‫مجلة “ذي لانست”: عقار فافيبيرافير إنتاج شركة تشجيانغ هيسون أظهر فاعلية واضحة في علاج مرضى كوفيد-19 بتركيا

26 أغسطس / آب 2020 – نُشرت مسودّة بحث في منصة مسودّات الأبحاث بمجلة “ذي لانست” (Preprints with The Lancet) حول الدراسات الأولية لاستخدام تركيا لعقار فافيبيرافير إنتاج شركة تشجيانغ هيسون، وأوضحت المسوّدة أنه بعد خمسة أيام من استخدام فافيبيرافير في المستشفيات بجميع أنحاء تركيا، قلت نسبة احتياج المرضى لوحدات الرعاية المركزة إلى النصف، وقل احتياج المرضى من الفئة العمرية الأقل من ستين عامًا لوحدات الرعاية المركزة من 20% إلى 6.6%، بالإضافة للانخفاض الملحوظ للحاجة لتوصيل أجهزة التنفس الصناعي. https://papers.ssrn.com/sol3/ papers.cfm?abstract_id=3622357 )(

