‫مبيعات سيارات هافال H6 الذكية تحقق أرقامًا قياسية خلال العشر سنوات الماضية

باودينغ، الصين, 29 يناير 2022/PRNewswire/ — كشفت أحدث بيانات رسمية أعلنتها شركة جريت وول موتورز (GWM) عن وصول مبيعاتها العالمية من سيارات هافال H6 في عام 2021 إلى 370437 سيارة، وهو ما يمثل رقمًا قياسيًا جديدًا في مبيعات الشركة.

وفي أحدث تقرير أصدرته شركة “Focus2Move” ، وهي شركة استشارات تسويقية معروفة عالميًا، احتلت هافال H6 المرتبة السابعة (7) في قائمة السيارات الرياضية متعدّدة الاستخدامات ذات الدفع الرباعي الأكثر مبيعًا على مستوى العالم في عام 2021، كما كانت السيارة الصينية الوحيدة ضمن أكثر عشر سيارات مبيعًا في قائمة أخرى. وكانت أيضًا السيارة الأكثر مبيعًا في السوق الصيني لهذه الفئة من السيارات على مدار أكثر من 100 شهر.

في عام 2021، أنتجت شركة GWM الجيل الثالث من سيارات هافال H6 المزوّدة بقاعدة إطارات جديدة طورتها الشركة مؤخرًا (L.E.M.O.N.)؛ ويتفوق أداء هذا الجيل على أداء الجيلين السابقين في جوانب التقنيات الذكية والسلامة والقدرة.

ومن حيث تقنيات السيارة الذكية، يتيح نظام ركن السيارة إمكانية ركنها بطريقة آلية تمامًا في أيّ مساحة متاحة وبأيّ وضع للركن سواء كان موازيًا أو عموديًا أو مائلًا. وفي بعض الأسواق، توفر الشركة هذه السيارة بميزة إضافية تتيح فتح صندوق الأمتعة عن بُعد بواسطة مفتاح السيارة الذكي، وهو ما يُسهل على المستخدمين وضع أمتعتهم في الصندوق وسحبها منه.

ومن بين التقنيات الذكية المدمجة في الجيل الثالث من هافال H6 نظام حديث للثبات الإلكتروني مصمّم لحفظ توازن السيارة ومنع انقلابها -في حدود معينة- عند سيرها على منحدرات شديدة؛ وهو ما يُتيح الحفاظ على ثباتها نسبيًا، حتى عند سيرها على طرق زلقة أو مغطاة بالجليد، وتوفير تجربة قيادة أكثر أمانًا. وبالإضافة إلى ذلك، يحتوي هذا الموديل على كاميرات بدقة 4 ميجا بكسل توفر للسائقين صورًا بانورامية عالية الدقة تُمكّنهم من رؤية الأماكن المحيطة بالسيارة بزاوية 360 درجة لضمان سلامتهم أثناء القيادة.

الجيل الثالث من سيارات هافال H6 متوفر في الأسواق العالمية بطرازين أحدهما يعمل بالوقود والآخر يعمل بالوقود والكهرباء معًا (نظام هجين)، وهو ما يوفر تجربة أداء مختلفة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم. الطراز الأول -الذي يعمل بالوقود فقط- مزوّد بمحرك ديزل بشاحن توربيني (بسعة 2 لتر، وقوة تبلغ 150 كيلو واط، وعزم أقصى للدوران 320 نيوتن) وناقل حركة مبرّد بالزيت 7DCT من الجيل الثاني؛ وهو ما يوفر قدرة أكبر واستجابة أسرع واستهلاكًا أقل للوقود. أمّا الطراز الثاني -الذي يعمل بالوقود والكهرباء معًا، فهو مزوّد بنظام كهربائي هجين قابل للشحن ( PHEV ) ومحرك ديزل بشاحن توربيني (بسعة 1,5 لتر) أو نظام كهربائي هجين (HEV) ؛ وهو ما يوفر استهلاكًا أقل للوقود وتقنية نظيفة غير مضرة بالبيئة.

تُباع سيارات هافال H6 حاليًا في أكثر من 50 دولة ومنطقة حول العالم، من بينها جنوب إفريقيا وتشيلي وأستراليا والمملكة العربية السعودية وروسيا وتايلاند. وقد حازت هذا السيارات -خاصة جيلها الثالث- على إعجاب العملاء، كما لاقت إشادة كبيرة من وسائل إعلامية مرموقة؛ ومنها منصة Carsales ، وهي منصة إلكترونية أسترالية متخصّصة في قطاع السيارات، والتي وصفت السيارة بأنّها “أفضل سيارة صينية في أستراليا حتى الآن”. كما يعتقد جابو بايزا، الصحفي في الموقع الإعلامي التشيلي ” Rutamotor” ، أنّ سيارات هافال H6 أحدثت نقلة نوعية في التكنولوجيا الذكية والتصميم العام للسيارات على مستوى العالم، وأنّها تتمتع بميزة تنافسية أكبر مقارنة بالعلامات التجارية الأخرى.

ومنذ بداية إنتاجها وبيعها على مدار العشر (10) سنوات الماضية، حازت سيارات هافال H6 على إعجاب أكثر من 3,5 مليون مستخدم على مستوى العالم، وستواصل تقدمها تدريجيًا لبلوغ الصدارة في الأسواق العالمية للسيارات الرياضية متعدّدة الاستخدامات، وهو ما سيُسهم في تسريع وتيرة التوسّع العالمي لشركة جريت وول موتورز ( GWM).