‫مايكروسوفت تعتمد شركة Cloud4C كشريك “تخصص متقدم” لترحيل خوادم Windows وSQL إلى منصة Microsoft Azure

أبوظبي, 17 فبراير 2022 /PRNewswire/ — أعلنت اليوم شركة Cloud4C عن اعتمادها من قبل شركة مايكروسوفت كشريك تخصص متقدّم لتقديم حلول ترحيل خوادم Windows وSQL إلى منصة Microsoft Azure؛ وهذا الاعتماد يُعدّ تصديقًا من مايكروسوفت على ما يتمتع به شريك تقديم الحلول من معرفة عميقة وخبرة واسعة في تقديم حلول ترحيل أحمال العمل المستندة إلى خوادم Windows وSQL إلى منصة Microsoft Azure.

ولكي تعتمد مايكروسوفت أحد شركائها كشريك تخصص متقدّم لتقديم حلول ترحيل خوادم Windows وSQL إلى منصة Microsoft Azure؛ يجب على الشريك استيفاء اشتراطات صارمة متعلقة بمدى نجاحه في خدمة عملائه، واشتراطات أخرى متعلقة بمهارات موظفيه، كما يجب أن يجتاز عملية مراجعة تجريها جهة خارجية لممارساته الفنّية المتعلقة بترحيل الخوادم.

وفي إطار سعيها إلى تحديث تطبيقاتها والاستفادة الكاملة من الميزات التي يمكن أن توفرها الحوسبة السحابية؛ خاصة مع إنهاء مايكروسوفت للدعم المقدّم لنظامي التشغيل Windows Server 2008 R2 وSQL Server 2008 R2؛ تبحث الشركات عن شركاء يمتلكون مهارات متقدّمة لتقييم أحمال عملها الحالية ووضع خطة لعمليات ترحيلها إلى السحابة وتنفيذها.

وفي تعليقه على الخبر، سلط سريدار بينابوردي، رئيس مجلس إدارة شركتي CtrlS وCloud4C، الضوء على الميزات التي توفرها التخصصات المتقدمة للعملاء في مختلف قطاعات الأعمال، وقال: “نحن فخورون باعتمادنا من قبل شركة مايكروسوفت كشريك تخصص متقدّم لتقديم حلول ترحيل خوادم Windows وSQL إلى منصة Microsoft Azure؛ وهو ما يؤكّد تميّز خدماتنا للترحيل السحابي”.

واختتم سريدار تعليقه بقوله: “إنّ هذا الإنجاز الجديد للشركة يعزز ثقة عملائنا -الذين يزيد عددهم على 4000 عميل على مستوى العالم- في فريق خبرائنا لحلول المنصة السحابية Microsoft Azure، والذين أثبتوا جدارتهم بوصفهم من أفضل خبراء توفير حلول ترحيل الخوادم إلى Azure؛ وهو ما يبرز معرفة فريقنا العميقة وخبرتهم الواسعة في مختلف قطاعات الأعمال، ويُعدّ دليلًا على نجاحهم في ترحيل أحمال العمل المستندة إلى خوادم Windows وSQL إلى منصة Azure السحابية. ونحن نعمل بجد لنوفر لعملائنا تجربة سلسلة لعملية التحول السحابي، وإنّ تقدير مايكروسوفت لنا يمثل دعمًا مهمًّا يرسّخ مكانتنا كشريك موثوق لحلول التحول الرقمي ويؤكّد مزايا إستراتيجيتنا في الترحيل السحابي. ونحن نتقدم بجزيل الشكر إلى مايكروسوفت لتقديرها لجهود Cloud4C واعتمادها كشريك تخصص متقدّم لتقديم حلول ترحيل خوادم Windows وSQL إلى منصة Microsoft Azure“.

ومن جهته، أضاف السيد رودني كلارك، نائب رئيس شركة مايكروسوفت لحلول ومبيعات الشركاء العالميين: “إنّ التخصص المتقدم لتقديم حلول ترحيل خوادم Windows وSQL إلى منصة Microsoft Azure يُمنح للشركاء الذين تعتبرهم مايكروسوفت مؤهلين لتقديم حلول ترحيل أحمال العمل المستندة إلى أنظمة Windows إلى Azure. ولقد أثبتت شركة Cloud4C أنّها تمتلك المهارات والخبرات اللازمة لتنفيذ عمليات ترحيل ناجحة لعملائها ليتمكّنوا من الاستفادة من مزايا نقل خوادمهم إلى السحابة”.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://www.cloud4c.com/data- center-migration-to-azure

ﻟﻠﺗﻭﺍﺻﻞ: رافي شانكار، هاتف رقم:87190012-65+