‫مايكل مورهايم يتعاون مع محترفي صناعة الألعاب لإطلاق Dreamhaven ™

أعلنت شركة دريمهافن (Dreamhaven) عن أول اثنين من الاستوديوهات لها: Moonshot Games™ و Secret Door™

إرفاين، كاليفورنيا, 23 سبتمبر / أيلول 2020 /PRNewswire/ — أعلن مايكل مورهايم، الرئيس التنفيذي السابق والشريك المؤسس لشركة بليزارد إنترتينمنت، ومجموعة من محترفي الصناعة، اليوم عن دريمهافن، شركة الألعاب الجديدة التي يقع مقرها في إرفاين، كاليفورنيا.ستقوم دريمهافن بتصميم الألعاب الأصلية للاعبين ونشرها في جميع أنحاء العالم، وقد أنشأت أول اثنين من الاستوديوهات لها:مونشوت (Moonshot) و سيكريت دور (Secret Door).

صرح مايكل مورهايم الرئيس التنفيذي لشركة دريمهافن: “أنا متحمس للعمل مع هؤلاء الأشخاص الموهوبين الذين يهتمون بشدة بالألعاب ومجتمعاتهم.لقد آمنت دائمًا بقوة الألعاب في الجمع بين الأشخاص بغض النظر عن الخلفيات أو الحدود.ومع دريمهافن، نتطلع إلى تصميم تجارب جديدة ومشاركتها مع لاعبين في كل مكان”.

اتفق الفريق في دريمهافن معًا حول هدف مشترك يتمثل في تمكين المبدعين والمساعدة في إحياء أفكارهم وإنشاء تجارب ألعاب أصلية تعزز الروابط الهادفة بين اللاعبين.

يقود مونشوت (Moonshot) جيسون تشايس وداستن براودر وبن تومبسون.وقد كان تشايس يعمل فيما سبق منتجًا تنفيذيًا في شركة بليزارد إنترتينمنت حيث قاد فريق هيرث ستون (Hearthstone)، وذلك في منصب مدير أول في إلكترونيك آرتس (Electronic Arts)، وقبل ذلك، قاد فرقًا فنية لقسم الألعاب في شركة والت ديزني (Walt Disney).شغلت براودر التي تبلغ من العمر خمسة وعشرين عامًا مناصبًا كمدير الألعاب: ستار كرافت 2 (StarCraft II)، وهيروز اوف اذ ستورم (Heroes of the Storm)، وكوماند أند كنكر (Command and Conquer)، وسيد الخواتم (The Lord of the Rings).تشمل أرصدة تومبسون المدير الإبداعي على فريق هيرث ستون (Hearthstone)، والمدير الفني للعبة بطاقات التداول وورلد أوف ووركرافت (World of Warcraft)، مع أرصدة إضافية على Dungeons & Dragons and Magic: The Gathering. كما أن مونشوت موطن لفريق من المطورين المخضرمين الذين عملوا بشكل جماعي على تطوير بعض الألعاب الأكثر شعبية.

كما صرح جيسون تشايس، رئيس استوديو مونشوت: “لقد جمعت دريمهافن بعض الأشخاص الرائعين، الأشخاص الذين يشاركوننا قيمنا حقًا، ونحن متحمسون حقًا لبدء هذه المغامرة التالية معًا.وعلى الرغم من أن هذه الأيام مبكرة جدًا، فإننا عندما نفكر في مونشوت، نتخيل استوديو يجمع بين التطلع لمزيد من الإنجازات واكتشاف المزيد والشجاعة.نطمح إلى أن نكون جريئين في نهجنا، ونعتقد أن أفضل طريقة للقيام بذلك هي خلق ثقافة تتمحور حول الثقة.وهذا هو جوهر الطريقة التي نرغب في العمل بها معًا وكذلك الطريقة التي نرغب بها في التواصل مع اللاعبين بمجرد أن نكون بعيدًا قليلاً عن الطريق”.

يقود سيكريت دور (Secret Door) كل من كريس سيجاتي وألان دابيري واريك دودس، الذين عملوا في ألعاب متعددة تحدد النوع.تضمنت أدوار سيجاتي المنتج التنفيذي في هيرث ستون و ستار كرافت 2 و هيروز اوف اذ ستورم ، بالإضافة إلى شغل منصب المنتج الرئيسي في ستار كرافت 3 الأصلية.كما شغل دودس منصب مدير اللعبة الأصلية لهيرث ستون ومصمم الألعاب المخضرم في ورلد أوف ووركرافت و ستار كرافت.شغل دابيري مناصب المدير الفني ومدير الألعاب وعمل في ستار كرافت 3 و ستار كرافت 2 و هيروز اوف اذ ستورم.انضم إليهم فريق من المطورين الموهوبين ذوي الخبرة الواسعة في الصناعة وبدأوا في استكشاف تجارب ألعاب جديدة معًا.

وقد صرح كريس سيجاتي، رئيس استوديو سيكريت دور: “مقدار تطوير اللعبة وتجربة النشر في دريمهافن جنبًا إلى جنب مع التنسيق بين استوديوهاتنا يوفر بالفعل بيئة لا مثيل لها للتعاون الإبداعي.في سيكريت دور، نحن متحمسون لجمع اللاعبين معًا بطرق إيجابية مع بناء بيئة مستدامة للمبدعين.كما نوفر دريمهافن كل ما نحتاجه لاستكشاف مجالات لم تطرق من قبل.ونحن متحمسون للقاء الآخرين والانضمام إلينا في رحلتنا”.

تعرف على المزيد من خلال www.dreamhaven.com وتابع دريمهافن على لينكد إن: /Dreamhaven، وتويتر: @DreamhavenEnt.

نبذة عن دريمهافن

تطمح شركة دريمهافن إلى جمع الأشخاص معًا من خلال تجارب ألعاب إيجابية لا تُنسى وتمكين المبدعين من صياغة الألعاب التي يفخرون بمشاركتها مع العالم.تقع شركة دريمهافن في إرفاين في ولاية كاليفورنيا، وهي موطن لاستوديوهات تطوير ألعاب مونشوت (Moonshot Games) وسيكريت دور (Secret Door).لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.dreamhaven.com.

الشعار – https://mma.prnewswire.com/ media/1277796/Dreamhaven_Logo. jpg

الشعار – https://mma.prnewswire.com/ media/1277797/Moonshot_Logo. jpg

الشعار – https://mma.prnewswire.com/ media/1277795/Secret_Door_ Logo.jpg