلوفديف – إم جاليري، بلغاريا (سيتم افتتاحه في أوائل عام 2022): كان يومًا ما متجرًا شهيرًا وأصبح الآن فندقًا مصممًا على الطراز القديم. وسيوفر هذا الفندق لنزلائه متعة الجلوس والاسترخاء في قاعته المذهلة لتناول المشروبات، وممارسة الرياضة في صالاته المخصّصة للياقة البدنية، وإجراء اجتماعاتهم في قاعاته الثلاثة المخصّصة لعقد المؤتمرات.

(سيتم افتتاحه في أوائل عام 2022): كان يومًا ما متجرًا شهيرًا وأصبح الآن فندقًا مصممًا على الطراز القديم. وسيوفر هذا الفندق لنزلائه متعة الجلوس والاسترخاء في قاعته المذهلة لتناول المشروبات، وممارسة الرياضة في صالاته المخصّصة للياقة البدنية، وإجراء اجتماعاتهم في قاعاته الثلاثة المخصّصة لعقد المؤتمرات. منتجع وسبا موفنبيك ميراسليونب أنابا، روسيا (سيتم افتتاحه في أوائل عام 2022): في هذا المنتجع المُقام على شاطئ ميراسليونب المُطل على البحر الأسود في مدينة أنابا، يستمتع نزلاء المنتجع بالكثير من الأيام المشمسة في فصل الصيف الذي يمتد لمدّة ستة أشهر، ويضم هذا المنتج المذهل خمسة حمامات سباحة، وملاعب رياضية وملاعب للأطفال، ومتنزه مغامرات رياضية، ومسارح حفلات موسيقية، ومطاعم عائلية، ومرافق سبا ولياقة بدنية.

(سيتم افتتاحه في أوائل عام 2022): في هذا المنتجع المُقام على شاطئ ميراسليونب المُطل على البحر الأسود في مدينة أنابا، يستمتع نزلاء المنتجع بالكثير من الأيام المشمسة في فصل الصيف الذي يمتد لمدّة ستة أشهر، ويضم هذا المنتج المذهل خمسة حمامات سباحة، وملاعب رياضية وملاعب للأطفال، ومتنزه مغامرات رياضية، ومسارح حفلات موسيقية، ومطاعم عائلية، ومرافق سبا ولياقة بدنية. فندق بولمان تبليسي أكسيس تاورز، جورجيا (سيتم افتتاحه في منتصف عام 2022): يقع هذا الفندق الجديد المكوّن من 226 غرفة داخل مجمع أكسيس تاورز المذهل، وسيضع هذا الفندق معايير جديدة للفنادق في مدينة تبليسي؛ حيث سيُوفر الفندق لنزلائه سكاي بار مُطل على حمّام سباحة على السطح، ومطعمًا وبارات، وأكبر قاعة مؤتمرات في وسط المدينة، وغير ذلك الكثير.

(سيتم افتتاحه في منتصف عام 2022): يقع هذا الفندق الجديد المكوّن من 226 غرفة داخل مجمع أكسيس تاورز المذهل، وسيضع هذا الفندق معايير جديدة للفنادق في مدينة تبليسي؛ حيث سيُوفر الفندق لنزلائه سكاي بار مُطل على حمّام سباحة على السطح، ومطعمًا وبارات، وأكبر قاعة مؤتمرات في وسط المدينة، وغير ذلك الكثير. فندق ميركيور أمستردام نورث، هولندا (سيتم افتتاحه في منتصف عام 2022): يقع هذا الفندق الجديد في منطقة نورد الواعدة على مقربة من محطة المترو. أثناء تصميمها للفندق، اعتمدت المُصمّمة “شارلوت إيميريج” على ميزة رطوبة الأرض في هذه المنطقة لوضع تصميم هادئ للفندق يُوفر لنزلائه متعة الشعور بالاسترخاء والسكينة.

(سيتم افتتاحه في منتصف عام 2022): يقع هذا الفندق الجديد في منطقة نورد الواعدة على مقربة من محطة المترو. أثناء تصميمها للفندق، اعتمدت المُصمّمة “شارلوت إيميريج” على ميزة رطوبة الأرض في هذه المنطقة لوضع تصميم هادئ للفندق يُوفر لنزلائه متعة الشعور بالاسترخاء والسكينة. فندق ميركيور شكلارسكا بوريبا، بولندا (سيتم افتتاحه في منتصف عام 2022): يبدو هذا الفندق كالجوهرة وسط المساكن المجاورة له، وتصميمه مستوحى من تصميم المنازل الجبلية الريفية. ويوفر هذا الفندق لنزلائه جميع وسائل الراحة الحديثة التي ينشدها المسافرون.

(سيتم افتتاحه في منتصف عام 2022): يبدو هذا الفندق كالجوهرة وسط المساكن المجاورة له، وتصميمه مستوحى من تصميم المنازل الجبلية الريفية. ويوفر هذا الفندق لنزلائه جميع وسائل الراحة الحديثة التي ينشدها المسافرون. فندق ميركيور براسوف كوبيكس، رومانيا (سيتم افتتاحه في أوائل عام 2022): يتميّز فندق ميركيور بطرازه الدافئ، ويضم 57 غرفة مريحة وحديثة وذات طابع فريد، وغرف اجتماعات حديثة للمناسبات الاجتماعية وفعاليات الشركات، ومطعم وبارًا يُقدمان مجموعة متنوعة رائعة من الأطعمة والمشروبات المحلية.

(سيتم افتتاحه في أوائل عام 2022): يتميّز فندق ميركيور بطرازه الدافئ، ويضم 57 غرفة مريحة وحديثة وذات طابع فريد، وغرف اجتماعات حديثة للمناسبات الاجتماعية وفعاليات الشركات، ومطعم وبارًا يُقدمان مجموعة متنوعة رائعة من الأطعمة والمشروبات المحلية. فندق نوفوتيل ليفربول بادينغتون فيليج (سيتم افتتاحه في منتصف عام 2022): سيصبح هذا الفندق معلمًا بارزًا في مدينة ليفربول النابضة بالحياة والحيوية والمتميّزة بتراثها الموسيقى الرائع ومعالمها الثقافية، ويتكوّن مبنى هذا الفندق الجديد من 16 طابقًا، وسيكون أطول مبنى في مدينة ليفربول وأحد أكثر الأماكن جذبًا للسياح والسكان المحليين في المدينة.

(سيتم افتتاحه في منتصف عام 2022): سيصبح هذا الفندق معلمًا بارزًا في مدينة ليفربول النابضة بالحياة والحيوية والمتميّزة بتراثها الموسيقى الرائع ومعالمها الثقافية، ويتكوّن مبنى هذا الفندق الجديد من 16 طابقًا، وسيكون أطول مبنى في مدينة ليفربول وأحد أكثر الأماكن جذبًا للسياح والسكان المحليين في المدينة. نوفوتيل ليفينج تالين (سيتم افتتاحه في أواخر عام 2022): هو أول فندق من نوعه يوفر خدمات إقامة طويلة في منطقة البلطيق. يقع هذا الفندق في حي ساحر بين مدينة تالين القديمة والميناء، ويضم 124 غرفة ومناطق اجتماعية نابضة بالحيوية ومساحة عمل مشتركة وصالة ألعاب رياضية ومطعمًا؛ وهو ما يُتيح لنزلائه من المسافرين الاستمتاع بإقامة رائعة.

(سيتم افتتاحه في أواخر عام 2022): هو أول فندق من نوعه يوفر خدمات إقامة طويلة في منطقة البلطيق. يقع هذا الفندق في حي ساحر بين مدينة تالين القديمة والميناء، ويضم 124 غرفة ومناطق اجتماعية نابضة بالحيوية ومساحة عمل مشتركة وصالة ألعاب رياضية ومطعمًا؛ وهو ما يُتيح لنزلائه من المسافرين الاستمتاع بإقامة رائعة. فندق إيبيس ستايلز كوجاليم روسيا (سيتم افتتاحه في منتصف عام 2022): هو أول فندق من سلسلة فنادق إيبيس ستايلز في منطقة يوغرا في روسيا. ويضم هذا الفندق 122 غرفة مصمّمة على الطراز الأوروبي بزخارف وألوان التايغا المميّزة للطبيعة الشمالية.

(سيتم افتتاحه في منتصف عام 2022): هو أول فندق من سلسلة فنادق إيبيس ستايلز في منطقة يوغرا في روسيا. ويضم هذا الفندق 122 غرفة مصمّمة على الطراز الأوروبي بزخارف وألوان التايغا المميّزة للطبيعة الشمالية. فندق إيبيس ستايلز سانت مارغريتن، سويسرا (سيتم افتتاحه في منتصف عام 2022): يقع هذا الفندق الجديد في منطقة بحيرة كونستانس بسويسرا. وبتصميماته وزخارفه المبهجة والمريحة المستوحاة من أشجار الصنوبر، يُوفر هذا الفندق لزائريه متعة الشعور بالاسترخاء والراحة.

(سيتم افتتاحه في منتصف عام 2022): يقع هذا الفندق الجديد في منطقة بحيرة كونستانس بسويسرا. وبتصميماته وزخارفه المبهجة والمريحة المستوحاة من أشجار الصنوبر، يُوفر هذا الفندق لزائريه متعة الشعور بالاسترخاء والراحة. فندق إيبيس ستايلز أوريستاد، الدنمارك (سيتم افتتاحه في منتصف عام 2022): يقع هذا الفندق -الذي يُعدّ جزءًا من مشروع Nest45 – على مقربة من العاصمة كوبنهاغن وعلى بُعد مسافة قليلة بالسيارة من وسط المدينة والمطار، ويضم 186 غرفة ومساحات عمل مشتركة للشركات الصغيرة.

(سيتم افتتاحه في منتصف عام 2022): يقع هذا الفندق -الذي يُعدّ جزءًا من مشروع – على مقربة من العاصمة كوبنهاغن وعلى بُعد مسافة قليلة بالسيارة من وسط المدينة والمطار، ويضم 186 غرفة ومساحات عمل مشتركة للشركات الصغيرة. فندق إيبيس بادجت مانشستر ايربورت (سيتم افتتاحه في منتصف عام 2022): يضم هذا الفندق 262 غرفة مريحة ومزوّدة بألحفة ووسائد ناعمة وبوفيه مفتوح يُقدّم لنزلاء الفندق وجبات إفطار لذيذة.

أوروبا الجنوبية

فندق سوفيتيل برشلونة سكيبر (سيتم تغيير العلامة التجارية للفندق في منتصف عام 2022): يقع هذا الفندق المتميّز في الحيّ القوطي بمدينة برشلونة والضي يشتهر بموقعه الرائع بجوار شاطئ برشلونيتا وإطلالاته الخلابة على البحر ومطعم “تينديز” الشهير الذي يُقدّم وجبات التاباس الإسبانية. كما أنه يرفع الروح المعنوية للنزلاء مع وجود حدائق عمودية مبهجة وأناقة عصرية ولمسات فارهة من الفخامة الفرنسية، ونستعد قريباً لرفع علم سوفيتيل على الفندق.

(سيتم تغيير العلامة التجارية للفندق في منتصف عام 2022): يقع هذا الفندق المتميّز في الحيّ القوطي بمدينة برشلونة والضي يشتهر بموقعه الرائع بجوار شاطئ برشلونيتا وإطلالاته الخلابة على البحر ومطعم “تينديز” الشهير الذي يُقدّم وجبات التاباس الإسبانية. كما أنه يرفع الروح المعنوية للنزلاء مع وجود حدائق عمودية مبهجة وأناقة عصرية ولمسات فارهة من الفخامة الفرنسية، ونستعد قريباً لرفع علم سوفيتيل على الفندق. فندق إم غاليري تل أبيب إلكونين، إسرائيل (سيتم افتتاحه في منتصف عام 2022): يُضفي هذا الفندق طابعًا فريدًا وفخمًا على هذه المدينة النابضة بالحياة. ولكونه أول فندق من سلسلة فنادق إم غاليري في تل أبيب، فقد روعي في تصميمه الجمع بين الشكل الأنيق والطابع الأصيل لفنادق إم جاليري الشهيرة. يقع الفندق في قلب حيّ “نفيه تسيديك” الراقي في جنوب تل أبيب، ويضم 44 غرفة ومطعم “جويل روبوشون” الفاخر، وحمّام سباحة في الهواء الطلق، ومركز “سبا باي كلارنس”، وبارًا على السطح.

(سيتم افتتاحه في منتصف عام 2022): يُضفي هذا الفندق طابعًا فريدًا وفخمًا على هذه المدينة النابضة بالحياة. ولكونه أول فندق من سلسلة فنادق إم غاليري في تل أبيب، فقد روعي في تصميمه الجمع بين الشكل الأنيق والطابع الأصيل لفنادق إم جاليري الشهيرة. يقع الفندق في قلب حيّ “نفيه تسيديك” الراقي في جنوب تل أبيب، ويضم 44 غرفة ومطعم “جويل روبوشون” الفاخر، وحمّام سباحة في الهواء الطلق، ومركز “سبا باي كلارنس”، وبارًا على السطح. فندق إم جاليري في قصر الملكة مارغريت الأثري ببلدية إيسي ليه مولينو (سيتم افتتاحه في أواخر عام 2022): يقع هذا الفندق على مقربة من حديقة Jardin des Quiétudes الشهيرة المجاورة لبوابات باريس ونصب “مارغريت دي فالوا” التذكاري. تمّ بناء وتصميم الفندق على يدّ المهندس المعماري جان ميشيل ويلموت، ويتميّز الفندق بحدائقه النباتية والبستانية الجميلة ومنتجعه الصحي الذي يجمع بين رونق الماضي وأناقة الحاضر.

(سيتم افتتاحه في أواخر عام 2022): يقع هذا الفندق على مقربة من حديقة الشهيرة المجاورة لبوابات باريس ونصب “مارغريت دي فالوا” التذكاري. تمّ بناء وتصميم الفندق على يدّ المهندس المعماري جان ميشيل ويلموت، ويتميّز الفندق بحدائقه النباتية والبستانية الجميلة ومنتجعه الصحي الذي يجمع بين رونق الماضي وأناقة الحاضر. فندق إم جاليري كالياري بالازو تيرسو، إيطاليا (سيتم افتتاحه في منتصف عام 2022): تمّ تصميم هذا الفندق بشكل يحافظ على الطابع التاريخي لهذا القصر الإيطالي الجميل بمدينة كالياري، مع تزويده بأدوات الرفاهية العصرية الحديثة لتوفير تجربة لا تُنسى للمسافرين وسكان المدينة. ويضم الفندق 85 غرفة فاخرة، واستراحة وبارًا على سطحه، وحديقة نباتية، وحمّام سباحة، ومطعمين أنيقين، ومنتجع صحي فسيح، وقاعات اجتماعات كبيرة.

(سيتم افتتاحه في منتصف عام 2022): تمّ تصميم هذا الفندق بشكل يحافظ على الطابع التاريخي لهذا القصر الإيطالي الجميل بمدينة كالياري، مع تزويده بأدوات الرفاهية العصرية الحديثة لتوفير تجربة لا تُنسى للمسافرين وسكان المدينة. ويضم الفندق 85 غرفة فاخرة، واستراحة وبارًا على سطحه، وحديقة نباتية، وحمّام سباحة، ومطعمين أنيقين، ومنتجع صحي فسيح، وقاعات اجتماعات كبيرة. فندق إم غاليري تروا ليكورن، فرنسا (سيتم افتتاحه في أواخر عام 2022): يقع المبني الرائع لهذا الفندق على رصيف دامبيير المواجه لقناة تريفوا، ويضم غرفًا وأجنحة واسعة تُوفر إطلالات استثنائية ساحرة. يمكن لنزلاء الفندق الاستمتاع بتناول المشروبات في ساحته الخارجية المبهرة أو الاستمتاع بتناول أشهى المأكولات في مطعمه الفاخر والتي يُقدّمها طاهٍ محترف حائز على نجمة ميشلان.

(سيتم افتتاحه في أواخر عام 2022): يقع المبني الرائع لهذا الفندق على رصيف دامبيير المواجه لقناة تريفوا، ويضم غرفًا وأجنحة واسعة تُوفر إطلالات استثنائية ساحرة. يمكن لنزلاء الفندق الاستمتاع بتناول المشروبات في ساحته الخارجية المبهرة أو الاستمتاع بتناول أشهى المأكولات في مطعمه الفاخر والتي يُقدّمها طاهٍ محترف حائز على نجمة ميشلان. فندق إم غاليري كاب دي أنتيب خوان ليس بينس، فرنسا (سيتم افتتاحه في منتصف عام 2022): يقع الفندق على مقربة من منطقة كاب في مدينة أنتيب على بُعد خطوات من شاطئ البحر، وتُطل بعض أجزائه على غابة من الصنوبر. يُوفر موقع الفندق لنزلائه شعورًا بالهدوء والسكينة، ويضم الفندق -المزخرف على طراز فن الآرت ديكو- 64 غرفة، وثمانية أجنحة (أربعة أجنحة بحمّامات سباحة خاصّة وأربعة أجنحة بشرفات واسعة)، كما يضم الفندق منتجعًا صحيًا مزوّدًا بثلاث كبائن، ومطعمًا وحمّام سباحة على سطحه. يمكن لنزلاء الفندق أيضًا قضاء أوقات ممتعة في المرافق الترفيهية الموجودة على بعد مسافة قريبة من الفندق سيرًا على الأقدام.

(سيتم افتتاحه في منتصف عام 2022): يقع الفندق على مقربة من منطقة كاب في مدينة أنتيب على بُعد خطوات من شاطئ البحر، وتُطل بعض أجزائه على غابة من الصنوبر. يُوفر موقع الفندق لنزلائه شعورًا بالهدوء والسكينة، ويضم الفندق -المزخرف على طراز فن الآرت ديكو- 64 غرفة، وثمانية أجنحة (أربعة أجنحة بحمّامات سباحة خاصّة وأربعة أجنحة بشرفات واسعة)، كما يضم الفندق منتجعًا صحيًا مزوّدًا بثلاث كبائن، ومطعمًا وحمّام سباحة على سطحه. يمكن لنزلاء الفندق أيضًا قضاء أوقات ممتعة في المرافق الترفيهية الموجودة على بعد مسافة قريبة من الفندق سيرًا على الأقدام. فندق وريزيدنس إم غاليري ثياترون القدس، اسرائيل (سيتم افتتاحه في منتصف عام 2022): على خلاف معظم فنادق القدس التي توجد في وسط المدينة، يقع هذا الفندق في حيّ سكني هادئ تحيط به المساحات الخضراء المورقة، ويُطل على بستان من أشجار الصنوبر مع إطلالة مفتوحة على جنوب القدس. يضم الفندق 76 غرفة، و40 شقة فاخرة، ومطعمًا، وبارًا ومقهى، وقاعة اجتماعات، وكنيس يهودي، وسبا مزوّد بحمام سباحة، ومركز لياقة بدنية.

(سيتم افتتاحه في منتصف عام 2022): على خلاف معظم فنادق القدس التي توجد في وسط المدينة، يقع هذا الفندق في حيّ سكني هادئ تحيط به المساحات الخضراء المورقة، ويُطل على بستان من أشجار الصنوبر مع إطلالة مفتوحة على جنوب القدس. يضم الفندق 76 غرفة، و40 شقة فاخرة، ومطعمًا، وبارًا ومقهى، وقاعة اجتماعات، وكنيس يهودي، وسبا مزوّد بحمام سباحة، ومركز لياقة بدنية. منتجع إم غاليري شاطئ نيكولاوس كريت، اليونان (سيتم افتتاحه في منتصف عام 2022): منتجع عصري وأنيق يتميّز بإطلالات بانورامية خلابة على خليج ميرابيلو، ويضم المنتجع المخصّص للبالغين فقط 143 غرفة وجناحًا مصمّمة بشكل فريد، وأغلبها يحتوي على حمّام سباحة خاصّ صغير.

(سيتم افتتاحه في منتصف عام 2022): منتجع عصري وأنيق يتميّز بإطلالات بانورامية خلابة على خليج ميرابيلو، ويضم المنتجع المخصّص للبالغين فقط 143 غرفة وجناحًا مصمّمة بشكل فريد، وأغلبها يحتوي على حمّام سباحة خاصّ صغير. فندق سويس أوتيل بات يم، إسرائيل (سيتم افتتاحه في منتصف عام 2022): سيكون هذا الفندق جزءًا من مشروع فنادق عصرية متعدّدة الاستخدامات يستهدف توفير حياة صحية لنزلاء هذه الفنادق. ويضم الفندق 236 غرفة بشرفات تُطل على المناظر الخلابة للبحر الأبيض المتوسط.

(سيتم افتتاحه في منتصف عام 2022): سيكون هذا الفندق جزءًا من مشروع فنادق عصرية متعدّدة الاستخدامات يستهدف توفير حياة صحية لنزلاء هذه الفنادق. ويضم الفندق 236 غرفة بشرفات تُطل على المناظر الخلابة للبحر الأبيض المتوسط. فندق ميركيور بنيدورم، إسبانيا (سيتم افتتاحه في أوائل عام 2022): يقع الفندق على ساحل كوستا بلانكا، ويُعدّ مكانًا مثاليًا لاستكشاف شواطئ بونينتي وليفانتي، فضلًا عن استكشاف مدينة بنيدورم القديمة والاستمتاع بزيارة كنائسها وشوارعها الجميلة.

(سيتم افتتاحه في أوائل عام 2022): يقع الفندق على ساحل كوستا بلانكا، ويُعدّ مكانًا مثاليًا لاستكشاف شواطئ بونينتي وليفانتي، فضلًا عن استكشاف مدينة بنيدورم القديمة والاستمتاع بزيارة كنائسها وشوارعها الجميلة. فندق إيبيس ستايلز درو، فرنسا (سيتم افتتاحه في أوائل عام 2022): يقع هذا الفندق المكوّن من 60 غرفة في قلب بلدية درو. يتزين الفندق بمفروشات ولوحات فنية تعود إلى فترة الخمسينيات من القرن الماضي؛ وذلك تكريمًا لذكرى المعماري لو كوربوزييه، رائد عمارة الحداثة في النصف الأخير من القرن العشرين. يُوفر الفندق لنزلائه شعورًا بالراحة بفضل غرفه ذات الألوان الأصفر والأزرق والوردي، ويضم الفندق منطقة ألعاب مزوّدة بطاولة كرة قدم ومساحة عمل مشتركة وقاعة إفطار تتحول إلى بار ليلًا.

(سيتم افتتاحه في أوائل عام 2022): يقع هذا الفندق المكوّن من 60 غرفة في قلب بلدية درو. يتزين الفندق بمفروشات ولوحات فنية تعود إلى فترة الخمسينيات من القرن الماضي؛ وذلك تكريمًا لذكرى المعماري لو كوربوزييه، رائد عمارة الحداثة في النصف الأخير من القرن العشرين. يُوفر الفندق لنزلائه شعورًا بالراحة بفضل غرفه ذات الألوان الأصفر والأزرق والوردي، ويضم الفندق منطقة ألعاب مزوّدة بطاولة كرة قدم ومساحة عمل مشتركة وقاعة إفطار تتحول إلى بار ليلًا. فندق جريت لاروشيل وفندق جريت باريس فانسِن (سيتم افتتاحهما في منتصف عام 2022): تشتهر فنادق “جريت” باهتمامها بإحياء التراث؛ لذا سيتم افتتاح فندق جريت لاروشيل -الذي يضم 149 غرفة- وفندق جريت باريس فانسِن بعد انتهاء أعمال تجديدهما الجارية حاليًا، وذلك في إطار أعمال التجديد الحضري لمنطقة رومبسي.

الهند والشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا

منتجع بانيان تري العلا، المملكة العربية السعودية (سيتم افتتاحه في منتصف عام 2022): يقع هذا المنتجع الجميل في واحة صحراوية بوادي عشار ويُوفر لنزلائه تجربة سياحية رائعة، وهو مصمّم بطريقة تتميز بالأناقة والأصالة وتتناسب مع خصوصية البيئة البدوية الهادئة.

(سيتم افتتاحه في منتصف عام 2022): يقع هذا المنتجع الجميل في واحة صحراوية بوادي عشار ويُوفر لنزلائه تجربة سياحية رائعة، وهو مصمّم بطريقة تتميز بالأناقة والأصالة وتتناسب مع خصوصية البيئة البدوية الهادئة. فندق رافلز الدوحة (سيتم افتتاحه في أواخر عام 2022): يقع فندق رافلز الدوحة الفخم بين أبراج مدينة لوسيل المتميّزة، وسيكون أول فندق من فئة “الست نجوم” في قطر، ويوفر هذا الفندق لنزلائه 132 جناحًا فاخرًا، بما في ذلك الجناح الملكي الفخم الذي يقع في الطابقين 33 و34 من الفندق، وصالة ألعاب رياضية وسبا وأماكن لاستقبال الضيوف وغرفة ألعاب وصالون تصفيف شعر.

(سيتم افتتاحه في أواخر عام 2022): يقع فندق رافلز الدوحة الفخم بين أبراج مدينة لوسيل المتميّزة، وسيكون أول فندق من فئة “الست نجوم” في قطر، ويوفر هذا الفندق لنزلائه 132 جناحًا فاخرًا، بما في ذلك الجناح الملكي الفخم الذي يقع في الطابقين 33 و34 من الفندق، وصالة ألعاب رياضية وسبا وأماكن لاستقبال الضيوف وغرفة ألعاب وصالون تصفيف شعر. فندق فيرمونت الدوحة (سيتم افتتاحه في أواخر عام 2022): يتصل فندق فيرمونت الدوحة بفندق رافلز الدوحة عبر قاعة احتفالات ومناسبات رائعة، ويضم هذا الفندق الفخم المصنّف ضمن فئة “الخمس نجوم” طابق “فيرمونت الذهبي”، والذي يُعدّ بمثابة تجربة فندق داخل فندق ويتمتع نزلاؤه بمزايا شرفية خاصّة تُعبر عن الثقافة القطرية الثرية والتحولات العصرية لمدينة الدوحة.

(سيتم افتتاحه في أواخر عام 2022): يتصل فندق فيرمونت الدوحة بفندق رافلز الدوحة عبر قاعة احتفالات ومناسبات رائعة، ويضم هذا الفندق الفخم المصنّف ضمن فئة “الخمس نجوم” طابق “فيرمونت الذهبي”، والذي يُعدّ بمثابة تجربة فندق داخل فندق ويتمتع نزلاؤه بمزايا شرفية خاصّة تُعبر عن الثقافة القطرية الثرية والتحولات العصرية لمدينة الدوحة. فندق فيرمونت مارينا الرباط – سلا (سيتم افتتاحه في منتصف عام 2022): هو فندق فاخر يضم شققًا فندقية ويتميّز بقربه من أبرز المواقع التاريخية والأثرية في الرباط وسلا وأماكن التسوّق، كما يُوفر إطلالة مذهلة على نهر أبو رقراق والمحيط الأطلسي والميناء، ويُقدّم الفندق لمرتاديه تجربة مذهلة من خلال مرافق الرعاية الصحية والسبا.

(سيتم افتتاحه في منتصف عام 2022): هو فندق فاخر يضم شققًا فندقية ويتميّز بقربه من أبرز المواقع التاريخية والأثرية في الرباط وسلا وأماكن التسوّق، كما يُوفر إطلالة مذهلة على نهر أبو رقراق والمحيط الأطلسي والميناء، ويُقدّم الفندق لمرتاديه تجربة مذهلة من خلال مرافق الرعاية الصحية والسبا. منتجع فيرمونت قصر التازي – طنجة (سيتم افتتاحه في أواخر عام 2022): يجري تحويل هذا القصر -الذي يقع في ضواحي طنجة والذي تم بناؤه في الأربعينات من القرن الماضي على يد مستشار ملك المغرب- إلى منتج فاخر من فئة الخمس نجوم يضم 134 غرفة فندقية فاخرة وفيلتين لكبار الشخصيات، وفيلا ملكية واحدة.

(سيتم افتتاحه في أواخر عام 2022): يجري تحويل هذا القصر -الذي يقع في ضواحي طنجة والذي تم بناؤه في الأربعينات من القرن الماضي على يد مستشار ملك المغرب- إلى منتج فاخر من فئة الخمس نجوم يضم 134 غرفة فندقية فاخرة وفيلتين لكبار الشخصيات، وفيلا ملكية واحدة. منتجع سوفيتل رويال باى – أغادير (سيتم افتتاحه في أواخر عام 2022): على بعد 10 دقائق فقط من أغادير، ويتميز تصميمه بالأناقة الفرنسية والطراز المعماري للمدن العتيقة بشمال أفريقيا وشواطئه الخلابة. يضم المنتجع مطاعم فاخرة تُقدّم مأكولات شهية من المطابخ الفرنسية والآسيوية والمغربية، كما يُوفر المنتجع لرواده عروضًا موسيقية في البار الملحق به وعروضًا لفرق دي جي عالمية في ملهى “ So Fun ” بالمنتجع.

(سيتم افتتاحه في أواخر عام 2022): على بعد 10 دقائق فقط من أغادير، ويتميز تصميمه بالأناقة الفرنسية والطراز المعماري للمدن العتيقة بشمال أفريقيا وشواطئه الخلابة. يضم المنتجع مطاعم فاخرة تُقدّم مأكولات شهية من المطابخ الفرنسية والآسيوية والمغربية، كما يُوفر المنتجع لرواده عروضًا موسيقية في البار الملحق به وعروضًا لفرق دي جي عالمية في ملهى “ ” بالمنتجع. فندق ريكسوس جوهرة الخور – دبي (سيتم افتتاحه في منتصف عام 2022): تم تصميم الفندق ليصبح “جوهرة التاج” لعمليات تطوير منطقة جوهرة خور دبي، وسيُوفر هذا الفندق لنزلائه مجموعة متنوعة من الميزات الخارجية الفريدة بما في ذلك حمّامات سباحة فخمة ومناظر طبيعية رائعة ونوافير مائية وممشى على الواجهة البحرية؛ والتي تضم العديد من المحلات التجارية والمطاعم والبارات و80 مرسى يخوت في المارينا.

(سيتم افتتاحه في منتصف عام 2022): تم تصميم الفندق ليصبح “جوهرة التاج” لعمليات تطوير منطقة جوهرة خور دبي، وسيُوفر هذا الفندق لنزلائه مجموعة متنوعة من الميزات الخارجية الفريدة بما في ذلك حمّامات سباحة فخمة ومناظر طبيعية رائعة ونوافير مائية وممشى على الواجهة البحرية؛ والتي تضم العديد من المحلات التجارية والمطاعم والبارات و80 مرسى يخوت في المارينا. فندق ريكسوس الدوحة قطيفان (سيتم افتتاحه في أواخر عام 2022): أول فندق من سلسلة فنادق ريكسوس يُفتتح في قطر؛ ويتزامن افتتاحه مع بدء فاعليات كأس العالم 2022، ومن المقرر أن يصبح هذا الفندق الفخم معلمًا بارزًا يُعبر عن الثقافة القطرية. وسيتمكن رواد الفندق من التسوّق في مركز التسوّق الموجود بالمنتجع ومن ممارسة أنشطة ترفيهية في النادي الشاطئي والمنتزهات الترفيهية وحدائق الألعاب المائية وكذلك التمتع بإطلالات المنتجع البانورامية على الخليج العربي.

جنوب شرق آسيا

فندق أدميرال مانيلا – إم غاليري، الفلبين (سيتم افتتاحه في منتصف عام 2022): هو أول فندق من سلسلة فنادق إم غاليري في الفلبين، ويتكون من 6 طوابق ذات طابع فريد تُبرز الثقافة المحلية والرقصات والمباريات الشعبية. تمّ تجهيز غرف الفندق وأجنحته بجميع مستلزمات الرفاهية مثل مكبرات الصوت الخاصّة بشركة Bose ومستلزمات APPELLES للعناية بالجسم والبشرة.

(سيتم افتتاحه في منتصف عام 2022): هو أول فندق من سلسلة فنادق إم غاليري في الفلبين، ويتكون من 6 طوابق ذات طابع فريد تُبرز الثقافة المحلية والرقصات والمباريات الشعبية. تمّ تجهيز غرف الفندق وأجنحته بجميع مستلزمات الرفاهية مثل مكبرات الصوت الخاصّة بشركة ومستلزمات للعناية بالجسم والبشرة. أورتشارد هيلز ريزيدنس – إم غاليري، سنغافورة (سيتم افتتاحه في منتصف عام 2022): أول ريزيدنس من سلسلة العلامة التجارية إم غاليري في سنغافورة، ويقع في منطقة تسوق طريق أورشارد الشهيرة. تم تصميم أورتشارد هيلز ريزيدنس من قبل شركة نيكين سيكي اليابانية الحائزة على جوائز عديدة، ويبلغ عدد وحداته 168 وحدة سكنية، وسيستمتع ضيوفه بخدمات ضيافة ورعاية صحية ولياقة بدنية متميّزة.

(سيتم افتتاحه في منتصف عام 2022): أول ريزيدنس من سلسلة العلامة التجارية إم غاليري في سنغافورة، ويقع في منطقة تسوق طريق أورشارد الشهيرة. تم تصميم أورتشارد هيلز ريزيدنس من قبل شركة نيكين سيكي اليابانية الحائزة على جوائز عديدة، ويبلغ عدد وحداته 168 وحدة سكنية، وسيستمتع ضيوفه بخدمات ضيافة ورعاية صحية ولياقة بدنية متميّزة. فندق نارو سيول – إم غاليري، كوريا الجنوبية (سيتم افتتاحه في منتصف عام 2022): يقع الفندق الجديد في مقاطعة مابو، ويُطل على نهر هان وجزيرة يوييدو، ويتكون من 196 غرفة، ويقدم خدمات متميّزة ومتوافقة مع الثقافة المحلية.

(سيتم افتتاحه في منتصف عام 2022): يقع الفندق الجديد في مقاطعة مابو، ويُطل على نهر هان وجزيرة يوييدو، ويتكون من 196 غرفة، ويقدم خدمات متميّزة ومتوافقة مع الثقافة المحلية. فندق بولمان أورشارد، سنغافورة (سيتم افتتاحه في منتصف عام 2022): بعد إنهاء تجديداته العصرية، سيكون الفندق الواقع في قلب منطقة تسوق طريق أورشارد الشهيرة جزءًا من عملية التطوير الشامل للمنطقة، وسيضم منافذ تجارية ومنافذ بيع بالتجزئة بما في ذلك المتجر الرئيسي لشركة أبل، وسيكون على بعد مسافة قصيرة سيرًا على الأقدام من بعض أفضل مراكز التسوق في المدينة وحديقة سنغافورة النباتية ومنطقة كلارك الترفيهية.

(سيتم افتتاحه في منتصف عام 2022): بعد إنهاء تجديداته العصرية، سيكون الفندق الواقع في قلب منطقة تسوق طريق أورشارد الشهيرة جزءًا من عملية التطوير الشامل للمنطقة، وسيضم منافذ تجارية ومنافذ بيع بالتجزئة بما في ذلك المتجر الرئيسي لشركة أبل، وسيكون على بعد مسافة قصيرة سيرًا على الأقدام من بعض أفضل مراكز التسوق في المدينة وحديقة سنغافورة النباتية ومنطقة كلارك الترفيهية. منتجع بولمان مانداليكا بيتش – جزيرة لومبوك، إندونيسيا (سيتم افتتاحه في أوائل عام 2022): يقع هذا المنتجع ذو الـ 5 نجوم على شاطئ مانداليكا الهادئ، ويحتوي على 257 غرفة وجناحًا وفيلا، بالإضافة إلى حمامات سباحة تُطل على المحيط الهندي، ومرافق لياقة بدنية، وغرف اجتماعات وقاعة احتفالات تتسع لحوالي 800 شخص؛ وهو ما يُوفر لنزلاء المنتج إقامة فاخرة لا مثيل لها.

(سيتم افتتاحه في أوائل عام 2022): يقع هذا المنتجع ذو الـ 5 نجوم على شاطئ مانداليكا الهادئ، ويحتوي على 257 غرفة وجناحًا وفيلا، بالإضافة إلى حمامات سباحة تُطل على المحيط الهندي، ومرافق لياقة بدنية، وغرف اجتماعات وقاعة احتفالات تتسع لحوالي 800 شخص؛ وهو ما يُوفر لنزلاء المنتج إقامة فاخرة لا مثيل لها. فندق موفنبيك فان ثيت، فيتنام (سيتم افتتاحه في أواخر عام 2022): يضم هذا الفندق الجديد مطعمين وقاعة اجتماعات ومرافق لياقة بدنية.

(سيتم افتتاحه في أواخر عام 2022): يضم هذا الفندق الجديد مطعمين وقاعة اجتماعات ومرافق لياقة بدنية. منتجع جراند ميركيور ليجيان – بالي، إندونيسيا (سيتم افتتاحه في أوائل عام 2022): يعتبر أول منتجع لـ جراند ميركيور في العاصمة بالي، يحتوي المنتجع على 269 غرفة، مع مجموعة فاخرة ومتنوعة من المطاعم والبارات وصالات الاحتفالات ومرافق اللياقة البدنية، ويقع على بعد 45 دقيقة فقط بالسيارة من مطار بالي الدولي؛ ويُتيح هذا المنتجع لزائريه الاستمتاع بشاطئ ليجيان المذهل.

(سيتم افتتاحه في أوائل عام 2022): يعتبر أول منتجع لـ جراند ميركيور في العاصمة بالي، يحتوي المنتجع على 269 غرفة، مع مجموعة فاخرة ومتنوعة من المطاعم والبارات وصالات الاحتفالات ومرافق اللياقة البدنية، ويقع على بعد 45 دقيقة فقط بالسيارة من مطار بالي الدولي؛ ويُتيح هذا المنتجع لزائريه الاستمتاع بشاطئ ليجيان المذهل. فندق نوفوتيل بيونغ كنغ كونغ – بنوم بنه، كمبوديا (سيتم افتتاحه في منتصف عام 2022): يقع الفندق في قلب العاصمة الكمبودية بنوم بنه، وبالقرب من القصر الملكي ونصب الاستقلال التذكاري، وقد تم تصميم هذا الفندق ليستمتع به رواده من الأجانب والسكان المحليين، وهو مكوّن من 253 غرفة ويحتوي على ثلاث مطاعم وقاعات اجتماعات متعدّدة وحمّام سباحة ومركز لياقة بدنية وسبا.

(سيتم افتتاحه في منتصف عام 2022): يقع الفندق في قلب العاصمة الكمبودية بنوم بنه، وبالقرب من القصر الملكي ونصب الاستقلال التذكاري، وقد تم تصميم هذا الفندق ليستمتع به رواده من الأجانب والسكان المحليين، وهو مكوّن من 253 غرفة ويحتوي على ثلاث مطاعم وقاعات اجتماعات متعدّدة وحمّام سباحة ومركز لياقة بدنية وسبا. فندق ميركيور بانغكالان بون، إندونيسيا (سيتم افتتاحه في منتصف عام 2022): يُعد فندق ميركيور بانغكالان بون وجهة جديدة لمجموعة أكور للفنادق، ويحتوي الفندق ذو الأربع نجوم على 150 غرفة في تسعة طوابق، كما أنه متصل بمبنى إداري مكوّن من ثمانية طوابق. يتمتع الفندق بموقع مثالي في منطقة الأعمال المركزية بمقاطعة كاليمانتان الوسطى بإندونيسيا، ويقدم للنزلاء تجربة إقامة عالية الجودة ومتوافقة مع الثقافة المحلية.

(سيتم افتتاحه في منتصف عام 2022): يُعد فندق ميركيور بانغكالان بون وجهة جديدة لمجموعة أكور للفنادق، ويحتوي الفندق ذو الأربع نجوم على 150 غرفة في تسعة طوابق، كما أنه متصل بمبنى إداري مكوّن من ثمانية طوابق. يتمتع الفندق بموقع مثالي في منطقة الأعمال المركزية بمقاطعة كاليمانتان الوسطى بإندونيسيا، ويقدم للنزلاء تجربة إقامة عالية الجودة ومتوافقة مع الثقافة المحلية. فندق ميركيور ميري سيتي سنتر، ماليزيا (سيتم افتتاحه في منتصف عام 2022): يقع الفندق في مدينة ميري الساحلية الخلابة، على جزيرة بورنيو، بالقرب من وسط المدينة والمطار. يحتوي الفندق على 160 غرفة وقاعة احتفالات وغرف اجتماعات وقاعات طعام وحمّام سباحة وصالة رياضية، وسيُتيح هذا الفندق لنزلائه جميع وسائل الراحة للاستمتاع بإقامة ممتعة في أجواء الثقافة الماليزية الساحرة.

(سيتم افتتاحه في منتصف عام 2022): يقع الفندق في مدينة ميري الساحلية الخلابة، على جزيرة بورنيو، بالقرب من وسط المدينة والمطار. يحتوي الفندق على 160 غرفة وقاعة احتفالات وغرف اجتماعات وقاعات طعام وحمّام سباحة وصالة رياضية، وسيُتيح هذا الفندق لنزلائه جميع وسائل الراحة للاستمتاع بإقامة ممتعة في أجواء الثقافة الماليزية الساحرة. فندق ميركيور ليفينج بوتراجايا، ماليزيا (سيتم افتتاحه في منتصف عام 2022): يُعدّ من فنادق الإقامة الطويلة، ويتميز الفندق بوجود بوفيه طعام مفتوح طوال اليوم، كما يضم غرفة اجتماعات وحمّام سباحة بطول 52 مترًا مملوء بالمياه المالحة ومركزًا للياقة البدنية وملعب تنس وسبا. تُتيح أجنحة الفندق العصرية للنزلاء الشعور بالراحة التامّة؛ حيث تضم هذه الأجنحة غرفًا مخصصة لتناول الطعام وغرف معيشة وأماكن مخصصة للعمل.

(سيتم افتتاحه في منتصف عام 2022): يُعدّ من فنادق الإقامة الطويلة، ويتميز الفندق بوجود بوفيه طعام مفتوح طوال اليوم، كما يضم غرفة اجتماعات وحمّام سباحة بطول 52 مترًا مملوء بالمياه المالحة ومركزًا للياقة البدنية وملعب تنس وسبا. تُتيح أجنحة الفندق العصرية للنزلاء الشعور بالراحة التامّة؛ حيث تضم هذه الأجنحة غرفًا مخصصة لتناول الطعام وغرف معيشة وأماكن مخصصة للعمل. منتجع ميركيور لومتالاي رايونغ، تايلاند (سيتم افتتاحه في أوائل عام 2022): يُطل هذا المنتجع على شاطئ لايم ماي فيم بمدينة رايونغ، وهو ما يجعل منه وجهة مثالية كمنتجع شاطئي مذهل في تايلاند، ويضم هذا المنتجع مجموعة متنوعة من أماكن الإقامة؛ من الغرف الفاخرة المطلة مباشرة على شاطئ البحر وحتى الفيلات التي ترى البحر.

(سيتم افتتاحه في أوائل عام 2022): يُطل هذا المنتجع على شاطئ لايم ماي فيم بمدينة رايونغ، وهو ما يجعل منه وجهة مثالية كمنتجع شاطئي مذهل في تايلاند، ويضم هذا المنتجع مجموعة متنوعة من أماكن الإقامة؛ من الغرف الفاخرة المطلة مباشرة على شاطئ البحر وحتى الفيلات التي ترى البحر. منتجع ميركيور دا لات، فيتنام (سيتم افتتاحه في أوائل عام 2022): يقع هذا المنتجع في منطقة محطة القطار القديمة في وسط المدينة؛ وتُحيط بمبناه التراثي حدائق مورقة من كل جانب، ويعتبر هذا المنتجع نقطة انطلاق مثالية لاستكشاف معالم المدينة الثقافية والتاريخية والمرتفعات المهيبة في المنطقة الوسطى من فيتنام.

(سيتم افتتاحه في أوائل عام 2022): يقع هذا المنتجع في منطقة محطة القطار القديمة في وسط المدينة؛ وتُحيط بمبناه التراثي حدائق مورقة من كل جانب، ويعتبر هذا المنتجع نقطة انطلاق مثالية لاستكشاف معالم المدينة الثقافية والتاريخية والمرتفعات المهيبة في المنطقة الوسطى من فيتنام. فندق إيبيس ستايلز سيلوم، بانكوك (سيتم افتتاحه في منتصف عام 2022): يقع الفندق على طريق سيلوم في قلب بانكوك، ويمكن الوصول إليه بسهولة عن طريق مترو أنفاق بانكوك (محطة Sala Daeng ومحطة Si Lom) ، ويضم الفندق غرفًا متصلة للعائلات ومركزًا للياقة البدنية وغرف اجتماعات.

منطقة المحيط الهادئ

فندق بورتر هاوس، سيدني – إم غاليري (سيتم افتتاحه في أوائل عام 2022): لإنشاء هذا الفندق الجديد، تمّ ربط مبنى بورتر هاوس -الذي تمّ بناؤه في سبعينيات القرن التاسع عشر في مدينة سيدني والمُدرج في قائمة المواقع المحمية الخاصّة بلجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو- ببرج جديد مكوّن من 36 طابقًا. ويُوفر الفندق لنزلائه غرفًا فندقية وشققًا سكنية، ويضم حمامات سباحة ومركزًا للياقة البدنية ومطعمين وبارًا بالطابق الرابع ومعرض فني متنقل وقاعات اجتماعات وأماكن خاصّة لتناول الطعام ومركزًا للأعمال.

(سيتم افتتاحه في أوائل عام 2022): لإنشاء هذا الفندق الجديد، تمّ ربط مبنى بورتر هاوس -الذي تمّ بناؤه في سبعينيات القرن التاسع عشر في مدينة سيدني والمُدرج في قائمة المواقع المحمية الخاصّة بلجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو- ببرج جديد مكوّن من 36 طابقًا. ويُوفر الفندق لنزلائه غرفًا فندقية وشققًا سكنية، ويضم حمامات سباحة ومركزًا للياقة البدنية ومطعمين وبارًا بالطابق الرابع ومعرض فني متنقل وقاعات اجتماعات وأماكن خاصّة لتناول الطعام ومركزًا للأعمال. فندق موريس، سيدني (سيتم افتتاحه في أوائل عام 2022): تمّ بناء فندق ويست إند التاريخي الذي يوجد به الفندق في عام 1929، وسيتم إعادة افتتاح هذه المبنى بعد إتمام أعمال تجديده تحت اسم فندق موريس. ويضم الفندق 82 غرفة، ومطعمًا في طابقه الأرضي، وبارًا في شارع “بيت”، وبارًا رائعًا على سطحه.

(سيتم افتتاحه في أوائل عام 2022): تمّ بناء فندق ويست إند التاريخي الذي يوجد به الفندق في عام 1929، وسيتم إعادة افتتاح هذه المبنى بعد إتمام أعمال تجديده تحت اسم فندق موريس. ويضم الفندق 82 غرفة، ومطعمًا في طابقه الأرضي، وبارًا في شارع “بيت”، وبارًا رائعًا على سطحه. فندق سيبيل لوور هت، ويلينغتون، نيوزيلندا (سيتم افتتاحه في منتصف عام 2022): يُطل هذا الفندق الجديد على نهر “هت”، وقد تم تصميمه ليوفر لزائريه شققًا سكنية فاخرة، ويضم 60 شقة استوديو كاملة الخدمات وشققًا سكنية بغرفة نوم واحدة، بالإضافة إلى مطعم وبار يُسمي “بيسكوتي”.

الصين العظمى

منتجع رافلز في جالاكسي ماكاو (سيتم افتتاحه في أوائل عام 2022): يُعدّ هذا المنتجع إضافة مذهلة إلى العلامة التجارية Galaxy Macau ™، وهو منتجع متكامل فاخر عالمي المستوى، ويُوفر هذا المنتجع لكل نزيل من نزلائه خدمات مصمّمة خصيصًا حسب احتياجاته وخدمات ضيافة متميزة، كما يُوفر تلفزيون سامسونج ذكي في كل غرفة تُتيح لكل نزيل الاستمتاع بتجربة إقامة رائعة.

(سيتم افتتاحه في أوائل عام 2022): يُعدّ هذا المنتجع إضافة مذهلة إلى العلامة التجارية ™، وهو منتجع متكامل فاخر عالمي المستوى، ويُوفر هذا المنتجع لكل نزيل من نزلائه خدمات مصمّمة خصيصًا حسب احتياجاته وخدمات ضيافة متميزة، كما يُوفر تلفزيون سامسونج ذكي في كل غرفة تُتيح لكل نزيل الاستمتاع بتجربة إقامة رائعة. سوفيتيل شنغهاي نورث بوند (سيتم افتتاحه في أواخر عام 2022): فندق مذهل مصمّم على الطراز الفرنسي ومكوّن من 25 طابقًا، ويضم 300 غرفة وجناح فخم مع إطلالات رائعة على ناطحات السحاب الشهيرة بشنغهاي. كما يضم الفندق كلوب ميليسيم ( Club Millesime ) ونادٍ صحي فخم وصالة لياقة بدنية مزوّدة بأحدث الأجهزة؛ وهو ما سيُتيح لنزلائه الاستمتاع بتجربة إقامة رائعة.

(سيتم افتتاحه في أواخر عام 2022): فندق مذهل مصمّم على الطراز الفرنسي ومكوّن من 25 طابقًا، ويضم 300 غرفة وجناح فخم مع إطلالات رائعة على ناطحات السحاب الشهيرة بشنغهاي. كما يضم الفندق كلوب ميليسيم ( ) ونادٍ صحي فخم وصالة لياقة بدنية مزوّدة بأحدث الأجهزة؛ وهو ما سيُتيح لنزلائه الاستمتاع بتجربة إقامة رائعة. فندق غوييانغ آرت سنتر، مجموعة Emblems Collection (سيتم افتتاحه في أواخر عام 2022): تُعدّ العلامة التجارية Emblems Collection أحدث علامة تجارية فاخرة تُطلقها مجموعة أكور، وستفتتح المجموعة أول فندق يحمل اسم هذه العلامة التجارية في مبنى مجمع الفنون الشهير بمدينة غوييانغ عاصمة مقاطعة قويتشو؛ والذي تم بناؤه سابقًا كمسكن خاصّ فخم. ستُحدّد العلامة التجارية الجديدة المعايير اللازمة لفنادقها ومنتجعاتها الفريدة والتي ستجمع بين الحداثة والكلاسيكية.

(سيتم افتتاحه في أواخر عام 2022): تُعدّ العلامة التجارية أحدث علامة تجارية فاخرة تُطلقها مجموعة أكور، وستفتتح المجموعة أول فندق يحمل اسم هذه العلامة التجارية في مبنى مجمع الفنون الشهير بمدينة غوييانغ عاصمة مقاطعة قويتشو؛ والذي تم بناؤه سابقًا كمسكن خاصّ فخم. ستُحدّد العلامة التجارية الجديدة المعايير اللازمة لفنادقها ومنتجعاتها الفريدة والتي ستجمع بين الحداثة والكلاسيكية. فندق إم غاليري سيلفيري هونج كونج (سيتم افتتاحه في أوائل عام 2022): اسم هذا الفندق الجديد مستوحى من مناجم الفضة الموجودة بجزيره لانتاو والمياه المتلألئة المحيطة بها، ويُعدّ هذا الفندق أول فندق من سلسلة فنادق إم غاليري في هونج كونج، ويتميّز بمساحاته الخضراء المورقة وتراساته الخارجية المتعدّدة التي تُتيح لنزلائه الاستمتاع بإطلالات رائعة، ويُوفر هذا الفندق لنزلائه متعة الاسترخاء في منتجع هادئ، وهي متعة لا يمكن أن تُوفرها لهم فنادق المدينة المزدحمة.

(سيتم افتتاحه في أوائل عام 2022): اسم هذا الفندق الجديد مستوحى من مناجم الفضة الموجودة بجزيره لانتاو والمياه المتلألئة المحيطة بها، ويُعدّ هذا الفندق أول فندق من سلسلة فنادق إم غاليري في هونج كونج، ويتميّز بمساحاته الخضراء المورقة وتراساته الخارجية المتعدّدة التي تُتيح لنزلائه الاستمتاع بإطلالات رائعة، ويُوفر هذا الفندق لنزلائه متعة الاسترخاء في منتجع هادئ، وهي متعة لا يمكن أن تُوفرها لهم فنادق المدينة المزدحمة. فندق أكاي هونج كونج – إم غاليري (سيتم افتتاحه في منتصف عام 2022): يُتيح هذا الفندق المذهل لنزلائه الاسترخاء والراحة بعد رحلاتهم الاستكشافية بمنطقة وان تشاي؛ حيث يمكن لنزلاء الفندق الاستمتاع بتناول ألذّ المشروبات أثناء اجتماعهم في البار الأنيق الموجود بالطابق العلوي لهذا الفندق المتميّز.

(سيتم افتتاحه في منتصف عام 2022): يُتيح هذا الفندق المذهل لنزلائه الاسترخاء والراحة بعد رحلاتهم الاستكشافية بمنطقة وان تشاي؛ حيث يمكن لنزلاء الفندق الاستمتاع بتناول ألذّ المشروبات أثناء اجتماعهم في البار الأنيق الموجود بالطابق العلوي لهذا الفندق المتميّز. فندق سويس أوتيل بيجين (سيتم افتتاحه في منتصف عام 2022): بعد إتمام أعمال تجديده، يعود فندق سويس أوتيل بكين مرة أخرى بشكل جديد أكثر جمالًا من أي وقت مضى. ويُشجع هذا الفندق -الصديق للبيئة والذي يقع في منطقة هونج كونج ماكاو- نزلائه على “العيش بشكل صحيّ” من خلال توفيره لمرافق سبا ولياقة بدنية متميّزة.

أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى

فندق وريزيدنس بوسطن باك باي (سيتم افتتاحه في أواخر عام 2022): هذا الفندق الرائع هو أول فندق من سلسلة فنادق رافلز يتم افتتاحه في أمريكا الشمالية؛ وهو فندق متعدّد الاستخدامات يضم مجموعة فريدة من الأجنحة الصغيرة، وشقق سكنية مكونة من غرفة نوم واحدة إلى ثلاث غرف، وشقق بنتهاوس رائعة.

(سيتم افتتاحه في أواخر عام 2022): هذا الفندق الرائع هو أول فندق من سلسلة فنادق رافلز يتم افتتاحه في أمريكا الشمالية؛ وهو فندق متعدّد الاستخدامات يضم مجموعة فريدة من الأجنحة الصغيرة، وشقق سكنية مكونة من غرفة نوم واحدة إلى ثلاث غرف، وشقق بنتهاوس رائعة. فندق سوفيتيل ليجند كاسكو فيجو، بنما (سيتم افتتاحه في منتصف عام 2022): يقع هذا الفندق في موقع متميّز يُطل على واجهة بحرية رائعة في قلب منطقة “كاسكو فيجو” التاريخية المُدرجة في قائمة المواقع المحمية الخاصّة بلجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ويُعدّ وجهة مثالية للسياح ورجال الأعمال الذين يرغبون في الاستمتاع بإقامة فاخرة في منطقة تاريخية.

(سيتم افتتاحه في منتصف عام 2022): يقع هذا الفندق في موقع متميّز يُطل على واجهة بحرية رائعة في قلب منطقة “كاسكو فيجو” التاريخية المُدرجة في قائمة المواقع المحمية الخاصّة بلجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ويُعدّ وجهة مثالية للسياح ورجال الأعمال الذين يرغبون في الاستمتاع بإقامة فاخرة في منطقة تاريخية. فندق نوفوتيل مكسيكو سيتي إنسورجينتس ( WTC ) (سيتم افتتاحه في منتصف عام 2022): يقع هذا الفندق أمام مركز التجارة العالمي في مدينة مكسيكو ( WTC) ، والذي يُعدّ أحد أهمّ مراكز الأعمال في المدينة وأكثرها حيوية. وسيُتيح هذا الفندق الفخم لنزلائه وضيوفه الاستمتاع بتذوق أشهى المأكولات وألذّ المشروبات في بار “ Gourmet ” ومطعم “ Meet N Workspace” ؛ وسيحتوي الأخير على مساحات عمل مشتركة.

فنادق شركة “إنيسمور”

تعمل شركة “إنيسمور”؛ وهي شركة ضيافة إبداعية تُدير مجموعة فريدة من العلامات التجارية الخاصّة والمشتركة وتولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الفنادق العصرية (لايف ستايل)؛ والتي تُعدّ حاليًا أسرع الفنادق نموًا في قطاع الضيافة على مستوى العالم- على ترسيخ مكانة مجموعة أكور البارزة في قطاع الفنادق العصرية (لايف ستايل). وتمتلك شركة “إنيسمور” العلامات التجارية العالمية الواردة أدناه.

أوروبا الشمالية

فندق 25 آورز أندري باي (سيتم افتتاحه في أوائل عام 2022): سيكون هذا الفندق الجديد أول فندق من سلسلة فنادق “25 آورز” يتم افتتاحه في البلدان الاسكندنافية، ويقع في قلب وسط مدينة كوبنهاغن على مقربة من شارع “كوبماجرجيد” للمشاة وبرج كوبنهاغن الدائري وحدائق قلعة روزنبورغ (كونجينز هاف) وميدان الملك الجديد (كونجينز نيتورف). هذا الفندق الفاخر مكوّن من أربعة مبانٍ و 243 غرفة، ويضم مطعم NENI أمستردام، وبار Boilerman ، ومقهى Café Duse ؛ والتي تُعدّ الأولى من نوعها في البلدان الاسكندنافية.

أوروبا الجنوبية

فندق ميزون ديلانو باريس (سيتم افتتاحه في أواخر عام 2022): يقع هذا الفندق في قصر يعود تاريخ بنائه إلى القرن الثامن عشر (18) في 4 شارع أنجو في قلب الدائرة الثامنة (8) الراقية على بعد خطوات قليلة من شارع دو فوبورج سان أونوريه الشهير في مدينة باريس. وسيُوفر هذا الفندق لنزلائه 56 غرفة وجناحًا. ومن خلال افتتاح هذا الفندق، سيتم إطلاق العلامة التجارية الجديدة “ميزون ديلانو” التي ستشمل مفهومًا جديدًا لفنون الطهي التي يُقدّمها الطاهي العالمي الشهير “داني جارسيا”.

(سيتم افتتاحه في أواخر عام 2022): يقع هذا الفندق في قصر يعود تاريخ بنائه إلى القرن الثامن عشر (18) في 4 شارع أنجو في قلب الدائرة الثامنة (8) الراقية على بعد خطوات قليلة من شارع دو فوبورج سان أونوريه الشهير في مدينة باريس. وسيُوفر هذا الفندق لنزلائه 56 غرفة وجناحًا. ومن خلال افتتاح هذا الفندق، سيتم إطلاق العلامة التجارية الجديدة “ميزون ديلانو” التي ستشمل مفهومًا جديدًا لفنون الطهي التي يُقدّمها الطاهي العالمي الشهير “داني جارسيا”. فندق ذا هوكستون، بوبلينو (سيتم افتتاحه في أوائل عام 2022): يُعدّ هذا الفندق قاعدة مثالية لنزلائه لاستكشاف مدينة برشلونة، ويضم هذا الفندق 240 غرفة، وبهوًا متألقًا جيد التهوية، ومطعم بيتزا كبير، ومتجر بوديجا، وحمام سباحة ومطعمًا متخصّصًا في المأكولات المكسيكية (على سطح الفندق)، وقاعة لعقد فعاليات ثقافية محلية في الدور الأرضي، بالإضافة إلى قاعات أخرى متعدّدة الاستخدامات.

(سيتم افتتاحه في أوائل عام 2022): يُعدّ هذا الفندق قاعدة مثالية لنزلائه لاستكشاف مدينة برشلونة، ويضم هذا الفندق 240 غرفة، وبهوًا متألقًا جيد التهوية، ومطعم بيتزا كبير، ومتجر بوديجا، وحمام سباحة ومطعمًا متخصّصًا في المأكولات المكسيكية (على سطح الفندق)، وقاعة لعقد فعاليات ثقافية محلية في الدور الأرضي، بالإضافة إلى قاعات أخرى متعدّدة الاستخدامات. فندق سو سوفتيل/باريس (سيتم افتتاحه في منتصف عام 2022): يقع هذا الفندق الذي يتميّز بإطلالاته الخلابة على ضفاف نهر السين في الدائرة الرابعة في باريس، ويضم مطعمًا كبيرًا بإطلالة بانورامية وغرف وأجنحة أنيقة ومرافق سبا ولياقة بدنية عالمية المستوى.

(سيتم افتتاحه في منتصف عام 2022): يقع هذا الفندق الذي يتميّز بإطلالاته الخلابة على ضفاف نهر السين في الدائرة الرابعة في باريس، ويضم مطعمًا كبيرًا بإطلالة بانورامية وغرف وأجنحة أنيقة ومرافق سبا ولياقة بدنية عالمية المستوى. فندق ماما شيلتر، لشبونة (سيتم افتتاحه في يناير 2022): يُعدّ أول فندق من سلسلة فنادق ماما شيلتر في شبه الجزيرة الأيبيرية، ويقع بين حيّ برينشيبي ريال وميدان ماركيز بومبال. يُتيح سطح الفندق للنزلاء الاستمتاع برؤية المناظر الخلابة لمدينة لشبونة بأكملها. ويضم الفندق 130 غرفة ومطعم براسيري فرنسي يُوفر للنزلاء مكانًا مثاليًا لتناول مأكولات فرنسية كلاسيكية شهية في هذه المدينة النابضة بالحياة والحيوية.

الهند والشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا

فندق ماما شيلتر، دبي (سيتم افتتاحه في أواخر 2022): سيبرز هذا الفندق كلؤلؤة في وسط الصحراء، وسيضم 197 غرفة، و192 شقة فندقية، ومجموعة متنوعة من المطاعم، إضافة إلى تراس يُطل على أربعة حمّامات سباحة، وصالة سينما في الهواء الطلق؛ وغير ذلك الكثير. فنادق مجموعة ماما شيلتر -التي أسستها عائلة “ترغانو”، والتي شاركت أيضًا في تأسيس شركة “ Club Med “- ليست مجرد غرف ومطاعم؛ ولكنّها فنادق استثنائية نابضة بالحياة؛ لذا سيكون فندق ماما شيلتر دبي بمثابة منتجع رائع في قلب هذه المدينة.

جنوب شرق آسيا

فندق تريب بنوم بنه بوست أوفيس سكوير (سيتم افتتاحه في أوائل عام 2022): يُضيف هذا الفندق الرائع مظهرًا جماليًا جريئًا وجديدًا إلى الفنادق في كمبوديا، ويُوفر إقامة ممتعة لنزلائه بفضل تصميمه الذكي، وتوفيره لأحدث التقنيات والأسرّة والمرافق المميّزة والمفروشات عالية الجودة وأجهزة تنظيف الملابس بالبخار، والحمّامات التي تحتوي على دش مطري، وملابس التمارين الرياضية المميّزة، وماكينات تحضير قهوة “نسبريسو”.

(سيتم افتتاحه في أوائل عام 2022): يُضيف هذا الفندق الرائع مظهرًا جماليًا جريئًا وجديدًا إلى الفنادق في كمبوديا، ويُوفر إقامة ممتعة لنزلائه بفضل تصميمه الذكي، وتوفيره لأحدث التقنيات والأسرّة والمرافق المميّزة والمفروشات عالية الجودة وأجهزة تنظيف الملابس بالبخار، والحمّامات التي تحتوي على دش مطري، وملابس التمارين الرياضية المميّزة، وماكينات تحضير قهوة “نسبريسو”. فندق موندريان هونغ كونغ كولون (سيتم افتتاحه في أواخر عام 2022): يقع هذا الفندق في حيّ مونغ كوك بمنطقة كولون النابضة بالحياة في هونغ كونغ، وسيكون أول فندق من سلسلة فنادق موندريان في الصين وسابع فنادق هذه السلسلة على مستوى العالم. سيضفي هذا الفندق -المكوّن من 40 طابقًا و324 غرفة مُطلة مباشرة على الميناء- لمسة سحرية على فنادق هونغ كونغ، وسيُوفر لنزلائه تجربة تناول طعام مثيرة في مطعم “ Carna by Dario Cecchini ” الموجود في طابقه الـ 39.

أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى

فندق 21 سي ميوزيام سانت لويس (سيتم افتتاحه في أواخر عام 2022): لا يُعدّ هذا الفندق فندقًا عصريًا أنيقًا فحسب، ولكنّه أيضًا متحفًا للفن المعاصر. يقع هذا الفندق المكوّن من 10 طوابق في مبنى تمّ تشييده في عام 1926 على الطراز المعماري لعصر النهضة مع بعض الإضافات المستوحاة من الطراز المعماري القوطي. كان هذا المبنى تابعًا لجمعية الشبان المسيحيين ( YMCA) ، وهو مُدرج حاليًا في السجل الوطني الأمريكي للأماكن التاريخية.

أمريكا الجنوبية

فندق إس إل إس بويرتو ماديرو، الأرجنتين (سيتم افتتاحه في أوائل عام 2022): يُضفي هذا الفندق طابعًا جديدًا وعصريًا على حي بويرتو ماديرو النابض بالحياة، ويضم الفندق -الذي صمّمه المهندس المعماري الإيطالي الشهير “بييرو ليسوني”- 58 غرفة وجناحًا إضافة إلى مطعم “ Leynia ” الشهير؛ وهو مطعم شواء أرجنتيني يُقدّم لنزلاء الفندق وسكان المنطقة مأكولات شهيّة مستوحاة من نكهات المأكولات اليابانية، كما يوجد بالفندق قاعات مخصّصة لاجتماعات الشركات والاحتفالات الخاصّة.

(سيتم افتتاحه في أوائل عام 2022): يُضفي هذا الفندق طابعًا جديدًا وعصريًا على حي بويرتو ماديرو النابض بالحياة، ويضم الفندق -الذي صمّمه المهندس المعماري الإيطالي الشهير “بييرو ليسوني”- 58 غرفة وجناحًا إضافة إلى مطعم “ ” الشهير؛ وهو مطعم شواء أرجنتيني يُقدّم لنزلاء الفندق وسكان المنطقة مأكولات شهيّة مستوحاة من نكهات المأكولات اليابانية، كما يوجد بالفندق قاعات مخصّصة لاجتماعات الشركات والاحتفالات الخاصّة. فندق جو آند جو ميديلين، كولومبيا (سيتم افتتاحه في أوائل عام 2022): يُعدّ هذا الفندق وجهة مثالية للمسافرين من جميع أنحاء العالم الذين يرغبون في استكشاف أماكن جديدة ويقدرون ثقافة التضامن والمغامرة ومشاركة التجارب الشخصية. ويضم هذا الفندق الاستثنائي قاعات مخصّصة لإقامة حفلات لفناني الشوارع المشهورين في مدينة ميديلين.

عن مجموعة أكور

مجموعة أكور هي مجموعة رائدة في قطاع الضيافة على مستوى العالم تُوفر خدمات متميّزة في أكثر من 5200 فندق و 10000 مطعم ومكان لتناول المشروبات في 110 دولة حول العالم. وتمتلك المجموعة محفظة متنوعة ومتكاملة من العلامات التجارية الشهيرة تضم أكثر من 40 علامة تجارية لفنادق فاخرة وفنادق متميزة وفنادق ذات فئة متوسطة وفنادق اقتصادية، ومرافق للترفيه والسهرات الليلية، ومطاعم وبارات، ومساكن فاخرة ذات علامات تجارية مشتركة، وأماكن إقامة مشتركة، ومساحات عمل مشتركة، وخدمات استقبال وإرشاد (كونسيرج) للنزلاء والضيوف، والعديد من الخدمات الأخرى. وتعمل شركة “إنيسمور”؛ وهي شركة ضيافة إبداعية تُدير مجموعة متنوعة من العلامات التجارية الخاصّة والمشتركة وتُولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الفنادق العصرية (لايف ستايل)؛ والتي تُعدّ حاليًا أسرع الفنادق نموًا في قطاع الضيافة على مستوى العالم- على ترسيخ مكانة مجموعة أكور البارزة في قطاع الفنادق العصرية. تفتخر أكور بمجموعتها الفريدة من العلامات التجارية المتميّزة وبفريق عملها المكوّن من حوالي 260000 موظف حول العالم، وتُوفر لعملائها برنامج ولاء شامل ALL – Accor Live Limitless ، ويستفيد من هذا البرنامج المعني بأسلوب الحياة العصرية اليومية 68 مليون عضوًا؛ حيث يُتيح لهم البرنامج الحصول على مجموعة متنوعة من المكافآت والخدمات والتجارب الاستثنائية. تؤدي مجموعة أكور دورًا فعّالًا في المجتمعات التي تعمل فيها، كما تحرص على الالتزام بتعزيز أخلاقيات العمل والسياحة المسؤولة والتنمية المستدامة والتنوّع والشمول والتضامن من خلال برنامج المسؤولية المجتمعية Planet 21 – Acting Here، وصندوق Accor Solidarity للمنح، ومبادرة RIISE لتحقيق المساواة بين الجنسين، وصندوق دعم الأفراد المتضررين من جائحة كوفيد-19(ALL Heartist Fund). تأسست مجموعة أكور في عام 1967، وهي مدرجة في بورصة يورونكست باريس (رمز التداول في البورصة: FR0000120404) وسوق التداول خارج البورصة (OTC) بالولايات المتحدة الأمريكية (رمز التداول: ACCYY).لمزيد من المعلومات عن المجموعة، يُرجى زيارة موقعها الإلكتروني: group.accor.com أو متابعة حساباتها على تويترو فيسبوكو لينكد إن و إنستجرام.

للتواصل الإعلامي:

شارلوت ثوفارد

charlotte.thouvard@accor.com

مايك تايلور

mike.taylor@accor.com

لين كريلوي

line.crieloue@accor.com