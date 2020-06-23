‫مايكروتشيب تصدر تحديثًا رئيسيًا لبرمجيات الحماية بلوسكايTM جي إن إس إس لتعزيز حماية نظام الملاحة العالمي عبر الأقمار الصناعية

تشاندلر، أريزونا، 23 يونيو/ حزيران، 2020 /PRNewswire/ — تعتمد أنظمة البنية التحتية الحساسة التي تتضمن محطات توليد الطاقة، والخدمات المالية، وشبكات الجوال والنقل على نظام تحديد المواضع العالمي (GPS) – لتحديد التوقيت الدقيق لضمان استمرارية العمليات. وأعلنت اليوم مؤسسة مايكروتشيب تكنولوجي إنك “Microchip Technology Inc.” (اختصار ناسداك: MCHP) عن إصدار تحديث رئيسي للبرمجيات خاص بمنتج الحماية بلوسكاي جيTM إن إس إس “BlueSkyTM GNSS“، الذي يوفر مستوى أعلى من المرونة ضد نقاط ضعف نظام تحديد المواضع العالمي للأنظمة التي تعتمد على استقبال إشارة نظام تحديد المواضع العالمي.

ويجري الإصدار الثاني من برمجيات الحماية بلوسكاي جي إن إس إس “BlueSky GNSS Firewall Software Release 2.0” تحليلات في الوقت الفعلي لرصد عمليات التشويش والخداع لحماية استقبال إشارة نظام تحديد المواضع العالمي وتعزيز الاستجابة والاستعادة لتجنب انقطاع الإشارة. ويتضمن الإصدار الثاني من برمجيات الحماية بلوسكاي جي إن إس إس تخطيطات وإعدادات متقدمة خاصة بقياسات نظام الملاحة العالمي عبر الأقمار الصناعية (GNSS) التي من قبيل مستوى طاقة الأقمار الصناعية المرئية، والحامل إلى الضجيج، وتشتت الموضع، وانحراف الطور والترددات اللاسلكية (RF) لتسهيل تشغيل النظام ونقله.

كما يتضمن الإصدار الثاني من برمجيات الحماية بلوسكايTM جي إن إس إس تحسينات تولت مايكروتشيب إعدادها نتيجة للمشاركة في الاختبارات التي استضافتها إدارة العلوم والتقنية التابعة لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية والمتاحة لجميع الموردين. وساعدت مشاركة مايكروتشيب في فعاليات اختبارات نظام تحديد المواضع العالمي التي استضافتها وزارة الأمن الداخلي لاختبار البنية التحتية الحساسة (GET-CI)، مع السيناريوهات التي تتضمن الإشارات المضللة، في تحديد حلول جديدة لمنع انقطاعات الإشارة. ونتيجة لاختبارات 2019 ومدخلات أخرى، أعدت مايكروتشيب الإصدار الثاني من برمجيات الحماية بلوسكاي جيTM إن إس إس لتلبية الاشتراطات المتطورة الخاصة بالمشغلين.

وبصفتها شركة رائدة في أنظمة الترددات والوقت، تبتكر مايكروتشيب باستمرار تقنيات تأمين استقبال إشارة نظام تحديد المواضع العالمي للمشغلين التجاريين والعسكريين التي تشبه تأمين برمجيات حماية شبكة الاتصال ضد التهديدات الفيروسية. وتعد التحديثات ضرورة أساسية للدفاع ضد الانقطاعات سريعة التطور لنظام الملاحة العالمي عبر الأقمار الصناعية وتمكين مشغلي البنية التحتية الحساسة من تجنب انقطاعات الخدمة.

ويقدم الإصدار الثاني من برمجيات الحماية بلوسكاي جيTM إن إس إس كجزء من خدمة بمقابل ويثبت على جهاز حماية بلوسكاي جيTM إن إس إس. وعند التوصيل ببرمجيات إدارة تايم بكترا “TimePictra” الخاصة بشركة مايكروتشيب، يستطيع مشغلو البنية التحتية الحساسة مراقبة وتحليل إشارات نظام الملاحة العالمي عبر الأقمار الصناعية في المدن، وعبر المناطق الجغرافية، وفي جميع أنحاء الدولة وحتى على مستوى العالم.

تتضمن الأجهزة والبرمجيات الإضافية ضمن حزمة مايكروتشيب للأنظمة والخدمات الخاصة بنظام تحديد المواضع العالمي جهاز تايم بروفايدر 4100 بريسايز تايمينغ غراندماستر “TimeProvider® 4100 Precise Timing Grandmaster” مع ساعة غيتواي “Gateway Clock“، وجهاز التوقيت والتردد سينك سيرفر 600/650 “SyncServer 600/650“، وساعة ذرية مصغرة (MAC)، وساعة سيزيوم ومعيار التردد الرئيسي 5071A سيزيوم.

الإتاحة

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ملحوظة: يعد اسم وشعار مايكروتشيب وشعار مايكروتشيب بمثابة أسماء تجارية مسجلة لمؤسسة مايكروتشيب تكنولوجي المؤسسة في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى. أما بلوسكاي وتايم بروفايدر هي أسماء تجارية تتبع مايكروتشيب تكنولوجي إنك في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى. وجميع الأسماء التجارية الأخرى المذكورة هنا مملوكة للشركات المنتجة لها.

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